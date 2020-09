Diego Ramos reconoció que tuvo una fuerte pelea con Agustín Sierra: “Me enojé y se lo dije”

Diego Ramos habló de su enojo con Agustín Sierra (Video: "Confrontados", El Nueve)

Cualquiera pensaría que es imposible hacer enojar a Diego Ramos. Sin embargo, el hombre tiene su carácter. Y, hace unos días, mantuvo una fuerte discusión con Agustín Sierra, su compañero de elenco en Sex Virtual, de la que los técnicos y productores de El Trece fueron testigos. “Se puso como loco”, fue el comentario que llegó a oídos de Sebastián Pampito Perello Aciar. Y el periodista aprovechó la presencia vía Zoom del actor en Confrontados, por el Nueve, para preguntarle al respecto.

“¿Es verdad que tuviste una peleíta bastante fuerte, subida de tono, con Cachete durante una grabación de Mamushka?”, quiso saber el panelista. Y Ramos, haciendo gala de su honestidad brutal, respondió sin dudarlo: “No fue subida de nono ni nada, pero sí me enojé porque sopló una respuesta”.

En ese momento, Marina Calabró salió a bancarlo, asegurando que no toleraba a la gente que como su hermana, Iliana, hacían ese tipo de trampas en los concursos televisivos. Y esto sirvió para que Diego se envalentonara y siguiera con su descargo. “Pero, además, si no hubiera soplado esa respuesta yo ganaba, iba a la Mamushka y me podía ganar un montón de plata... ¿Entendés?”, dijo el actor.

Ramos remarcó que tiene una cuestión personal con la “gente mulera” y que su molestia no es sólo por el dinero que se perdió de ganar en ese programa. “Es una cosa mía pero, más allá de la plata o no, a mí no me gusta hacer trampa en nada. Yo fui a divertirme. Y él es compañero mío, por supuesto que no pasa nada. Pero me enojé en ese momento y le se dije. Como un tío, porque yo puedo ser el tío grande de Cachete”, explicó el actor.

Diego y Cachete comparten el elenco de Sex Virtual

¿Cómo fue la discusión? “Le dije: ‘¡Cachete, dejate de joder!’. ‘No, perdoname, perdoname...’, me respondió. En ese momento, como que me enojó la situación. Pero no paso nada más, no pasó a mayores”, contó entonces Diego.

No obstante, el actor reconoció que se irritó bastante. “¡Y sí, pero escuchame! Dos horas grabando una cosa, estamos todos jugando... Pero no es sólo por la plata, de verdad que no es por la plata. Es por el tema de que, si estamos jugando, ¿cómo le vas a soplar a la gente?”, remarcó Diego. Y, para rematar la anécdota, agregó: “Encima le sopló a una maestra. ¡Se copió la maestra! Todo mal.”

Cabe recordar que Ramos y el actual participante del Cantando 2020 comenzaron a trabajar juntos el año pasado en Sex, viví tu experiencia, en el Gorriti Art Center. Sin embargo, tras la llegada de la pandemia del coronavirus, el espectáculo creado por José María Muscari se reconvirtió para que el público pudiera seguir disfrutándolo a través de distintas plataformas de Internet.

Sin embargo, desde hace unas semanas los actores han vuelto a encontrarse en el local de Palermo Hollywood, desde dónde trasmiten el show erótico de manera virtual. Y, por lo tanto, no hubiera sido nada agradable para ellos tener que verse las caras si esta pequeña diferencia surgida en el programa de Mariana Fabbiani no se hubiera solucionado a tiempo.

SEGUÍ LEYENDO

El conmovedor mensaje de Sebastián Estevanez luego de sufrir una quemadura de rostro: “Fue uno de los momentos más difíciles de mi vida”

Catherine Fulop contó que Ova Sabatini estuvo internado por COVID-19 y neumonía: “Le está costando un poquito”

Romina Gaetani reveló cómo enfrentó a Juan Darthés cuando trabajaban juntos en “Simona”: “Fue una situación muy difícil”

Mirtha Legrand, entre el dolor por no ver a su familia y el regreso a la televisión: “Analizamos que Juana conduzca los sábados y yo, los domingos”