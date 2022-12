Ivana Icardi abrió las puertas a una reconciliación con su hermano Mauro: “Si me pide ayuda, ahí estaré”

Mauro Icardi y su hermana Ivana

Desde hace años, Ivana Icardi no tiene un vínculo con su hermano, Mauro. La relación entre ellos comenzó a resquebrajarse cuando en 2016 la influencer ingresó a Gran Hermano de Argentina. Allí, desde un primer momento, se especuló con que la joven había entrado al reality para contar intimidades de Wanda Nara y el futbolista. Finalmente, su paso por el programa le sirvió para ganar mucha popularidad.

Mauro Icardi borró sus fotos con Wanda Nara, las volvió a publicar y lo criticaron El jugador de fútbol se arrepintió de eliminar las imágenes con su esposa, pero sus seguidores lo escracharon VER NOTA

Luego, se supo que había una mala relación entre las dos mujeres. De hecho, en 2019 y durante su paso por la versión italiana de la famosa casa, Ivana había confesado que la relación con su hermano se había arruinado “desde el momento en que llegó una persona en su vida”. ¿Quién? Ni más ni menos que Wanda. “Si Mauro no fuese jugador de fútbol, ella jamás estaría con él”, señaló.

La empresaria no dejó pasar este agravio y le dedicó un mensaje en las redes, aunque sin nombrarla: “La vida te demuestra siempre quién te utilizó por interés, y lo compruebas cuando, aún alejado de ti, sigue buscando beneficios económicos sobre tu persona”. Sin embargo, en mayo de 2020 mientras la joven participaba de Supervivientes, un reality de la televisión española, confesó públicamente que estaba dispuesta a llamar a su hermano y a la mediática para tratar de recomponer la relación.

Mauro Icardi llegó a la Argentina para encontrarse con Wanda Nara: ¿hay reconciliación? El futbolista del Galatasaray de Turquía arribó al país junto a sus hijas, Francesca e Isabella, y a Valentino, Constantino y Benedicto, los hijos de Maxi López VER NOTA

Ahora, la joven volvió a ratificar sus deseos de recomponer el vínculo con el deportista. En un ida y vuelta con sus seguidores de Instagram, ella habló del distanciamiento con su hermano y también de sus ganas un posible acercamiento en el caso de que él así lo quiera.

“No, no tenemos relación (con Mauro). De todas maneras y para que dejen de decírmelo, siempre va a tener las puertas abiertas como cualquiera de mi familia que necesite apoyo, independientemente de los problemas que podamos tener y yo me he encargado de que lo tenga claro... así que para los que me dicen que lo ayude, no necesita ayuda, y sí me la pide aquí estaré”, manifestó para dejar bien en claro su postura.

Wanda Nara y Mauro Icardi sorprendieron a Kennys Palacios en su cumpleaños La empresaria y el futbolista le organizaron una fiesta en su casa de Tigre y le obsequiaron una camioneta cero kilómetro VER NOTA

En este momento, el delantero del Galatasaray se encuentra en Buenos Aires para reconquistar una vez más a Wanda, tras el intento de una reconciliación que resultó fallida en un viaje que realizaron a las Islas Maldivas. Él llegó acompañado de sus pequeñas Francesca e Isabella, que vino con uno de sus perros; y además trajo al país a Valentino, Benedicto y Constantino, los hijos que la empresaria tuvo con Maxi López.

Este fin de semana, ambos le organizaron una súper fiesta de cumpleaños sorpresa a Kennys Palacios en su casa de Tigre. El festejo pudo verse tanto en las redes sociales de la empresaria y el homenajeado, como en la de los numerosos invitados que se congregaron para disfrutar de una pool party con espuma incluida y una celebración que incluyó un recital en vivo de El show de Andy.

No obstante, según insisten en el núcleo más cercano a Nara, ella no tiene ninguna intención de retomar el matrimonio. Sin embargo, el próximo 9 de diciembre la empresaria estará cumpliendo 36 años y muchos especulan que Icardi y los niños se quedarán en el país, al menos, hasta esa fecha.





Seguir leyendo: