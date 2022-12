Tití Fernández recordó a su hija Soledad a 8 años de su muerte: “Cómo te extrañamos”

El pasado 2 de julio se cumplieron ocho años de la muerte de María Soledad Fernández, la hija de Miguel Tití Fernández, quien a sus 26 años perdió la vida tras un trágico accidente durante el Mundial de Fútbol Brasil 2014. Desde Qatar, su papá la homenajeó a través de una sentida publicación que realizó en su cuenta de Instagram.

“Hola, Sole: hoy hace 8 años y 5 meses de ese accidente de mierda que te llevó para siempre. Estábamos juntos disfrutando el Mundial, como yo ahora pero solo, sin vos. Vamos a ver si esta vez se da y la vuelta que casi fue en el Maracaná acá se convierte en realidad. Cómo te extrañamos, hijita. #teamamos #nuncatevamosaolvidar”, escribió Tití junto una foto junto a su Soledad.

“Vamooooos, amigo. Siempre con vos y Norita. ¡Beso enorme, crack!”, lo saludó Leo Montero. En tanto Matías Martin, quien trabaja con él en las transmisiones de la TV Pública, agregó: “Estás haciendo un Mundial tremendo, Tití. Muchas horas bancando la transmi desde temprano poniendo tu emoción al aire. El aguante a vos y a Nora siempre. Y el recuerdo de Sole presente”.

El posteo de Tití Fernández para recordar a su hija Soledad (Foto: Instagram)

Hace cinco meses, cuando se cumplieron ocho años exactos del triste fallecimiento, el periodista había relatado cómo le tuvo que contar a su esposa Nora que la hija de ambos había sufrido ese trágico accidente. “Hoy hace 8 años estaba en Bello Horizonte desayunando, esperando a Sole que venía de San Pablo. Nos habíamos despedido en la cancha con un beso y un; ‘Chau pa, hasta mañana’, pero en lugar de llegar ella, vino muy nervioso el Negrito Carneiro, que era el camarógrafo que trabajaba conmigo en Brasil y me dio la peor noticia que recibí en mi vida, que hubo un accidente en la ruta y que en ese accidente había muerto Sole”, contó Tití.

“Imposible describir lo que sentí. Me paralicé, empecé a gritar que no podía ser, que no podía haber muerto mi hija, que era un error, pero era verdad. Que locura, amigos... Yo sin saber qué hacer, el accidente había sido a 180 kilómetros. Por suerte apareció la generosidad de mucha gente que se puso a disposición...”, recordó sobre cómo fue asimilar esa tragedia.

“Había un problema grande: había que ver cómo se lo decíamos a Nora. Hablé con mi a querido amigo el Dr. Guillermo Bortman que consiguió que le dieran unos tranquilizantes a Nora antes de que yo la llamara. Tuve que mentirle, decirle a que había tenido un accidente, que estaba muy complicada, pero que la íbamos a trasladar en un avión sanitario”, recordó.

“Tuvieron que sacarle el chip del teléfono porqué la noticia estaba en todos en los medios y no quería que se enterara, todo muy difícil. Fue muy duro lo que viví desde que llegamos al hospital adonde estaba Sole. No se imaginan lo que significa tener que reconocer el cuerpo de una hijita muerta, hacer todos los trámites para poder traerla a Buenos Aires. Mucho dolor, horas sufridas que me van a acompañar toda la vida”, cerró.

Tití Fernández

Tití viajó a Qatar para cubrir el Mundial para la Televisión Pública y anunció que tras la finalización del mismo, no volverá a ser parte de un equipo periodístico para cubrir la gran cita del fútbol. “Me voy a ir por la puerta grande”, anunció en una entrevista con el envío radial Crónica Anunciada (Futurock).

“Siento un respeto por parte de FIFA que me hace sentir bien. Siento que no fue un vano el laburo de tantos años y que me voy a ir, como yo quería, por la puerta grande haciendo lo que me gusta, en una Copa del Mundo”, agregó.

“Lo estoy disfrutando todo. Soy un señor grande que vino a disfrutar su último Mundial”, cerró Fernández.

