La fuerte revelación de Diego Ramos: “Ahora solo me llaman para hacer de actor gay”

Diego Ramos confiesa que solo lo llaman para hacer de actor gay

Hace tiempo que Diego Ramos dejó de ser el clásico galán de telenovelas para convertirse en un actor maduro y en los último años, además, pudo desarrollar su enorme potencial en la conducción y en la comedia.

En diálogo radial en “Por si las moscas”, con Moskita Muerta y Nilda Sarli por La Once Diez, Ramos se explayó sobre todos los temas de actualidad, en particular de la televisión argentina. Para comenzar, el actor de Muñeca brava comenzó haciendo un balance de lo que significó el año de LPA, el ciclo diario que coconduce junto a su amiga Florencia Peña por América.

“El programa no arrancó de la mejor manera porque hubo mucha violencia, incluso mucha mezcolanza entre el programa y las personas”, arrancó el actor. Y agregó: “No se sabía a quién estaban criticando, si al programa o a Flor, y todo fue porque el perfil de ella es combativo, que dice y hace lo que piensa”, destacó el amigo de la conductora.

Diego Ramos confesó que ahora solo lo llamarían para hacer de actor gay (Foto: Captura TV)

En ese sentido, Ramos analizó las críticas y embates que la conductora tuvo que soportar. “Hay un montón de cosas que dice Moria (Casán) por ejemplo, que si las decía Flor Peña la mataban”, aseguró.

Acto seguido, continuó: “Lo que hace Florencia, lo que hace Moria, lo que hago yo, puede gustar o no, creo que no hay que mezclar lo personal con lo artístico. Pero Moria dice cosas que en la boca de Florencia no hubieran pasado desapercibidas”, consideró el protagonista de Sex.

En cuanto al ciclo televisivo de América, LPA, Diego realizó un mea culpa al analizar el “re-encauzamiento” que tuvieron que realizar conforme pasaron las primeras emisiones: “Yo lo viví muy feliz, no solo por tener una gran y talentosa amiga, sino porque encontramos un formato maravilloso. Entiendo que al principio falló de alguna manera, porque el arte y el humor son subjetivos y siempre hay un riesgo y es que guste o no, pero fundamentalmente destaco haber notado el trabajo y el esfuerzo que hubo para que empiece a gustar, y sobre todo a gustarnos”.

En el contexto de la charla, no pudo faltar el análisis del fenómeno del momento, Gran Hermano, que se emite todos los días por Telefe. “Yo no me peleo con los realitys pero lamento muchísimo que haya tan poca ficción, pero también entiendo que es una cosa carísima que no consume tanta gente. Entiendo que Gran Hermano atrajo al público de la tele, y al público que no era de la tele también lo trajo, y bienvenido sea eso porque los personajes que surgen de estos programas provocan lo que antes provocaba un personaje de telenovela, tal vez el amateurismo, tal vez la dosis de realidad son los elementos atractivos, pero hay que volver a pensar en una ficción que provoque eso”, sostuvo durante el ciclo radial.

Para cerrar, Ramos opinó que, en realidad, la ficción se sigue viendo, porque las plataformas marchan muy bien, pero la cuestión es qué pasa con las nuestras a nivel nacional. “Quiero ficción, porque es necesaria también para hablar de nuestra cultura”.

En ese sentido, destacó que hace mucho tiempo que no hay ficciones para que los actores puedan trabajar y además que hace mucho que a él no lo llaman para participar en una. “De todas formas me gusta mucho conducir y entrevistar, pero cuando me llaman, me llaman para hacer siempre comedia disparatada y hacer de gay disparatado, creo que ahora no me van a llamar para otra cosa, porque se mezcla la vida, el perfil de una persona con la ficción y a las pruebas me remito”, concluyó.

