María Fernanda Callejón habló de su relación con Fernando Gamboa: “Me estoy reinventando como mujer”

Fernanda Callejón blanqueó su relación con Fernando Gamboa

A fines de junio, y después de once años de relación, María Fernanda Callejón confirmaba su separación de Ricky Diotto, el padre de su hija Giovanna, de seis años. En aquel entonces, lo había hecho a través de un comunicado en sus redes sociales, en el que manifestaba su profundo pesar por tomar “la difícil decisión de separarnos”.

Lo cierto es que, si bien todo parecía darse en buenos términos, hace un mes la actriz y el músico tuvieron algunos cruces mediáticos a través de sus abogados, que intentaron menguar lo máximo posible por preservar a la niña. Y en ese panorama, empezaron a correr los rumores de que Callejón estaría reviviendo un viejo romance noventoso con un exfutbolista de la Selección Argentina.

Pasaron los días y la actriz habló por primera vez y sin rodeos de su vínculo con Fernando Gamboa, el futbolista surgido de Newell’s, con paso por River y Boca y campeón de la Copa América 1991 con el equipo que dirigía Alfio Basile. Lo hizo durante su visita a Mirtha Legrand, donde reveló algunos detalles del romance que se remonta a los años ‘90 y que vive una segunda vuelta en la era de las redes sociales.

“Fernando /Fernanda; cordobés / cordobesa; el Negro, la Negra / Alcoyana, Alcoyana”, bromeo la exvedette en la mesaza de La noche de Mirtha (El Trece) sobre los puntos en común que tiene con el exjugador, a quien conoció a principios de los ‘90. Él ya había sido campeón con el club rosarino, había sido convocado por primera vez a la Selección y ella recién empezaba a hacerse notar como una de las secretarias de La noche del domingo después de trabajar en Estados Unidos con Jorge Porcel. “Yo no era conocida todavía, era la chica de Porcel o la chica de (Gerardo) Sofovich”, reconoció.

Fernando Gamboa durante su reciente paso por la dirección técnica de Newell's (NA)

“Nos enamoramos en Mar del Plata y tuvimos una relación de un año. Y no nos presentó Guillermo Coppola”, aclaró sobre los rumores acerca de que el empresario, luego su novio durante seis años había oficiado de celestino. Y atribuyó a la juventud el fin de la relación: “Los dos estábamos persiguiendo nuestros sueños, éramos muy chicos”, rememoró, sin rencores.

Pasaron treinta años y los caminos de ambos volvieron a encontrarse. Y todo ocurrió en el mundo virtual. “Él me escribió por Instagram en enero, y me dijo que me veía muy bien con mi familia”, señaló Fernanda. Yo nunca le contesté, nunca registré, pero después me encontré con su heramna que vive cerca de mi casa”, explicó y no quiso ponerle ningún rótulo a la relación: “Fue un reencuentro, la palabra novios es un montón, estoy enfocada a que mi hija sea feliz, y que reciba este cimbronazo lo más levemente posible, porque es muy chica”, expresó en relación al divorcio.

En este punto, desestimó las acusaciones de su ex sobre incumplimiento de contacto: “”Muy a mi pesar tuve que judicializar mi divorcio. La pasé mal, tuve mucha tristeza. Pasé casi un año sin dormir, porque no imaginaba cómo decírselo a mi hija”, admitió. Y se mostró fuerte para lo que viene: “Me estoy reinventando como mujer, me estoy reseteando”, señaló enigmática. Fiel a su estilo, Mirtha captó la indirecta: “Gamboa también hace su parte, ayuda”, intuyó la conductora. “Si te encanta eso, me encanta. Como dice L-Gante Keloke: ‘Que la cuenten como quieran’”, cerró la invitada entre risas.

