Lali Espósito y Tini Stoessel coincidieron en el show de Nathy Peluso y sus fans revolucionaron las redes

La “pelea” entre sus fans y la coincidencia de tener un ex en común -el actor Peter Lanzani-, fueron quizás los factores que crearon una supuesta rivalidad entre Lali Espósito y Tini Stoessel. Sin embargo, en muchas ocasiones ellas se encargaron de desmentirlo. De todas formas, y a pesar de compartir la música como profesión, no se las suele ver juntas muy seguido y rara vez se cruzaron en algún evento.

El detalle de Rodrigo De Paul en sus botines para su novia Tini Stoessel En el entrenamiento previo al partido con Emiratos Árabes Unidos, el volante de la selección argentina lució un calzado especial VER NOTA

Lo cierto es que en los últimos tiempos ambas intercambiaron guiños de buena onda en las redes sociales y, en la noche del jueves, coincidieron en el primer show que Nathy Peluso hizo en el Movistar Arena. Lejos de cualquier divismo, aceptaron sin problemas posar juntas frente a las cámaras que estaban allí y que retrataron el esperado encuentro entre las artistas. Todo esto sucede en medio de rumores que indica que ambas estarían dispuestas a hacer una canción juntas.

Como era de esperarse, las fotos de Lali y Tini abrazadas causaron furor en los fans de ambas, que se mostraron eufóricos en las redes. “Estoy yendo a tatuarme la foto de Tini y Lali”, “El poder que tienen tini y lali juntas, por favor las amo siempre”, “Mírenlas a Lali y Tini juntas felices divertidas, ¿cómo las pudieron alejar tanto tiempo por una rivalidad inexistente? Las amo, sigo esperando mi feat”, “Mi mamá me dio la vida, pero Lali y Tini , las ganas de vivirla”, “Hizo más ruido Lali y Tini en Argentina que los que fueron a los Latin Grammy”, fueron algunos de los tantos mensajes que se pudieron leer en Twitter.

El papá de Camila Homs volvió a criticar a Rodrigo de Paul: “Gracias a Dios ya no está con él” Horacio afirmó que la modelo está muy bien con su actual pareja, el empresario Charly Benvenutto, y cuestionó al futbolista de la Selección VER NOTA

Si bien ninguna de ellas compartieron postales juntas en sus redes, las dos se mostraron felices de haber dio al show de la cantante argentina radicada en España. “Nathy Peluso sos increíble”, expresó Tini, mientras que Lali destacó: “Nathy Peluso rompiendo Buenos Aires”.

A fines de septiembre, la intérprete de “Disciplina” llevó su tour a Madrid, y Stoessel aprovechó su estadía en la capital española -donde reside su novio Rodrigo De Paul -para ir a ver su concierto, del cual filmó algunos fragmentos para compartir en sus redes sociales. A través de sus stories de Instragam, arrobó a Lali y le escribió: “Hermosa”, junto a emojis de corazones y fueguitos. En medio del éxito que está cosechando con su nueva canción, “El Último Beso”, donde colabora con Tiago PZK, la artista decidió destacar también el trabajo de su compañera. Esta no es la primera vez que se apoyan en sus respectivas carreras: en mayo último, Espósito fue a ver un show de Stoessel en el Hipódromo de Palermo, y también tuvo el gesto de publicarlo en sus historias.

Lali Espósito regresa en nuevo avance de la tercera y última temporada de “Sky rojo” Los nuevos capítulos de la producción de Netflix llegará a partir del 13 de enero VER NOTA

Y en octubre, con motivo del cumpleaños de la ex Casi Ángeles, Tini no quiso dejar de saludar a su colega vía Instagram. “La repito porque no encontré otra jaja. Feliz cumple, belleza, que seas muy feliz”, escribió la intérprete de “La Triple T” en sus stories, haciendo referencia a la foto que compartió junto a su colega, en las que se las ve abrazadas. Es que claro, esa imagen es la misma que Espósito había publicado en marzo, con motivo del cumpleaños de la ex Violetta. “Feliz cumple, reina”, le había expresado Lali en esa ocasión.

En tanto, en una entrevista que le había concedido a Teleshow el año pasado, Tini se había referido a la posibilidad de hacer una colaboración juntas: “Nosotras nos llevamos súper bien, a veces me siguen preguntando sobre eso y es como…Tenemos buen vínculo, nos escribimos por privado. Todavía no llegó el momento, pero tenemos muchas ganas, nunca llegamos a coincidir del todo, pero va a pasar porque las dos tenemos ganas de juntarnos. Más allá de la música, de juntarnos a hablar de la vida y obviamente creo que va a ser súper hermoso el hecho de poder compartir algo con ella”, había comentado.

Seguir leyendo: