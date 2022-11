Juliana habló de su salida de Gran Hermano 2022: “Mi relación con Maxi me jugó en contra”

Juliana aseguró que su noviazgo con Maxi le jugó en contra en Gran Hermano 2022 (Telefe)

Este domingo, Juliana Díaz fue la sexta eliminada de Gran Hermano 2022 por el 57,67 % de los votos. La joven oriunda de Venado Tuerto había quedado en placa junto Agustín Guardis, Nacho Castañares Puente y María Laura Álvarez, luego de que el ganador de la prueba del líder de la semana, Thiago Medina, salvara a Romina Uhrig. Y finalmente, por decisión de la gente, quedó en un mano a mano con Cata y fue la elegida para abandonar la casa.

Lo cierto es que, al dejar el programa, la muchacha a quien sus compañeros llamaban con el apodo de Tini tuvo que alejarse también de Maxi Giudici, con quien se puso de novia dentro de la casa. Y el cordobés se mostró desconsolado tras su partida, al punto que se lo pudo ver llorando en el sauna donde ambos tenían sus encuentros íntimos. La pareja, hay que decirlo, había tenido un par de crisis muy fuertes. Y, en una de ellas, el joven había calificado a la relación de “tóxica”. Sin embargo, cuando ingresó al confesionario tras la salida de Juliana, terminó reconociendo que estaba “enamorado” de ella.

Así las cosas, en su primera visita al estudio de El debate, la exhermanita habló con Santiago del Moro. Y, aunque aseguró que ella también estaba enamorada de Maxi y que había logrado con él una conexión que hacía tiempo no tenía con nadie, reconoció que el hecho de haber estado en pareja la aisló del resto de sus compañeros y la terminó perjudicando en la competencia.

El desconsolado llanto de Maxi tras la salida de Juliana de Gran Hermano 2022 (Telefe)

“Creo que si la gente lo decidió así y estoy hoy acá, es porque me tenía que resguardar de algo. La verdad que disfruté muchísimo de las semanas que estuve. Intuía un poco mi salida, pero no mal. Lo hablaba hoy con la gente de producción. Estaba como muy feliz y un poco ansiosa también por salir y ver todo lo que me esperaba afuera”, fue lo primero que le dijo Juliana al conductor, al ser consultada sobre por qué pensaba que el público la había eliminado.

Entonces, del Moro le dejó en claro que los televidentes no la había votado para preservarla de nada. Así que Tini explicó: “Yo creo que me jugó un poco en contra tener a dos personas de la placa que sabíamos que iban en contra de mi grupo o de mi juego. Y por ahí, yo soy demasiado honesta o comento sincericidios con algunas cosas. El hecho de haber confrontado con las chicas a la gente por ahí le hizo ruido. O también el tema de estar en pareja con Maxi...”.

Frente a esta confesión, Santiago le repreguntó si pensaba que su noviazgo había molestado. “Puede ser que un poco. Siento que puedo haber sido criticada por el hecho de que nos aislamos un poco los dos. Eso nos jugó un poco en contra en la casa con los chicos”, dijo Juliana.

Lo cierto es que del Moro le señaló que había habido dos frases que la habían sacado del juego. “Una es cuando jurás por tu hermano negando algo que sí había dicho y la otra es cuando le decís a Romina que no podías creer que estuviera ahí con sus niñas afuera”, señaló. “Creo que soy muy directa para decir las cosas. Lo sentí. Y de hecho le dije: ‘Es admirable, increíble lo que hacés teniendo tres hijas’. Yo no podría. No tengo hijos, pero hasta a mis perros me costó dejarlos. Y, si tuviese hijos, no podría porque creo que voy a ser demasiado sobreprotectora”, explicó Tini.

