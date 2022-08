María Fernanda Callejón y Ricky Diotto celebraron el cumpleaños de su hija Giovanna, tras su separación

cumpleaños de Gio, la hija de María Fernanda Callejón y Ricky Diotto

Giovanna cumplió 7 años y sus padres, María Fernanda Callejón y Ricky Diotto, organizaron una gran fiesta. En sus redes sociales, la actriz y el músico publicaron imágenes y videos de esta enorme celebración en la que participaron muchos amiguitos de la pequeña.

“Feliz cumple mi deseada Gio, por siempre”, escribió Callejón en una tierna foto en la que aparecía la pequeña y su expareja. “¡Qué feliz te vimos con papá! Qué lindo que pudimos estar juntos, con todo nuestro amor para vos querida hija. Siempre de la mano, alrededor tuyo para construir una vida llena de amor sano y esperanza...”, señaló la conductora en su cuenta oficial de Instagram.

El cumpleaños de Gio, la hija de María Fernanda Callejón y Ricky Diotto

Mientras que Ricky también le dedicó un tierno mensaje a su hija: “Giovanna, gracias por tu amor, por tu abrazo a tiempo, por enseñarme que todos los días valen la pena y por hacer de mi vida un viaje inolvidable. Voy a dedicar todo el tiempo que me quede y más a cuidarte y hacerte feliz. Te amo, soy tuyo para siempre. Feliz cumpleaños. Papá”. De esta manera, los papás de Gio han logrado mantener un excelente vínculo, luego de su reciente separación. Cabe recordar que ellos llevaban ocho años de casados y once de relación.

Por otra parte, recientemente Callejón y su hija protagonizaron un momento impactante en La Noche del Domingo, conducido por Mariano Iúdica por la pantalla de América. Todo comenzó cuando había que hacer una publicidad de una motocicleta eléctrica y la niña terminó sentándose sobre el vehículo. Y, mientras Iúdica hablaba a cámara, terminó accionando sin querer el acelerador, haciendo que todos los presentes entraran en pánico. Afortunadamente, los productores que estaban en el estudio lograron detenerla sin que nadie resultara herido. Pero la gravedad de la situación se vio reflejada tanto en el rostro del conductor como en la cara de desesperación de la actriz.

Luego de haber pasado el momento de tensión, Mariano intentó ponerle humor a lo sucedido y dijo: “Pará, esto es una genialidad. ¿Dónde aprendiste a manejar moto? ¿Vos manejás moto en tu casa? Es una genialidad”. “Igual Nazareno la hubiese manejado mejor”, agregó Callejón en referencia a Nazareno Móttola, integrante del programa. “Impecable los frenos”, sumó el locutor del ciclo.

Un día más tarde, Callejón decidió compartir en su cuenta de Instagram el video del instante en el que su hija accionaba la moto. Y les escribió un mensaje a sus seguidores, que no pararon de hacerle llegar sus saludos tras ese dramático momento. “¡Gracias por todos los mensajes que me enviaron! ¡Somos muy bendecidas!”, comenzó poniendo María Fernanda.

Y luego continuó el texto tratando de explicar lo que había ocurrido: “En un principio iba a ser yo la que se iba a subir a la moto, pero Gio me insistió tanto que se lo permití. ¿Qué podía pasar? Era una moto eléctrica, debe ser por eso que no oí el motor y por eso accedía a que subiera”.

De todas formas, Callejón no le restó gravedad al hecho. “Lo que sucedió ayer fue muy peligroso. Para Giovannna fue una aventura, pero pudo haber terminado mal. Ella está sana, me dice que la pasó súper bien y que se siente feliz por haber ganado. De solo acordarme me paralizo, pero confío que más adelante nos vamos a reír de esto”, concluyó.

