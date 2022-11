Diez pruebas y un diseño artesanal: los detalles del vestido que Coni Mosqueira usará en su boda con Alejandro Fantino

Coni Mosqueira y Alejandro Fantino celebrarán su boda en una estancia en Cañuelas (Instagram)

Todo es felicidad, preparativos y alegría en la vida de Coni Mosqueira y Alejandro Fantino. Si bien los flamantes esposos pasaron por el Registro Civil el pasado 21 de octubre en Bahía Blanca, de donde es oriunda la modelo, esta tarde celebrarán su unión con una fiesta para 200 invitados en la localidad de Cañuelas. Y aunque el vestido de la novia siempre suele ser el secreto mejor guardado, en diálogo con Teleshow la diseñadora María Gorof reveló algunos detalles inéditos del modelo que lucirá la esposa del conductor de Animales sueltos.

Cómo será la boda de Alejandro Fantino y Coni Mosqueira: Gabriel Rolón oficiará la ceremonia en una estancia El conductor y la modelo festejarán su casamiento este sábado 12 en Cañuelas, luego de haber pasado por el registro civil el 21 de octubre en Bahía Blanca VER NOTA

“El proceso de creación del traje de novia fue hermoso”, comenzó contando la diseñadora que se destaca por conjugar un estilo juvenil con el glamour y la elegancia. “Disfruté muchísimo de poder acompañar a Coni en esta nueva etapa. Ella es encantadora y sobre todo muy receptiva, me dio plena libertad para trabajar”, dijo Gorof entusiasmada con el resultado final de su obra.

La diseñadora de alta costura agregó un dato sorprendente: “Se trata de un diseño impactante, que llevó una construcción totalmente artesanal. El vestido de Coni es una prenda icónica, contemporánea a todos los tiempos y a la vez moderna, con una alta carga de sensualidad y muy femenina”, reveló. En cuanto al color, Gorof confesó que el traje que lucirá la esposa del periodista no será blanco sino que tendrá un tono ivory, que es el preferido de la modelo.

"El vestido de Coni es una prenda icónica, contemporánea a todos los tiempos y a la vez moderna, con una alta carga de sensualidad y muy femenina", aseguró María Gorof sobre el look de la modelo para esta tarde

A la hora de confeccionarlo, la creadora reveló que realizaron diez pruebas para el vestido principal. “Trabajamos en cada detalle, fue una experiencia única, en la que pude disfrutar del proceso y también del entusiasmo de Coni que me llenó de alegría. Siento que cumplí con mi objetivo”, destacó Gorof. Y enseguida agregó: “Es el vestido que soñé y diseñé para ella desde un primer momento”.

Del flechazo en una disco a la libreta de matrimonio: la historia de amor de Alejandro Fantino y Coni Mosqueira El conductor de Animales Sueltos conoció a la modelo a fines del 2017 y, a mediados de este año, le propuso casamiento en Grecia frente al Mar Egeo VER NOTA

La celebración, que tendrá lugar en la estancia Villa María en la localidad de Cañuelas, comenzará a partir de las 16. A plena luz del día, se podrán destacar en profundidad los detalles impactantes que tendrá el vestido, confeccionados a mano con sumo cuidado y bajo la atenta mirada experta de la diseñadora de las celebrities argentinas.

Después de algunas horas de iniciada la fiesta, la novia tendrá un segundo cambio de vestido, según pudo anticipar Gorof. “Siempre respetando la identidad de la firma, va a ser un diseño de una línea más moderno”, concluyó.

Alejandro Fantino fue lapidario con Piqué y estalló de furia tras el retiro del futbolista: “Lo más importante que hizo fue salir con Shakira” El conductor fue muy duro con el ex defensor quien colgó los botines el último sábado. “Fue más importante cuando se retiró el ‘Indio’ Arévalo”, sentenció el comunicador VER NOTA

Algunos detalles de la boda entre Alejandro Fantino y Coni Mosqueira

Si bien llevan varios meses de preparativos para este día tan especial, se supo que los novios eligieron un estilo más informal para agasajar su unión en compañía de amigos y familiares. Por ese motivo, tanto Alejandro como Coni estuvieron en cada detalle de la fiesta.

En las últimas horas, la modelo anticipó algunos pormenores de la velada a través de su cuenta de Instagram. De esta manera, mostró un pantallazo del lugar, en donde se pudo apreciar el amplio parque rodeado de araucarias, pinos y otras especies autóctonas, que rodean a la imponente casa francesa diseñada en 1917 por el reconocido paisajista Benito Carrasco.

En otra de sus historias, la modelo mostró una especie de pañuelos de papel cubiertos con un film, confeccionados por el estudio Tseta, de la ciudad de Rosario, en la provincia de Santa Fe. Sobre fondo blanco y con letras doradas, llevan impresos la frase: “Solo para lágrimas de felicidad, Coni y Ale”.

Algunos detalles de la boda de Alejandro Fantino y Coni Mosqueira (Foto: @coni_mosqueira)

Siguiendo la línea informal, se supo que los familiares y amigos de los novios se deleitarán con un menú variado y para todos los gustos, con opciones incluidas para veganos y vegetarianos. Además, la pareja pidió poner una barra exclusiva para los amantes de los whiskeys y habanos.

Un amor sellado en las costas del Mar Egeo

”Es lo más lindo que me pasó. Ojalá que la vida me permita estar con ella muchos años”, dijo hace un tiempo atrás Alejandro Fantino sobre su compañera de vida, Coni Mosqueira, y ese sueño comenzó a materializarse. El puntapié inicial fue una exitosa convivencia, luego vendría una propuesta de casamiento épica, a orillas del Mar Egeo. Finalmente, celebrarán su unión con una boda romántica de estilo campestre para 200 invitados.

Este casamiento, organizado por la wedding planner Paola Landa, es el broche de oro de la pareja que cuando pasó por el Registro Civil tuvo una declaración muy eufórica del novio cuando dijo:”¡Recontra acepto!”.

La historia de amor entre Alejandro Fantino y Coni Mosqueira (Foto: @coni_mosqueira)

Hace un tiempo atrás, Fantino reveló cuándo fue la primera vez que vio a su flamante esposa. “La conocí en Tequila”, aseguró el conductor, para luego contar que durante muchos años “combatió” el popular boliche al que asisten los famosos, en la costanera porteña.

“Estaba en el VIP y ella estaba con unas primas. Todas unas bombas en ese equipo. Me acerqué, charlamos un rato y no sabía de qué hablar. Estaba falto de timing y falto de palabras”, recordó. “No me acuerdo con qué me acerqué, le pedí el teléfono y no sabía si escribirle. Después le terminé escribiendo por Instagram y después salimos a cenar”, agregó.

Pocos días antes de efectivizar su unión civil, la producción de su programa lo sorprendió con la presencia de su amigo Gabriel Rolón en el estudio. Y allí empezó una charla, en la que por esa vez hasta intercambiaron las sillas, que tenía algo de entrevista y algo de sesión de análisis. “No sabés lo movilizado que estoy, es un paso re importante en mi vida”, le dijo Fantino sobre su boda. “Te casás, Ale”, le confirmó Rolón. Precisamente el reconocido analista será el encargado de oficiar la ceremonia. Una tarde que se aventura inolvidable y un amor que se juramentaron para toda la vida.

Seguir leyendo: