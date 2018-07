"Siempre disfruté mucho de la vida, y me la jugué. Ese es mi secreto. El archivo me delataría, así que no puedo mentir con la edad: el 11 de este mes cumplo 52 años, y 35 de carrera. Estoy feliz; no me asusta el paso del tiempo. Crecer viene con el plus de la experiencia y la sabiduría. La vejez no es un pecado, sino parte de la vida. Me veo tan plena y fuerte, que siento el mismo amor y ganas que el día en que empecé a trabajar", cuenta Flavia Palmiero, apenas arranca la charla.