La China Suárez refugió a una gata que dio a luz y adoptó a una de sus crías: “Ojalá que no me rasguñe”

La China Suárez refugió a una gata que dio a luz y adoptó a uno de los gatitos (Video: Instagram)

En sus redes sociales, Eugenia La China Suárez contó que una gata fue a parir a su cría a su casa y decidió darle refugio. Y una vez que dio a luz, la actriz le sacó una foto a la felina y a sus gatitos, a la vez en que contó que los cuidaría hasta encontrar familias que los adoptaran.

“Le vamos a comprar una camita y ya tengo las piedritas y eso. Cartón lleno. Una gatita vino a parir a casa... Y estamos cuidando de sus bebitos y de ella...”, contó la actriz y cantante. “Se aceptan consejos. Fui de perro toda mi vida y soy totalmente primeriza con los gatitos”, dijo La China sobre un video en el que se veía a la gata con sus cachorritos recién nacidos.

“Ay ojalá no ataques, porfi, no, dale. No sé que significa eso, ojalá que no rasguñe, porque me rasguñaron, tantas veces ya que...”, le pidió Eugenia a uno de los gatos, cuando le acercó una de sus patitas a su brazo.

Un rato después, la actriz posteó una foto recostada en la cama con uno de los gatitos y abrazada también a su hijo Amancio, fruto de su relación con Benjamín Vicuña. “En casa siempre hay un bebé”, escribió la actriz.

La China Suárez junto a su hijo Amancio y el gatito bebé que adoptó (Foto: Instagram)

A mediados de mayo de este año, La China Suárez comenzó su noviazgo con el cantante Rusherking. Con el paso de los meses, la pareja se fue consolidando cada vez más. En esta oportunidad, la actriz utilizó su cuenta oficial de Instagram para dedicarle un romántico posteo al cantante y aprovechó para expresarle todo su cariño.

“Qué manera de iluminar mi vida. Qué manera de llenar todo de amor. Qué manera de hacerme sentir amada. Qué manera”, escribió la actriz junto a una imagen romántica de ambos en blanco y negro, y arrobando al músico.

Unos días antes, Suárez puso un pasacalles en la puerta de la casa del cantante. “De ti nada me separa ¿Ya te puedo decir que te amo?”, señalaba en el enorme cartel que le mandó a hacer. La primera frase que utilizó no es casual, sino que forma parte de “Perfecta”, la canción que él le dedicó a ella y en la que incluso la actriz forma parte del videoclip. Y firmó como “Chinita”, el apodo que él le puso.

Completamente enamorado, el músico no dudó en compartir una foto del pasacalles en sus stories de Instagram y expresó: “Hoy tenía un mal día y me lo cambiaste en un segundo. Qué hermosa sorpresa, sos lo más lindo que existe. Yo también te amo muchísimo, mi amor”.

El posteo de La China Suárez dedicado a Rusherking (Foto: Instagram)

Recientemente, el intérprete presentó un show en Mar del Plata, en el marco de la apertura de los Juegos Evita. En una entrevista con Teleshow, habló de su vínculo amoroso con su pareja: “Estamos muy bien de novios, enamorados, tranquilos, así que todo muy bien”.

Semanas atrás, Suárez estuvo en La Peña de Morfi (Telefe) y contó qué la había enamorado del trapero. “Es humilde, bueno. Tiene un corazón muy puro, ya no lo encontrás. No está contaminado. Es buen amigo, buen hijo. Tiene eso de la nueva generación que viene más livianito. Sin prejuicio. Viene más liviano, y a mí me enseña muchísimo. Además me da mucha paz. Que nunca sentí. Tiene que ver con el momento que estoy viviendo de mi vida”, señaló en diálogo con Jey Mammon.

