Ulises Jaitt habló sobre su incipiente romance con la madre de Tomás Holder: “Hay mucha química”

Ulises Jaitt y la madre de Tomás Holder comenzaron una relación

En los últimos días, salió a la luz un impensado romance dentro de la farándula. Se trata nada más ni nada menos que el de Ulises Jaitt y Gisela Gordillo, la madre de Tomás Holder, quien fuera el primer eliminado de Gran Hermano 2022.

A raíz de la reciente popularidad de su hijo, la mujer comenzó un raid mediático en el que muchos programas la convocaron para hablar sobre el reality y, en ese contexto, es que la semana pasada fue entrevistada por el conductor, en el ciclo que conduce en XLFM radio. Fue justamente en esa nota que habría nacido el amor.

En diálogo con Teleshow, él confirmó la incipiente relación. “Le hice una entrevista radial la semana pasada, pegamos mucha onda, en la nota nos elogiamos, yo le dije que estaba bárbara, ella me dijo lindo”, comenzó revelando. Y contó quién fue el que dio el primer paso: “Empezamos a hablar, la invite a tomar algo cuando viniera a capital. Me dijo que podía este finde que pasó, entonces la invité a mi casa”.

“Pasamos un finde hermoso, mucha química. Es una mujer hermosa, dulce, con empatía, energía positiva, corazón. Nos estamos conociendo”, detalló. En tanto, aclaró que por ahora será una relación a distancia. “Nos vemos cada 15 días porque ella tiene a sus hijos menores a cargo, y tiene finde por medio libre porque van con el papá”

En tanto, este martes ella también se mostró feliz y dio su testimonio en Intrusos. “Él me envió un mensaje por WhatsApp hace diez días y yo no sabía quién era, pensé que era un paciente mío”, reveló. Y continuó: “Me mandó el Instagram, me hizo una nota que estuvo buena, me pareció muy correcto. Y me dijo ‘cuando vengas para Buenos Aires me avisas y vamos a tomar algo’. Yo justo había organizado que quería ir a visitarlo a mi hijo porque hacía un montón que no lo veía. Entonces vine y mensajito”.

La madre de Tomás Holder habló sobre su relación con Ulises Jaitt

En ese sentido, contó qué fue lo que más le llamó la atención de Ulises: “Vos Flor ahora estás casada, pero en algún momento te habrá pasado que por ahí te escriben y los flacos son bastante pel... Y me cansa esta cosa de mensajes que son desubicados o que no tienen nada que ver o que te piden cosas que yo ya tengo 42 años. Hoy tengo ganas de conocer a alguien, no tengo ganas de boludear”. “Ulises es un chico muy ubicado, aparte que es una bomba, es muy lindo. Es muy caballero, eso me gustó. Es muy atento”, destacó. Además, contó el motivo por el que terminó durmiendo en la casa de él: “Yo le dije que iba a parar en un hotel y él me dijo que no, que parara en su casa. Yo le dije que no, que no sabía. Dimos vueltas”.

Por otra parte, reveló cuál fue la reacción de su hijo al enterarse de este vínculo incipiente. “Yo le dije que (Ulises) era un chico que me parecía lindo y Tomy me dice ‘si es fachero’”, confió, e incluso señaló que Tomás le ofreció comprarle un boleto de avión para que llegara más rápido a Buenos Aires. “Yo le dije que no, que qué iba a pagar un avión, que me venía en bondi”, aclaró. Aunque aseguró: “Los varones son re celosos de las mamás. Y obviamente quiere lo mejor para mí”.

