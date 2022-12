Agustín fue duramente repudiado: las fotos de mujeres que guarda y lo que haría con Lali Espósito

Agustín contó que guarda fotos de las mujeres que estuvieron con él en Gran Hermano 2022

Agustín Guardis se perfilaba como uno de los favoritos del público para ganar la edición de Gran Hermano 2022. El joven oriundo de La Plata al que en las redes sociales apodaron como Frodo por su parecido al personaje de El Señor de los Anillos, estuvo varias veces en placa, pero siempre fue el primer salvado por decisión de la gente. Y hasta recibió el apoyo de personalidades como Coscu, Bizarrap, Duki y Sergio el Kun Agüero, quienes invitaron a sus seguidores a subirse a la Frodoneta y darle su voto para que continuara en el reality.

Lo cierto es que, en lo que va del programa, el participante hizo varios comentarios desafortunados. Algunos pasaron casi inadvertidos. Pero, en las últimas horas, hubo un par de confesiones de su parte que hicieron estallar las redes sociales. Una de ellas, tenía que ver con la repudiable actitud que Agustín tiene para con las mujeres que le envían fotos desnudas. Y la otra, con lo que supuestamente haría en el caso de que Lali Espósito apareciera en la casa.

Mientras tomaba mate junto a el Alexis Quiroga, Maximiliano Giudici y Marcos Ginocchio en el living que da al jardín de la vivienda, Guardis aseguró en tono amenazante que recibía fotos con nudes: “Tengo guardado en el Drive todo, así que si se mandan algún moco, agarro la carpetita y...”. El cordobés aseguró que él borraba todo y el Conejo, en tanto, reconoció que él también las tenía en una carpeta aunque no para darlas a conocer llegado el caso. Entonces, Frodo aclaró que no hacía lo mismo con las mujeres que habían sido sus ex parejas.

“Es un delito eso”, “Machirulo a otro nivel”, “Canceladísimo”, “Está derrapando con las cosas que dice”, “¿En serio lo van a seguir bancando?”, “Qué asco que me da”, fueron algunas de las frases que se leyeron en Twitter, por parte de los internautas que inmediatamente decidieron bajarse de la Frodoneta. Pero, como si esto fuera poco, en otro momento Agustín hizo un comentario que terminó por decepcionar a sus fanáticos.

Agustín y un repudiable comentario sobre Lali en Gran Hermano 2022

Mientras conversaba con los varones de la casa en el dormitorio sobre la posibilidad de que algún famoso entrara a la casa, Thiago Medina exclamó: “Uh, viene Lali... ¡sabés qué!”. Y todos se mostraron entusiasmado con esta posibilidad. Pero Agustín hizo un comentario que bien podría llegar a valerle una sanción. “Le hago levantar el dedo aunque no quiera”, aseguró haciendo referencia a la señal de consentimiento que la producción del reality les exige a los participantes antes de tener relaciones sexuales.

Obviamente, en este caso el repudio tampoco tardó en llegar. “El verdadero abusador y degenerado es Frodo”, “Que entre Lali a la casa y le diga que eso es una violación”, “Lo sacaría del juego”, fueron algunos de los posteos que se leyeron. Y, en muchos casos, no solo arrobaron a la cantante para que le responda sino que, además, exigieron que los responsables del ciclo tomaran cartas en el asunto.

Por lo pronto, en la placa de esta semana quedaron Walter Alfa Santiago, Juan Ignacio Nacho Castañares Puente, Daniela Celis y María Laura Cata Álvarez y el público decidirá cual de ellos deberá abandonar la casa. Aunque no se descarta que, dada la repercusión que tuvieron los dichos de Agustín, Santiago del Moro pudiera llegar a comunicarle alguna mala noticia.

