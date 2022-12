Nicki Nicole lloró al ver a su abuelo: “No saben lo que significa para mí”

Nicki Nicole lloró al ver el mensaje que le envió su abuelo en La Peña de Morfi

Una vez más, Nicki Nicole demostró que lo más importante de la vida son los afectos. La exitosa cantante estuvo como invitada a La Peña de Morfi, donde le brindó una extensa entrevista a Jey Mammón en la que habló de tanto de sus logros como de sus debilidades, a punto que reveló que en una reunió con un productor con el que ansiaba empezar a trabajar tuvo su primer ataque de pánico por el que tuvo que bajar el ritmo de sus actividades. Sin embargo, el momento más emotivo de la charla llegó cuando el conductor del ciclo de Telefe, con un sobre en la mano, le anunció que una persona muy importante para ella le había escrito una carta. Se trataba de su abuelo, Ítalo, quien fue filmado mientras escribía de puño y letra unas sentidas palabras para la joven.

“Mi querida nieta, Nicki. En este momento que te estoy escribiendo, vienen siempre los recuerdos de parte de la vida que no se olvida. Como, por ejemplo, el día que tu abuela Dolly pronosticó: ‘Esta chica triunfará, será una triunfadora’. Y así fue”, relató el hombre al tiempo que plasmaba su mensaje en el papel. Y continuó haciendo referencia al al título del tema con el que la rosarina saltó a la fama: “Ha quedado para mí el compromiso de la continuidad de esa realidad que apoyaré el resto de mi vida con todo cariño y deseo, hasta llegar a creer, que soy un ‘Wapo traketero’ más. Besos, hasta pronto. Te quiero mucho”.

Al ver y escuchar a su abuelo en la pantalla, Nicki no pudo contener el llanto. “No iba a llorar. No se preocupen, lloro de emoción, no de tristeza. Me emociono porque hace mucho que no veo a mi abuelo y, aunque sea poder verlo y saber que él está ahí a pesar de la distancia, pare mí es clave”, dijo mientras el conductor le tomaba la mano para contenerla.

Nicki Nicole y Trueno

Luego, la cantante explicó: “La última vez que lo vi gozando fue hace un año en los Gran Rex, donde hice una canción en especial que se llama Perdido, que es un tango y él siempre me pidió hacer. Y subí a gente del tanto a bailar para que él se ponga contento. Y lo vi gozando. Y la verdad que poder verlo ahora detrás de la pantalla para mí es clave, así que muchas gracias por hacerlo posible, porque siempre que lo veo es por videollamada y él no entiende las videollamdas. Y cuesta mucho hablar porque él no entiende como una persona puede estar a través de un celular. Así que no saben lo que esto significa para mí”.

Para cerrar, Nicki miró a cámara con los ojos todavía empañados por las lágrimas y se dirigió, directamente, a don Ítalo: “Abuelo, si estás ahí, te voy a ver en las Fiestas. Te amo con todo mi corazón. Sé que la abuela también nos está viendo desde arriba. Te mando un beso grande y espero que estés muy bien”.

Hace unos días, la cantante estuvo como invitada en el show de Trueno, su novio. Allí hizo su mitad de la romántica Mamichula, producida por el celestino Bizarrap, quien hizo que ambos se vieran las caras por primera vez en su estudio, después de lo cual no se separaron más.

