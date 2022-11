Después de 17 años de distanciamiento, L-Gante se reencontró con su padre biológico

El reencuentro entre L-Gante y su padre biológico

La relación entre L-Gante y Miguel Ángel Prosi, su padre biológico, parece estar recomponiéndose después de una larga ausencia y diversos pases de factura mediáticos que se dispensaron en los últimos meses. “A él no tengo ganas de verlo, pero tampoco estoy negado. ¿Para qué me voy a cargar con más cosas? Capaz que algún día que esté al pedo, lo paso a visitar”, señaló el cantante al verlo a su papá los medios. Y por las dudas, aclaró: “Con él no hay relación. Yo nunca le dije ‘papá’ a nadie”.

Sin embargo, la tensión se está diluyendo entre ambos y el último fin de semana se reencontraron en la provincia de Entre Ríos, donde vive Prosi y donde Elián Valenzuela estuvo para dar un show. Luego de su presentación, el músico le dio ese postergado abrazo a su papá: “¿Qué onda, papá? ¿Todo tranqui? Mucho gusto, eh”, dijo al verlo a Miguel Ángel y se saludaron cariñosamente.

“¿Todo bien? Buena, bien ahi”, seguía Elián para felicitar a su padre por estar ahí. “Dejame un segundito, nomás”, le dice Miguel Ángel a la cámara que estaba captando el reencuentro y padre e hijo se alejan para seguir su diálogo en la intimidad. Un rato más tarde, el hombre le dejó sus impresiones a un canal local. “Fue normal, de un padre a un hijo. Normal, normal. El pibe es sencillo como yo, no tiene puntos en contra ni nada que reprocharle. Me dijo que mañana hablamos de nuevo”, contó.

L-Gante volvió a ver a Miguel Ángel, su padre biológico, después de 17 años

En este reencuentro también estuvo Samira, la media hermana de L-Gante, quien facilitó la unión de las partes. “Ella tenía la misma felicidad que él”, dijo un cronista del programa que conduce Karina Mazzocco.

Justamente en ese ciclo se había dado un cruce a través de un móvil entre el cumbiero y su padre biológico. Mientras hablaba Miguel Ángel, Elián irrumpió a bordo de un auto preparado. “Iba a dar una vuelta, pero pasé porque me dijeron que había un chabón hablando boludeces”, señaló en referencia a su padre. “No sé de qué estaba hablando, si quiere aparecer, que aparezca con un asado en vez de estar hablando boludeces”, insistió.

“¿Querés decirle algo a tu papá? ¿Por qué no se juntan?”, le preguntó Mazzocco. “Él tiene mi número, lo que está haciendo es farandulorear (sic)”, respondió molesto el cantante. La conductora destacó que Miguel Ángel estaba hablando bien de él y de su madre, Claudia, pero el joven insistió: “Me hace acordar a ciertas personas dando lástima por la televisión”.

En A la tarde hacian un movil con Miguel Angel Prosi cuando irrumpio el artista y mantuvieron un tenso dialogo

Karina le cedió la palabra al padre, que se permitió darle un consejo. “Que no haga comentario de lo que le dicen, que haga comentario de lo que escucha Yo lo adoro, lo mismo que me dijo él cuando me saludó para el cumpleaños. Como no me puedo comunicar, no lo puedo llamar todos los días. Vamos a comer un asado y le voy a responder lo que quiera saber mientras no se complique la buena voluntad de él y de la madre. No voy a confrontar con Elián”, prometió.

“Va a ser mi hijo siempre, me dé bola o no, esté o no enojado. Los hijos no se elijen”, agregó. Y parecía emocionado aunque después lo negó. “No tengo interés ni curiosidad por preguntar nada. No estoy enojado con nadie”, respondió despreocupado el artista. “¿No te gustaría iniciar una historia con tu viejo, ahora que sos papá?”, propuso Mazzocco. “Podría ser quizás un buen amigo”, replicó no muy convencido.

