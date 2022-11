El Turco García le pidió casamiento a su pareja en vivo, luego de confesar varias infidelidades: “Me hago cargo y voy a cambiar”

El Turco García le pidió casamiento a su mujer en vivo (Video: "Socios del espectáculo", El Trece)

Este miércoles se vivió una particular situación en una entrevista que el Turco García y su pareja, Mariela Prieto, le concedieron a Socios del espectáculo, el programa que conducen Rodrigo Lussich y Adrián Pallares por El Trece. Es que el exfutbolista le propuso casamiento en vivo, luego de confesar que cometió varias infidelidades a lo largo de su matrimonio.

Todo había comenzado la semana pasada, cuando Prieto fue entrevistada en ese mismo ciclo. “Yo sé que me ama, que soy la mujer de su vida, que nos queremos mucho, pero le gusta tener sexo con otras mujeres”, había confesado en aquella oportunidad. Pero aclaró que la relación entre ellos funciona más allá de los engaños: “En los últimos siete meses, yo nunca estuve mejor con Claudio. Nunca lo eché de casa. Él siempre me dice que está dos veces con las mujeres, y después pasan 6 meses”. “Hace 25 años que me engaña, lo amo pero es mujeriego”, reconoció.

Lo cierto es que hoy, García y Mariela estuvieron juntos en ese programa, y el exparticipante de El Hotel de los Famosos reconoció todos sus errores, e incluso confesó tener un hijo extramatrimonial. “Algunas mujeres me decían de todo en Instagram. Me decían: ‘Ojalá que te hagan re contra cornudo’. Otras decían que querían pasar un rato conmigo. Pero la mayoría apoyaba a Mariela”, reconoció él. Y admitió: “No lo tomen a chiste, soy adicto al sexo. a veces vuelvo a casa y medio que me arrepiento. ‘La puta madre mirá lo que hice’. Veo que la estoy cagando y estoy bien con ella. Y no soy hipócrita: nos vamos de vacaciones y lo disfruto, por ahí otros caretean. Uno se arrepiente y no es lindo lo que me pasa a veces. Es feo”.

En tanto, a los pocos minutos le hizo una propuesta inesperada. “Yo me hago cargo. Y voy a cambiar. Hoy cambio. Vas a ver. No es para la tele ni nada. Que no quede como una boludez. El 11 de febrero es una fecha, que es cuando dejé de consumir hace ya 14 años. Entonces, esa fecha me caso, si vos querés”, le dijo el Turco a su amada mientras sacaba un anillo de su bolsillo, dejando a todos en el estudio boquiabiertos.

El Turco García le pidió casamiento a Mariela Prieto en vivo (Captura: El Trece)

Completamente sorprendida, ella tomó la alhaja, y tanto los conductores como las panelistas se pusieron de pie. “¿Es la primera vez que te propone casamiento?”, le preguntó Pallares. “No”, respondió ella, mientras Mariana Brey le colocaba un velo de novia en su cabeza. En tanto, Lussich instó al exjugador a arrodillarse para hacerle la propuesta formal. “Esto quiero que me lo levanten todos”, bromeó Prieto.

Acto seguido, García le expresó: “El 11 de febrero dejé de consumir y el 11 de febrero de 2023 te propongo matrimonio”. “¿Te tengo que creer, Turco?”, le preguntó ella. “¡Si!”, asintió él. Y le reiteró: “¿Te querés casar conmigo?”. “Bueno, acepto”, accedió ella, y coronaron el momento con un romántico beso y un emotivo abrazo. Para festejar, y como marca la tradición, ella tiró el ramo, que finalmente atrapó Lussich.“Lo sigo eligiendo porque es el amor de mi vida y lo elegí hasta morir”, cerró Marcela, emocionada.

Cabe recordar que el año pasado, El Turco habló de su lucha contra las adicciones y cómo la ayudo su mujer a salir adelante en una entrevista con Gastón Pauls en el marco del ciclo Seres Libres (Crónica HD).”Dejé de jugar en diciembre de 1999, en enero del 2000 se murió mi papá y yo empecé con la adicción. Mientras jugué al futbol, nunca”, manifestó. “Yo estaba bajo tierra: con la adicción estaba para morirme. Me recuperé gracias a mi señora. Racing me da la posibilidad de laburar en el club. Y Masterchef me cayó del cielo”, afirmó.

Seguir leyendo: