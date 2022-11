Mariana Brey contó el mal momento que vivió con Hasbulla: “No me podía acercar”

Mariana Brey contó el mal momento que vivió con Hasbulla

Esta semana Hasbulla Magomédov, el singular influencer ruso de talla baja, está de visita por la Argentina. Además de hacer una presentación en el teatro Gran Rex, se embarcó en un raid mediático que incluyó apariciones en programas de radio y televisión. Y en uno de ellos fue que se encontró con Mariana Brey, quien no la pasó bien.

Hasbulla, el influencer ruso que tiene acondroplasia: “Ojalá pueda conocer a Messi y Di María” Tiene veinte años pero una enfermedad le da una apariencia de niño. A días de realizar un show en Argentina, cuenta a Infobae cómo es su vida. “Estoy soltero, para mí no es fácil. Pero tengo otros placeres”, dice VER NOTA

El cruce ocurrió el lunes pasado en Argenzuela (C5N), el programa conducido por Jorge Rial en el que la periodista es parte del panel. Este martes, en Socios del Espectáculo (El Trece) -el otro ciclo en el que trabaja- relató cómo fue el encuentro con el popular personaje de las redes sociales.

“¿Qué decirte? Hasbulla es muy tímido, muy serio. Yo por ser mujer, como su religión no lo permite, no me podía acercar a él. Ninguna mujer podía acercarse. Además, tampoco podía sacarme fotos. No podía quedar fotografiado, ni siquiera de lejos. Y yo en un momento quise sacarme una selfie de lejos y no me dejó. No pueden aparecer fotos de mujeres con él”, comenzó contando Brey en el programa que conducen Rodrigo Lussich y Adrián Pallares.

(Fuente)

“¿Da miedo? Porque tiene una mirada extraña”, le preguntó su compañera Karina Iavícoli. Y Mariana le respondió: “No, no da miedo. Tiene algo, lo que yo interprete y lo que pude ver, es que es una persona que mantiene distancia y necesita cierta seguridad”, contó la periodista.

La inesperada reacción de Hasbulla cuando le preguntaron por Lionel Messi: de qué club se hizo hincha en Argentina El influencer está de visita en el país y sorprendió al hablar sobre el capitán de la Albiceleste, en el umbral del Mundial de Qatar VER NOTA

“Me cayó bien, pero no pude interactuar. Imagiante que en un momento quise llevarle un mate y les agarró un ataque a todos, ‘¡No! Mujeres no’, me decían. Como si estuviera haciendo algo mal. Vas como aprendiendo”, cerró Brey su relato sobre su encuentro con el particular Hasbulla, todo un fenómeno de las redes sociales.

En una entrevista con el programa radial Perros de la Calle (Urbana Play), Hasbulla, quien sufre una enfermedad llamada acondroplasia, insistió al advertir que “no me simpatiza mucho el fútbol”. Y jugó una carta fuerte, con la que desorientó a todo el estudio, incluido al conductor Andy Kusnetzoff. “¿Quién es Messi? ¿Futbolista es?”, soltó el influencer, generando carcajadas e incredulidad.

Sucedió en una entrevista

“El primo (y manager) se ríe”, dijo el animador y periodista al ver las reacciones a su alrededor. “Porque nos está boludeando”, advirtió el traductor, quitándole el velo a la broma. Días atrás, Hasbulla le había dicho a Infobae: “Sé que Argentina es la favorita para este mundial de Qatar. Ojalá pueda conocer a Messi y Di María”.

Su diatriba relacionada al fútbol continuó en C5N, en el programa Argenzuela que conduce Jorge Rial. Y se desdijo sobre sus declaraciones radiales que se hicieron virales. “Un poquito sí lo conozco, sé que es futbolista. Sé quién es Messi. También Maradona”, confirmó la burla riendo ante las preguntas.

“Me regalaron una camiseta de Boca, me gustó el regalo, así que ahora soy hincha de Boca”, sorprendió con su confesión sobre los colores que lo cautivaron. En este punto. Juan Román Riquelme y compañía estuvieron rápidos para ganar un embajador en Majachkala, la capital de la república rusa del Daguestán.

“Como la gente me quiere mucho acá quiero compartir. Tengo amigos y me gusta mucho el vino”, contó sobre los lazos con Argentina. Ya anticipó que pasará por la Patagonia y participó de la presentación del 129° Abierto de Polo de Palermo, justo en la previa del dueño entre La Natividad y La Irenita.

Seguir leyendo: