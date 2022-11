La mamá de El Noba se enojó con el funcionario que denunció a L-Gante: “Mi hijo no tiene nada que ver”

La mamá de El Noba cruzó al funcionario que denunció a L-Gante por una supuesta caravana en homenaje al músico fallecido

El pasado domingo L-Gante difundió en sus redes sociales una caravana de motos que circulaban haciendo “willy” y sin casco, supuestamente, en homenaje a su colega y amigo El Noba. Inmediatamente, Pablo Martínez Carignano, director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, se hizo eco del video en su cuenta de Twitter y confirmó que denunciará penalmente al cantante.

“Otra vez L-Gante es (mala) noticia, con este video. Después de la muerte de El Noba, hablamos varias veces con su manager, Maxi El Brother, y le propusimos armar un festival en memoria del pibe en el que se les diera a todos los chicos un mensaje de cuidado por la vida”, escribió en Twitter. Este mensaje enfureció a Vanesa Aranda, madre del fallecido cantante, quien salió a cruzarlo en diálogo con A la tarde (América).

“Mi hijo cuando chocó no iba haciendo ‘willy’. Yo nunca dije que a mi hijo no le gustaba la adrenalina, nunca dije que a mi hijo no le gustaba hacer ‘willy’. Yo siempre asumí la responsabilidad y mi hijo también, porque él sabía lo que hacía. Pero cuando chocó, no iba haciendo ‘willy’”, comenzó contando Aranda, desmintiendo las versiones que señalan que El Noba iba realizando esa maniobra antes de que se produjera el choque que ocasionó su muerte.

L-Gante fue denunciado por la agencia de seguridad vial

Luego cargó contra Martínez Carignano. “¿Sabés lo que me molesta? Que ese funcionario publico se dirige a mi hijo cuando no lo conoce, lo mete a mi hijo que no tiene nada que ver. Y pone ‘ese pibe’. ‘Ese pibe’ se llama Lautaro, es mi hijo y no es ningún pibe. Si él es funcionario público tendría que fijarse cómo nombra a la gente”, dijo Vanesa.

“Para cada cosa que hay, lo nombran a mi hijo: ¿hay un problema con las motos? El Noba. ¿Por qué lo siguen nombrando a mi hijo? Mi hijo no está, no organizó nada, no hizo nada. Y Elián (Valenzuela) en ningún momento dijo: ‘Hagamos esto por El Noba”, dijo para defender a L-Gante, a la vez que contó algo que le sucede a menudo cuando circula por la calle. “Esto que ven en cámara, que lo siguen a Elián, pasa en todos lados, me pasa a mi ahora: yo soy ‘la mamá de’, no soy El Noba. Y a mi me siguen así donde me ven y es algo que no podés manejar. Y yo no soy nadie, imaginate Elián, imaginate mi hijo”, reveló.

“Si hay que hacer una caravana de concientización para usar el casco, yo no tengo ningún problema, pero tienen que hablar conmigo, porque yo soy la mamá. Ninguno de otro lado va a venir a organizar en nombre de mi hijo, porque estoy yo”, puntualizó.

El Noba falleció en julio pasado luego de un accidente en moto

Desde el panel del programa que conduce Karina Mazzocco le preguntaron si ella habla con los chicos que ve circulando en moto haciendo maniobras indebidas o sin casco. Aranda dijo: “Así como le decía a mi hijo, se lo digo a todos los chicos: ‘Ponganse casco, no hagan willy’. Lamentablemente los chicos hacen lo que quieran. No le dan importancia. Los chicos son incontrolables, a veces”.

“Este funcionario público dice: ‘Porque el homenaje al pibe...’. ‘Homenaje al pibe’, nada. Si quieren hacer un homenaje al pibe para concientizar el uso del casco, me hablan a mi. Y ese pibe tiene nombre”, insistió Vanesa y volvió a cargar las tintas contra el director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial.

Por último, a Aranda le preguntaron si habló con Ailén Díaz, una joven que asegura haber tenido un hijo con El Noba. “Todavía no hubo un ADN, pero va a haber”, adelantó. “Ella vino, se disculpó, lo charlamos y quedó todo perfecto. Lo conocí al bebé, pero no lo tuve en brazos. No te podría decir que sensaciones tuve, no puedo hablar más del tema”, cerró Vanesa.

