Eduardo Serenellini: “Suele ponerse el foco en el político y el poder económico; nosotros iremos al ciudadano común que necesita el micrófono”

Eduardo Serenellini: "El ciudadano común necesita el micrófono. Y nosotros le vamos a dar el micrófono, pero también vamos a entender esa necesidad." (Cristian Gastón Taylor)

Este viernes 2 de diciembre Eduardo Serenellini hizo el último programa de de 17 a 19 para asumir, a partir del lunes, el ambicioso desafío de conducir la primera mañana de Continental, un horario crucial de la AM. Su Pulso Continental -que irá de 6 a 10- estará basado en el sentido común, escuchando a la gente y atendiendo sus necesidades reales: “El oyente necesita más que nunca sentirse identificado con los temas que nos pasan”, sostiene el periodista, en diálogo con Teleshow.

Sagaz lector de la realidad argentina y de los políticos, Serenellini afirma que no se necesitan observadores ni diagnosticadores de la realidad, solo funcionarios que gestionen. “La Argentina está en decadencia, en gran parte, por la presencia del Presidente y la Vicepresidenta”, advierte, al tiempo que destaca a Gabriel Enríquez, CEO de Continental, y Horacio Minotti, director de la radio.

—¿Cómo le llegó la propuesta de hacer la primera mañana en AM?

—Nos fue muy bien este año en la tarde de Continental. La radio busca una identificación con el público, no solo de Buenos Aires sino también con el de las provincias de la República Argentina. Entonces, la radio tomó la decisión de llevar adelante un producto distinto, y ahí estamos. El producto va a ser sentido común absoluto, tendrá toda la información que el oyente necesita más que nunca en la Argentina, sentirse identificado con los temas que nos pasan.

—Dice “producto distinto”. ¿Los programas actuales no tienen sentido común?

—Bueno, cada uno sabrá desde dónde lo maneja. Nosotros, lo que vamos a hacer es trabajar desde lo que le pasa a la gente, estando con la gente: con el empresario, con el ciudadano común, pero estando con ellos. Normalmente se pone el foco en el político y el poder económico; bueno, nosotros vamos al ciudadano común que necesita el micrófono. Y no es que le vamos a dar el micrófono sino que vamos a ser nosotros quienes vamos a entender esa necesidad en la diaria, en este caso, de Radio Continental.

Eduardo Serenellini junto a Gabriel Enriquez, CEO de Continental, durante la firma del contrato (@edserenellini)

—Interpreto que se van a abocar a los problemas de la gente, más que a los temas del círculo rojo de la política.

—Lo vamos a comparar con lo que pasa en la sociedad. Vamos a hacer mucho foco en eso. Por eso, también habrá periodistas relacionados con los temas policiales, económicos, del espectáculo y el deporte. Habrá mucho trabajo por parte de cada uno de los periodistas y no tantas entrevistas, a lo que uno suele estar acostumbrado en los medios.

—¿Se lleva al mismo equipo de la tarde o habrá cambios?

—No, no. El equipo de la tarde queda a la tarde y acá se arma toda una mesa nueva, incluso, con clásicos de Continental como Daniel López, Alejandro Cánepa, Verónica Rosales en policiales, Sofi Kotler en espectáculos, por ejemplo. Vamos a manejar temas de espectáculos más allá de lo que puede ocurrir en la pantalla chica, todo lo que tenga que ver con musicales, con moda. Marcelo Stiletano en recomendaciones de cine y series, que tiene una voz ya más que probada, Cledis Candelaresi en energía y Cinthia Perazzo en tecnología. Pero insisto con un detalle que no es menor: vamos a hacer foco en los problemas del ciudadano común y no solo de Buenos Aires, sino de cada provincia de la República Argentina.

A partir del próximo 5 de diciembre, “Pulso Continental” de lunes a viernes de 6 a 10, con Eduardo Serenellini (@edserenellini)

—¿Cuáles son los problemas que hoy más le preocupan a la gente?

—Dos columnas básicas en la sociedad argentina: la inseguridad y la economía. En el orden que vos quieras. Más allá de que el 2023 es un año de elecciones, si no entendemos lo que le pasa al ciudadano y, fundamentalmente, a la clase media, difícilmente podamos hablar de política más allá de los candidatos, de las opciones, de si tenemos o no tenemos PASO. Lo que no está viendo la clase política es que el ciudadano necesita interlocutores válidos. Por supuesto que los hay, pero intentamos escuchar más al ciudadano y, en especial, a la clase media.

—La última vez que conversamos dijo que la clase media estaba en extinción. ¿Existe hoy la clase media?

—La clase media empobrecida. Hay más pobres en la Argentina, pero no porque el indigente pasó a pobre, sino porque la clase media se empobreció. La clase media perdió calidad de vida, y todo tipo de expectativa hacia un futuro inmediato. La clase media se ve rota en cuanto a su formación familiar, porque parte de esa familia se fue de la República Argentina. Hay empresas familiares que se rompieron porque tuvieron que emigrar ante la situación no solo económica, por eso hablo de la inseguridad, porque a veces no existe el problema económico, pero sí la situación social que nos rodea es muy compleja.

Vamos a hacer foco en las problemas del ciudadano común de todo el país.

—Hablando de inseguridad, ¿cómo ve la función de los ministros Sergio Berni y Aníbal Fernández?

—Un funcionario que piensa más en su futuro político que en la función que le toca cumplir, no la cumple como corresponde. Los hechos están a la vista: no hay prevención, el índice de criminalidad está en ascenso; el robo en salideras, en entraderas; o lo que está pasando en las principales autopistas de la Argentina, con el robo de motos y vehículos y muertes de por medio. Una vergüenza, realmente una vergüenza. Y Aníbal Fernández es un observador de lo que está ocurriendo y no avanza para que esto cambie. Y no necesitamos observadores ni diagnosticadores, se necesitan funcionarios que sean gestores de lo que realmente necesita la gente.

—Habló de economía. ¿Cómo ve a Sergio Massa en el cargo de ministro?

—Sergio Massa hoy, y como presidente de la Cámara de Diputados,m es un gran ejecutivo en cuanto a sus tiempos. No se le puede negar la gestión, ni la tarea que lleva adelante junto a sus colaboradores. El resultado final lo vemos o lo veremos, quiero decir, porque hoy es día a día. Pero no se puede negar que es un ejecutivo a tiempo completo.

Eduardo Serenellini junto a Fernando Bravo; los conductores ya no compartirán el mismo horario de la tarde, pero sí el nuevo desafío federal de la radio (@edserenellini)

—¿Cómo evalúa las gestiones de Alberto Fernández y de Cristina Kirchner?

—Lamentablemente la Argentina está en decadencia, en gran parte por la presencia del Presidente y la Vicepresidenta. Triste. Los hechos lo demuestran. Se van cayendo, en cuanto a la cantidad de seguidores; queda el núcleo duro, es lo que dicen las encuestas. Pero la clase política argentina está en una situación de falta de dirigentes y liderazgos, salvo algunas excepciones. Pero eso el ciudadano común lo está pidiendo a gritos por la impotencia de ver que no hay quien solucione los problemas.

—Dijo algunas excepciones, ¿A quién rescata?

—Bueno, digo excepciones porque la gente está señalando a algunos posibles candidatos o ya son pre candidatos, como es el caso de Javier Milei o de Patricia Bullrich. En el caso de Milei, no es tanto por ideología ni por la economía, sino por descontento, a tal punto que toma algún votante de Juntos por el Cambio, algún votante del Frente de Todos, hasta hay votantes de (Nicolás) del Caño, increíblemente. Y por otro lado está Patricia Bullrich con un grupo que se autodenominan Los Halcones, donde se habla de mano firme y gran parte de la sociedad está pidiendo eso, una mano firme para poder sacar adelante a la Argentina.

—¿Cómo los ve a Horacio Rodríguez Larreta y a Mauricio Macri?

—A Horacio Rodríguez Larreta, con intenciones de cerrar la grieta. Lo que decíamos todos: creo que es imposible. La moderación, la gestión en la Ciudad de Buenos Aires, no es una gestión a nivel nacional. Es muy distinto lo que necesita la Argentina, y más en estos tiempos. Y en el caso de Mauricio Macri, un tiempista: está esperando, está observando, escucha, camina.

—¿Lo ve como candidato?

—Bueno, hasta ahora no dijo que no. Y si alguien no dice que no y sigue llevando adelante distintas actividades, puede ser un sí.

—¿Qué opina de la gestión del actual gobernador Axel Kicillof y de una posible reelección?

—La provincia de Buenos Aires está con necesidades profundas. Vuelvo a la inseguridad. La situación económica, salvo excepciones en materia de industria, porque hay una actividad industrial en la provincia, y más allá del conurbano bonaerense, en distintas localidades y en el interior de la provincia, pero que no tiene que ver con la gestión del gobernador sino con el esfuerzo de los bonaerenses.

Eduardo Serenellini junto al equipo de Pulso Continental, cual lo acompañó con rotundo éxito durante todo el año (@edserenellini)

—¿Cómo se viene el año electoral? ¿Siente que habrá mucho barro?

—Ya estamos en campaña y hemos nombrado a algunos que están trabajando y pensando en el 2023. Pero no es lo que quiere hoy la gente. Por eso hablo de lo que se necesita en materia de urgencias y necesidades. Pero sabemos lo que está pasando en el mundo; los gobiernos no son reelectos. La pandemia tuvo mucho que ver en esto, y aparecieron fenómenos como el caso de Giorgia Meloni en Italia, grupos que se manifiestan en épocas de elecciones o por lo menos en campañas donde, sin liderazgos, los pueblos se están manifestando, como ocurrió en España o en Francia, mismo en Italia, en Brasil. Y Argentina no va a ser la excepción. Ya en el mes de diciembre y comenzando los primeros días del próximo año, en Argentina vamos a ver un año con necesidades electorales, pero en una sociedad con necesidades inmediatas que tienen que ver con lo cotidiano.

Eduardo Serenellini, ante un nuevo desafío (Gastón Taylor)

— El próximo martes se dará a conocer la sentencia de Cristina Kirchner. ¿Cree que cambiará el escenario?

—Va a cambiar mucho porque acá buscan los extremos. Si va presa, no va presa, eso sabemos que no, pero la Justicia debe actuar como un poder del Estado independiente y lograr el justo equilibrio, porque la sociedad observa al Estado en su conjunto. Estamos hablando de un Poder Judicial del cual la sociedad espera que se haga lo que corresponde. Hay versiones, se está hablando de manifestaciones. Se está hablando hasta de paralizar el Estado de acuerdo al resultado en cuanto a lo que diga el tribunal. Que se haga justicia.

—Lo llevo a lo personal. Durante 25 años hizo la primera mañana en Canal 26. El año pasado cambió de casa y está todos los fines de semana en la primera mañana de LN+. Ahora, otra vez, elige volver a madrugar. ¿Extrañaba mucho despertarse temprano?

—Soy un apasionado de comenzar el día muy temprano. A partir de ahora, de lunes a lunes, comenzaré mi día a las cuatro de la mañana pero terminando el día muy temprano, descansando lo que corresponde para trabajar en el inicio de la agenda periodística que tiene que ver, en este caso, con la primera mañana de Radio Continental. Ya veníamos haciendo la primera mañana en televisión, hago la primera mañana sábado y domingo en LN+, y ahora sumamos la primera gran mañana de Radio Continental. Todo un orgullo: lo siento como un éxito en mi carrera. Tengo un equipo de producción que fue el equipo que Magdalena Ruiz Guiñazú trajo de Mitre a Continental, y que fue un equipo que trabajó con Nelson Castro. Lo mismo con cada uno de los móviles. Vamos a contar con tres móviles de la radio cubriendo no solo Capital Federal sino Gran Buenos Aires y distintas zonas del interior. Es una gran apuesta de la radio. Y no esperaremos al 2023 sino que cuando todos salen de vacaciones, nosotros comenzamos un nuevo desafío, y será este mes de diciembre.

—¿De quién fue la idea de este relanzamiento?

—Horacio Minotti dirige la radio. Gaby Enríquez es el presidente de la empresa. Realmente gente joven, pujante, conocedora del medio, que está buscando permanentemente nuevos desafíos. Estamos nosotros, con nuestro producto en la primera mañana, luego Gonzalo Bonadeo, sigue Fernando Bravo en la clásica tarde de Radio Continental. Y luego, la programación con mucho fútbol, con mucho campo durante todo el día. O sea, una radio que piensa y mucho en el ciudadano que necesita de estos elementos y herramientas en el momento, ya lo hablamos en alguna oportunidad, de la comunicación circular.

Eduardo Serenellini: "A partir de ahora, comenzaré mi día a las 4 de la mañana" (Gastón Taylor)

—¿Un mensaje para la gente?

—El argentino, el ciudadano, debe escuchar medios de comunicación. Debe seguir a cada uno de los comunicadores. La segmentación en la comunicación es la segmentación que observamos en la sociedad. Podemos gustar o no gustar, pero hay que participar, hay que ser activos en cada uno de los programas, en cada uno de los medios, sean masivos, sean tradicionales o con todo lo que tiene que ver con el contenido en redes, streaming, portales.

—Para finalizar hablemos de fútbol: ¿cómo ve a la Selección Argentina?

—La selección cambió con Enzo Fernández y Julián Álvarez, cambió como los chicos del sello Gallardo. La selección es un equipo con un Lionel Messi que está transitando su último mundial y los demás chicos, que son el presente y el futuro de la Selección y del fútbol argentino.

