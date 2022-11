Alex Caniggia atacó con durísimos insultos a Canelo Álvarez por las amenazas a Lionel Messi

Alex Caniggia insultó a Canelo Álvarez por las amenazas a Lionel Messi (Video: Instagram)

Luego del triunfo por 2 a 0 de la selección argentina de fútbol contra su par de México por el Mundial de Qatar 2022, el boxeador Saúl Canelo Álvarez amenazó a Lionel Messi y lo acusó de patear una camiseta de su país durante los festejos en el vestuario. Así las cosas, a través de sus redes Alex Caniggia insultó al mexicano a través de videos y sus característicos tweets con rimas.

El hermano mellizo de Charlotte Caniggia no se guardó nada contra el pugilista y lanzó fuertes comentarios en sus cuentas de Twitter e Instagram. “Argentina contra México como siempre festeja. Cada vez que los vemos, le mojamos la oreja. Canelo haciéndose el macho con Messi, linda moraleja. Cerrá el orto vende humo, si no te conoce ni tu vieja”, escribió en un primer tweet sin ningún tipo de filtros.

“La tenés adentro chupa japi. Andá a comerte unos tacos, gil”, dijo después Caniggia, acompañando su mensaje con un video en el que habla a cámara y la emprende contra Álvarez. En el video, de casi 30 segundos de duración, se despacha fuertemente: “¿Qué onda este Canelo que bardea a Messi? Antes de bardear a Messi cerrá el orto, man. ¿Qué ganó México en su vida? Aparte de cocinar unos buenos tacos, ¿te agrandás? Y que ganaste un par de peleítas ahí con los muertos. Andá a ganarle a Mayweather si sos tan pija. Ese sí que es pija. ¡Mi bro! ¡Mayweather! ¡Cerrá el opi, Canelo! Qué chupa japi este Canelo”.

Los fuertes tweets de Alex Caniggia contra Canelo Álvarez tras su amenaza a Lionel Messi (Fotos: Twitter)

Ese video luego lo publicó en sus Instagram Stories. Y para cerrar su agresión contra el boxeador mexicano, dedicó un último tweet. “No te hagas el malo contra mi amigo Messi, chapulín colorado”, escribió en un mensaje en el que arrobó a Canelo.

“Vieron a Messi limpiando el piso con nuestra playera y bandera ????”, preguntó Canelo al ver un video de la selección argentina tras la victoria contra México. Allí se veía en el suelo y a los pies del capitán del equipo comandado por Lionel Scaloni la camiseta de Andrés Guardado. Y agregó: “Así como respeto Argentina, tiene que respetar México. No hablo del país (Argentina), hablo de Messi por su mamada que hizo”, continuó.

Aquel comentario dio paso a una serie de señalamientos del campeón mexicano en contra del delantero argentino. Y es que Álvarez no contuvo su incomodidad y aseguró que si se encontraba con Messi habría problemas, ya que en una segunda publicación puso lo siguiente: “Que le pida a Dios que no me lo encuentre!!”.

Las amenazas de Canelo para Lionel Messi (Foto: Twitter)

“Se la persona que es Leo, desgraciadamente a lo mejor Canelo no entiende lo que se vive en un vestuario y puedo llegar a entender la reacción al ver la camiseta de México en el suelo y todo lo que se ha viralizado. Pero a mí me parece una tontería de lo que se está hablando. Leo ha tenido muchos detalles, no solo conmigo sino con muchos compañeros de profesión y todos saben cómo es”, dijo el propio Guardado, quien cambió la camiseta con Messi tras el partido. en diálogo con TyC Sports.

“El que nunca ha estado en un vestuario de fútbol no entiende, hay como un acuerdo con los utileros que cuando tu dejas todo lo sudado en el suelo es porque va para lavar y lo que no está en el suelo lo llevas tu a casa. La ropa sucia va al suelo sea tu camiseta o la del rival. Esa camiseta era la mía, porque yo se la cambié a Leo y como (la suya) no se lavó, llegué y la tiré al suelo también. En el vestuario se entiende así, somos jugadores de fútbol, sabemos lo que se vive en un vestuario y no le doy mucha importancia”, cerró contradiciendo a su compatriota.

