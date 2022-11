Alejandro Stoessel cruzó a Nik por un tuit referido a Tini: “Hubiese sido prudente evitar generalizar el bullying”

Alejandro Stoessel cruzó a Nik por un polémico mensaje que escribió en Twitter

La inesperada derrota de la Selección Argentina en su debut en el Mundial de Qatar disparó todo tipo de reacciones. En cada rincón del país, en las casas, los bares, los trabajos, los argentinos expresaron sus sensaciones luego de un madrugón que empezó con la ilusión de celebrar una victoria y terminó convirtiéndose en pesadilla.

Lali Espósito y Tini Stoessel coincidieron en el show de Nathy Peluso y sus fans revolucionaron las redes Las artistas se mostraron muy cómplices en la previa del recital que la intérprete de “Mafiosa” brindó en el Movistar Arena VER NOTA

Donde también se vivió el partido, acorde a estos tiempos, fue en las redes sociales. Con reacciones minuto a minuto, entre la alegría del primer tiempo cuando todo era felicidad y los lamentos y las broncas de la segunda mitad, cuando el equipo asiático dio vuelta en el marcador. Y en esa marea de nombres, palabras, imágenes y memes, uno de los nombres que más se repitió fue el de Tini Stoessel.

Es que claro, la intérprete de “Miénteme” está en pareja desde hace varios meses con Rodrigo De Paul, una de las piezas claves de la Scaloneta y quien además ayer no tuvo su mejor rendimiento. Muchos internautas apuntaron contra la cantante y, por medio de memes y comentarios, dieron a entender que ella sería la “culpable” del bajo nivel futbolístico de su novio. Uno de los que se sumó a esta teoría fue el dibujante Nik, quien expresó: “Por favor, a De Paul sáquenle los botines que dicen ´Tini´ y pónganle unos de verdad. #Qatar2022″, escribió irónico en Twitter.

El tweet de Nik contra Tini y De Paul

El creador de Gaturro se refería al detalle romántico que el jugador hizo sobre sus botines, en clara alusión a la artista. Sobre la cara externa del botín, entre el diseño de colores vivos y al lado de una banderita argentina, se lee TTT: una clara referencia a “La Triple T”, uno de sus más reconocidos temas y también su apodo artístico. Y en medio de rumores de separación, se trata algo más que un gesto de parte del talentoso volante que es socio creativo de Lionel Messi en la cancha.

Cami Homs opinó de la actuación de Rodrigo De Paul en el partido de Argentina y de las críticas a Tini Stoessel La expareja del volante de la Selección habló tras la inesperada derrota contra Arabia Saudita en el estreno del Mundial de Qatar VER NOTA

Pero lo cierto es que a Alejandro, el padre de Tini, no le gustó nada este comentario de Nik y no dudó en enviarle una contundente respuesta: “Quería comentarte mi sorpresa después de leer tu twit vinculado a los botines de Rodri mencionando a Tini. Creo que tanto vos cómo yo sabemos lo que representa ser agredido desde las redes. Sé que tu profesión es hacer humor, pero hubiese sido prudente evitar generalizar el bullying”. Mariana, la madre de la cantante, también apoyó su mensaje: “¡Ale, hay q bloquear y silenciar cuentas! ¡Una paz!”.

La respuesta de Alejandro Stoessel a Nik

Mariana Stoessel también apoyó el comentario de Alejandro

En tanto, todavía no está dicha la última palabra sobre el futuro de la Selección en el Mundial. Por lo pronto, el sábado deberá enfrentar a México y próximo miércoles a Polonia. “Hace mucho que no pasamos por una situación así, así que tenemos que estar más unidos que nunca, quedan 2 partidos hay que preparar lo que viene y pensar en nosotros”, sostuvo Messi, el capitán y autor del único tanto de la Albiceleste. Más allá de la bronca lógica, Messi se mostró seguro de que son capaces de conseguir los seis puntos: “A la gente le digo que confíe, que este grupo no los va dejar tirados. Más unidos que nunca, como viene demostrando este grupo es fuerte de esa manera y ahora más que nunca. Hace mucho tiempo que no teníamos un golpe tan duro y ahora hay que demostrar que es un grupo de verdad”.

Seguir leyendo: