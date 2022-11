Gran Hermano 2022: la fogosa reconciliación de Thiago y Daniela

La fogosa reconciliación de Daniela y Thiago en Gran Hermano 2022

En la casa de Gran Hermano 2022 todo se vive con intensidad. No solo las peleas que pueden surgir, sino también el amor. En este sentido, Daniela Celis y Thiago Medina son un claro ejemplo. Si bien demoraron más de un mes en decidirse a estar juntos, cuando lo hicieron, concentraron todas las etapas que puede vivir una pareja en menos de una semana: primero, se besaron, luego tuvieron un apasionado encuentro, su primera crisis y ahora disfrutaron de una fogosa reconciliación.

Gran Hermano 2022: Daniela y Julieta se dieron un apasionado beso Las amigas sorprendieron a todos con su gesto durante la fiesta con temática mundialista de este viernes VER NOTA

El coqueteo entre ellos existió siempre, pero todo comenzó a concretarse cuando él ganó ganó la prueba semanal y para coronar esta victoria le dio un beso apasionado frente a todos sus compañeros. Luego de este primer paso, los jóvenes siguieron con los coqueteos y los mimos. Finalmente, ambos dieron rienda suelta a sus sentimientos y tuvieron relaciones sexuales por primera vez. Además, cumplieron con dar su consentimiento frente a las cámaras, como lo exige el reglamento de la casa.

Sin embargo, apenas horas después llegó el primer cortocircuito entre ellos. Celis le habría reprochado algunas actitudes a Medina, quien en una charla con sus compañeros de encierro dio a conocer su descontento. Después de explicar que Daniela pretendía que él estuviera todo el tiempo junto a ella, Thiago señaló: “No me puedo tirar un pe... porque está ahí en mi cama. No puedo eructar porque me dice: ‘No pierdas el encanto’. ¡Dejame ser, piba!”. Así, mientras sus interlocutores le decían que lo mejor era plantearle estas cuestiones a la joven, Medina agregó: “Me pudre, pero no me dan ganas de decirle nada porque no quiero que después se ponga mal o que me diga que yo solo tengo calentura”.

Gran Hermano 2022: Thiago y Daniela tuvieron su primera noche de sexo Los participantes dieron rienda suelta a la pasión en la casa, tras haberse dado un beso hace unos días VER NOTA

Para entonces, Thiela -como ya muchos llaman a los tortolitos - ya habían tenido una conversación privada en la que ella le había planteado su firme posición. “Ella me dijo: ‘Bueno, es mejor que termine acá antes de que me enganche más’”. En charla con las chicas de la casa, en tanto, la joven también mostró su disconformidad con las actitudes de Medina, que le parecieron muy inmaduras.

Sauna, ducha y cama: Thiago y Daniela tuvieron una fogosa reconciliación

Pero ese mal trago parece haber quedado atrás y este lunes en El Debate mostraron la fogosa reconciliación. “Tenemos nuevo Conejo en la casa: no fueron uno, dos...es un récord sexual en la casa ¡Cinco!”, anunció Santiago del Moro antes de mostrar el tape. En las imágenes, luego de aclarar las rispideces entre ellos, intentaron armar un “nidito de amor” en el sauna, pero rápidamente se dieron cuenta que no era un lugar cómodo para la intimidad, entonces se trasladaron a la ducha, donde le dieron rienda suelta a la pasión. Y, más tarde, terminaron en la cama de él, para luego volver al baño.

Daniela y Thiago tuvieron su primera crisis de pareja en Gran Hermano 2022 A horas de haber tenido su primer noche de sexo, los participantes empezaron a evidenciar sus diferencias dentro de la casa VER NOTA

Por otra parte, este lunes Juliana Díaz habló de su salida de la casa. “Creo que si la gente lo decidió así y estoy hoy acá, es porque me tenía que resguardar de algo. La verdad que disfruté muchísimo de las semanas que estuve. Intuía un poco mi salida, pero no mal. Lo hablaba hoy con la gente de producción. Estaba como muy feliz y un poco ansiosa también por salir y ver todo lo que me esperaba afuera”, fue lo primero que le dijo al conductor, al ser consultada sobre por qué pensaba que el público la había eliminado.

Seguir leyendo: