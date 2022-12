Ileana Calabró recordó el día que se cruzó con Ricardo Arjona: “Le hice la cruz y no lo escuché más”

Cada semana Andy Kusnetzoff les propone a sus invitados desde PH, Podemos hablar -el ciclo de Telefe-revolver en el pasado y rescatar anécdotas, situaciones o a personas que hayan sido importantes en sus vidas. Y este sábado no fue la excepción.

La emoción de Barbie Simons al recordar a su padre Leonardo: “Aprendí a convivir con ese dolor” Durante su visita a PH, Podemos hablar, la periodista se refirió al suicidio del conductor, a quien tiene presente todos los días de su vida VER NOTA

El conductor arrancó con una consigna clara y desestructurada para romper el hielo: “Avancen al punto de encuentro los que se han codeado, han tenido un mano a mano, para bien o para mal, con una figura internacional”. Invitada al programa, Ileana Calabró dio un paso al frente. Así la hija del gran Juan Carlos Calabró primero contó que conoció a Joan Manuel Serrat que hace poco cuando vino a cantar en una serie de shows despedida de la música y luego, recordó el día que Antonio Carrizo le presentó a Vittorio Gassman. “Me quedé muda y no hablé, y eso que hablaba italiano, era impactante”, asumió. Luego, se centró en la anécdota que iba a desarrollar y que involucraba a uno de sus ídolos, Ricardo Arjona.

“Arjona fue un mal momento”, dijo de repente y dejó a todos mudos. “Estábamos cenando en el Casino flotante con mi amiga Gabriela Pochinki. Había dos mesas, la nuestra y la de Arjona en la otra punta. Entonces Gabi le dice al mozo: ´Dígale a Arjona que está con una cantante y con una estrella de acá de nuestro país que lo quiere saludar, y así también nos sacamos una foto´”, relató y acotó que hasta ese momento a ella le encantaba el músico.

“Al rato vuelve el mozo y nos dice: ´Dice que sí, que encantado, que antes de retirarse se saca la foto con ustedes´”, dijo y recordó las palabras que su amiga le dijo en ese momento: “`¿Ves que hay que preguntar? No hay peor gestión que la que no se hace´, me dijo Gabi y tenía razón”, prosiguió. Las amigas siguieron comiendo y entrada la noche, se llevaron una sorpresa.

Ileana contó que le hizo la cruz al músico

“Ya esperando, mirando cuándo nos íbamos a sacar la foto, nos entusiasmamos con la charla, empezó a caer gente, nos saludaban, y en eso miramos y se fue por la tangente. Se escapó”, continuó la actriz el relato. “Te fantasmeó Arjona”, la cargó el conductor y la actriz se despachó con el final de la historia y de su vínculo musical con el guatemalteco: “Desapareció. Así que se terminó Arjona. Yo le hice la cruz, no lo escucho más. Se me cayó un ídolo”.

“¿Quién te conoce, Arjona?”, continuó ya para compartir las risas con sus compañeros, lo que la incitó a redondear la historia: “Aparte estábamos justo al lado de la salida, se escabulló por la tangente para no sacarse la foto. Única mesa. Horrible. No me gustó”, completó.

Ileana Calabró en PH, Podemos hablar

Más adelante, y durante otra de las consignas del programa, los invitados tuvieron que recordar un momento que les cambió la vida. Otra vez Ileana tomó la palabra y recordó su paso por el Cantando por un sueño en el 2006. “Yo creo que el ‘Libre’ me cambió la vida. Pensé que era el final de mi carrera, así como te digo”, reconoció y contó que en ese preciso momento se dio cuenta de que el tema de Nino Bravo estaba saliendo “horrible”.

“Desde Mirtha Legrand, que me llamó para darme el pésame más o menos hasta mi papá, que vino con un grabadorcito a decirme ´vos tenés que hacer lo mismo que Nino Bravo´”, recordó sobre el fallido tema que interpretó y la lanzó al estrellato e incluso, la llevó a sacar un disco que fue un éxito.

Seguir leyendo: