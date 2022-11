Juan habló tras su eliminación de Gran Hermano 2022: “Me equivoqué y estoy arrepentido”

Juan habló tras su eliminación de Gran Hermano 2022 (Telefe)

“Me equivoqué”, repitió Juan Reverdito una y otra vez. El último expulsado de Gran Hermano 2022 participó de El Debate de este lunes y reconoció que su estrategia dentro de la casa no fue la adecuada. El taxista de 42 años fue eliminado por el 88,14 % de los votos frente a su archienemigo, Walter Alfa Santiago, quien obtuvo el 11,86 % en la gala del domingo. Antes, el público había sacado de la placa a Agustín Guardis, Juan Ignacio Nacho Castañares y Daniela Celis.

Gran Hermano 2022: el desgarrador llanto de Juan, tras hablar cara a cara con su hijo El último eliminado del reality no pudo contener las lágrimas al hacer una videollamada con el joven que vive en España VER NOTA

“Jugué mal. Fui muy derecho al choque, me equivoqué y estoy arrepentido. Fui con una idea clara y, evidentemente, no fue clara para nadie”, le dijo el ex hermanito a Santiago del Moro. Entonces, el conductor le preguntó si no se había dado cuenta de que la banda que el presidía, “los monitos”, se estaban yendo. “Nos estábamos yendo en fila”, dijo. Pero explicó que, aunque quiso cambiar su estrategia, cuando se fue su amigo Tomás Holder no lo pudo manejar. “Me pegó durísimo”, reconoció.

En ese momento, del Moro le hizo notar que se había enojado mucho dentro de la casa, por lo que dejó de ser un tipo divertido. Y Juan explicó: “Cuando estuve mal dos días, que estuve mal mal, me bloquee con un pasado mío, una situación en la que me encontré solo. Y me bloquee. Hablé con el psicólogo en su momento y, ahí, empecé a repuntar. Pero no era yo”.

La reacción de Romina en Gran Hermano 2022 ante un comentario de Alfa: “Quedás mal afuera” Mientras los hermanitos disfrutaban de una jornada de pileta, el participante de 60 años tuvo un exabrupto con la exdiputada VER NOTA

Luego de comunicarle que había sido expulsado por casi el 90 % de los votos, Santiago le explicó que Walter había sido mucho mejor jugador que él para los televidentes. ¿Por qué su lectura había sido completamente diferente? “Adentro de la casa es una locura, no te das ni idea de lo que se siente afuera. Yo venía zafando de dos placas en las que sentí que me podía ir, así que en esta estaba cien por ciento confiado que me quedaba. Obviamente leí mal. Pero no tenía duda que se iba Alfa y me equivoqué”, reconoció el taxista.

Juan Reverdito entró a la casa dispuesto a ganar

¿Cuál era el motivo por el que estaba tan ofuscado dentro del reality? “El último tiempo estaba enojado por Alfa. Siento que jugó un juego sucio, lo siento yo. Me persiguió 48 horas por toda la casa, me trató de mala persona, me hacía cosas por atrás...Si te fijás, cuando él iba a un sector, yo me iba. No quería ir al choque”, dijo Reverdito. Y concluyó: “Evidentemente, la gente vio cosas que no gustaron de mí. Yo adentro vi otra cosa, no pensé que estaba tan mal. Pero estaba mal”.

Gran Hermano 2022: el llanto desconsolado de Julieta por un percance doméstico La profesora de danzas no pudo evitar las lágrimas y recibió el consuelo de algunos de sus compañeros VER NOTA

Lo cierto es que, después de un intenso ida y vuelta con los analistas y casi al borde del llanto, Juan señaló: “Pueden seguir opinando. Jugué mal, está muy claro. Pero estoy tranquilo de que mis hijos, mi nieto y mis amigos saben la persona que soy, No encontré el rumbo, me equivoqué y perdí el sueño de mi vida.

Juan tiene 42 años y nació en Jujuy, pero vive en Boedo. De profesión, taxista. Tiene un hijo de 24 años, a quien crió solo, y otro de 5. Es abuelo de un nene de tres años. “Soy explosivo y me saco por cualquier cosa”, dijo en su presentación antes de entrar al juego. Ya en la casa, en más de una oportunidad dijo que fue su hijo mayor el que lo impulsó a salir siempre adelante.

Seguir leyendo: