Aníbal Pachano se conmovió al recordar a Sandra Guida: “Me ayudó en todo, hasta dejé de fumar gracias a ella”

Aníbal Pachano recordó a Sandra Guida (Video: América)

Este miércoles se confirmó la triste noticia de la muerte de la reconocida artista Sandra Guida, a los 60 años. Gran figura del musical argentino, tuvo una extensa trayectoria tanto en teatro como en televisión y cine. Protagonizó varios destacados musicales, como El beso de la mujer araña, Chicago, Hair, Sorpresas, El diluvio que viene, Puck - sueño de verano, Caravan, Gypsy, Tatuaje, Tango corrupto, Jazz Swing Tap y La corte del faraón, entre otros. Además, fue una de las figuras de Primeras Damas del Musical.

Murió a los 60 años Sandra Guida, referente del musical argentino La noticia la comunicó la Asociación Argentina de Actores esta mañana. La artista tenía una gran trayectoria en cine, teatro y televisión VER NOTA

Horas después de que se confirmara su fallecimiento, Aníbal Pachano le rindió un sentido homenaje durante una entrevista realizada en Intrusos (América). “Era una artista maravillosa y parte de este premio se lo debo a Sandra”, dijo el coreógrafo y director teatral refiriéndose a la obtención del Ace de Oro, en una ceremonia que se realizó el pasado martes.

“No quería dejarlo pasar porque fue una persona que me ayudó un montón, no solamente a animarme a a cantar, si no también a otras cosas que empezaron a surgir. Además, ella fue la primera persona que me dijo: ‘Dejá de fumar’. Y me ayudó absolutamente y dejé de fumar, gracias a Sandra Guida”, reveló Pachano.

"Ella fue la primera persona que me dijo: ‘Dejá de fumar’. Y me ayudó absolutamente y dejé de fumar, gracias a Sandra Guida”, dijo Aníbal Pachano

A la hora de definirla, Pachano señaló que Guida “era una persona única, muy talentosa, con un gran don de persona, dedicada al arte de lleno. Era muy precisa con su trabajo y creo que obviamente es una gran pérdida. Fue una de las mujeres más grandes del musical argentino. Haber tenido el honor de trabajar y de ser amigo fue mucho”, a la vez en que recordó que trabajaron juntos en el musical Dominó.

“Estaba enferma hace mucho tiempo y la peleó mucho. Pero bueno, a veces la vida te cruza por distintas cosas”, sintetizó Aníbal. “Adonde estés, este premio es para vos”, cerró Pachano con su homenaje para la artista, mientras levantaba la estatuilla recientemente ganada.

Sandra Guida falleció a los 60 años

“Con gran dolor despedimos a la actriz, cantante y bailarina Sandra Guida, emblemática referente de la comedia musical en nuestro país. Nuestras sentidas condolencias a sus familiares y amistades”, expresó la Asociación Argentina de Actores desde sus redes sociales al confirmar la triste noticia. Hasta el momento, la familia de Guida aun no comunicó las causas de su deceso.

Como directora, presentó la obra Colapsadas y fue la creadora del grupo musical La Fila. En televisión, participó en La Banda del Golden Rocket y Hombres de Honor. En cine, trabajó en El niño pez. En tanto, también se desempeñó como entrenadora vocal y profesora de técnicas vocales de interpretación.

Además, supo forjar una gran carrera en Europa. En Italia, hizo una gira en 2009 con la comedia Concha bonita, de Alfredo Arias. Y por la misma época actuó en París en Divino amore, junto a Marilú Marini y Alejandra Radano.

En ese sentido, la recordada artista cosechó numerosos premios a lo largo de su carrera: ganó los premios ACE como Mejor Actriz de Musical (2001-2003) y el ACPT (México) como Mejor Actriz de Musical (2002). En 2001, 2005 y 2011 fue reconocida con el Premio Konex por Intérprete Femenina de Musical, Solista Femenina de Pop y Actriz de Musical, respectivamente.

Seguir leyendo: