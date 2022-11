Natalia Oreiro habló del inesperado beso que le dio a Nancy Dupláa: “Somos así”

Natalia Oreiro habló del sorpresivo beso que le dio a Nancy Dupláa

Natalia Oreiro y Nancy Dupláa tuvieron un cruce casual durante la alfombra roja de la entrega de los Premios Cóndor de Plata a las Series. Llamó la atención un sorpresivo gesto amoroso de la actriz uruguaya para con la esposa de Pablo Echarri, ya que durante años se rumoreó que entre ellas no había una buena relación.

Todo comenzó cuando la pareja de Ricardo Mollo interrumpió por un instante una entrevista que le estaban haciendo a Dupláa un cronista de Socios del Espectáculo (El Trece) para darle un afectuso beso en la mejilla derecha, el cual fue captado por la cámara. “Nati”, se limitó a decir Nancy, tras ser tomada por sorpresa, pero recibió con una sonrisa el saludo de su colega.

En el momento de la aparición de la actriz uruguaya, casualmente Dupláa estaba hablando de cómo está su relación actualmente con Echarri. “Estamos muy bien, no estamos separados. No estamos ni en crisis ni en nada, todo lindo”, manifestó en la entrevista.

Nancy Dupláa estaba dando una entrevista y Natalia Oreiro la sorprendió con un cariñoso gesto

Ahora, la exconductora de ¿Quién es la Máscara? acompañada por Fernán Mirás habló de este episodio en una charla con el ciclo Socios del Espectáculo. Cuando le consultaron si había mala onda con su colega, Natalia aprovechó para desmentir alguna pelea o distanciamiento: “Yo nunca estuve peleada con ella”. Mirás en tono de broma aseguró: “En verdad estaba peleada con Nancy Anka”.

“Cero mala onda, me vi toda La Leona, se lo dije a ella”, explicó sobre una de las ficciones que protagonizó Nancy con Pablo hace unos años. Respecto al beso que le dio a Nancy, la artista señaló en tono irónico: “A los actores nos gusta besarnos, somos así. La carita fue porque la agarré de sopetón. Tiene buen cul...”. De esta manera, demostró una vez más que está todo bien con Dupláa.

Cabe recordar que Oreiro estuvo en pareja con el actor durante casi seis años, desde 1994 hasta el 2000, mismo año en que él comenzó su relación con Dupláa. Es por eso que durante muchos años circularon distintas versiones de los motivos de la ruptura.

Pablo Echarri y Nancy Dupláa son una de las parejas más consolidadas y queridas del mundo del espectáculo. Los actores se conocieron en el 2000 cuando trabajaban en la novela Los buscas de siempre. Pero como ocurre en cualquier relación, ellos tuvieron algunas peleas por celos. Con el paso de los años, estos enfrentamientos quedaron como un recuerdo divertido.

En los premios Cóndor, Oreiro tuvo una noche inolvidable porque la serie Santa Evita obtuvo nueve estatuillas y fue la gran ganadora de la ceremonia. La ficción está basada en la célebre novela de Tomás Eloy Martínez, que repasa la vida -pero sobre todo la muerte- de Eva y el destino errante de su cadáver embalsamado, oculto y profanado durante más de 15 años.

En una entrevista con Teleshow, la actriz habló de su participación en esta serie: “Interpretar a la mujer más importante de la historia argentina, y de hecho me atrevería a decir del mundo político, para mí era una enorme responsabilidad, más allá del placer que me puede dar la búsqueda de un personaje. Alguien que dejó tanta huella, que al día de hoy se la tiene tan presente. Y después sí, estar a la altura del proyecto, y encontrarle algo personal también. Me entregué en todo el sentido de la palabra: los actores encarnamos, y yo le di mi cuerpo a ella”.

