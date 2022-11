El Chapu Martínez, de “Traeme la Copa Messi”, denunció que lo estafaron con las entradas del Mundial

El Chapu Martínez contó que fue estafado en su viaje a Qatar

Como cientos de hinchas argentinos, El Chapu Martínez viajó a Qatar para alentar a la selección nacional. En su cuenta oficial de Instagram, manifestó su alegría por poder cumplir su sueño de poder vivir el Mundial 2022.

“Hace 4 años me fui con la ilusión y el sueño de un hincha de ver por primera vez un mundial a mi país, lo conseguí y me cambió la vida para siempre. Lamentablemente como todos los mundiales anteriores después del 86 no pudimos levantar la copa, pero seguimos bancando a la celeste y blanca. Hoy la vida me da la revancha, o la nueva oportunidad de ir a una copa del mundo, a disfrutar, a trabajar y a poder seguir creciendo y cambiando mi vida y la de mi familia”, manifestó el influencer.

“¡¡Por supuesto que no dudé!! ¿¿Quien lo haría?? Es durísimo dejar a mi pareja y mi nene de 6 años, pero sé que es para darles algo mucho mejor en el futuro, nosotros y ustedes lo saben perfectamente. Por eso quiero agradecerles por bancar y por llenarme de buenos mensajes, no dejen nunca de hacerlo porque son el motor de esta locura. LOS AMO, ESTO ES LA VUELTA Y RECIÉN COMIENZA”, manifestó.

Pero, al llegar a Qatar se enteró de una mala noticia: lo habían estafado con la compra de entradas a los partidos. Este lunes, contó más detalles de lo ocurrido en una entrevista con el Pollo Álvarez, conductor de Nosotros a la mañana (El Trece), que también viajó para cubrir la Copa del Mundo.

“Te hago una pregunta, vi muchos videos de que te habían estafado. ¿Te estafaron o no te estafaron? Porque estás acá, ¿qué te pasó?”, le consultó el conductor. “Sí, sí. Ocurrió una estafa con las entradas del mundial, fue un bajón, es un bajón. Estoy amargado”, respondió el influencer, indignado por este mal momento.

Además, Martínez explicó que no fue el único a quien le sacaron el dinero de las entradas: “Es alguien que estafó a un montón de argentinos. A mí me estafó en 900 dólares, pero hay argentinos que los estafó en 50 mil dólares. Tengo un amigo que lo estafó en 50 mil dólares”. Luego, agregó: “Supuestamente como que laburaba en AFA, entonces supuestamente nos sacaba la entrada en AFA, nos cobraba todo. Nos dilataba, nos dilataba y bueno, un día borró el perfil, borró el Instagram”.

“Lo más loco que este chabón era conocido porque hace tres años venía laburando en una agencia muy conocida que lo que permitía era darle la entrada al hincha que no es socio del club, viste que si vos no sos socio de Boca o de River no podes ir, entonces el chabón te conseguía la entrada y te hacía vivir la experiencia, súper conocido, notas en todos los medios y bueno, de pronto, se borró”, cerró muy enojado.

Cabe recordar que Argentina forma parte de Grupo C del Mundial de Qatar y compartirá la zona con Arabia Saudita, México y Polonia. El combinado de Lionel Scaloni tendrá su primer partido este martes 22 de noviembre ante Arabia Saudita en el Lusail Stadium. En caso de avanzar en el certamen, sus rivales en los octavos de final saldrán de la zona D que componen Francia, el repechaje de Conmebol vs. Asia (Perú vs. Emiratos Árabes/Australia), Dinamarca y Túnez.

