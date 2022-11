Mora, la flamante eliminada de Gran Hermano: la espontánea de Coti, las críticas en las redes y los prejuicios que busca derribar

Mora, a solas con Teleshow tras salir de la casa de Gran Hermano (Fotos: Prensa Telefe)

A Mora Jabornisky se la escucha un poco aturdida. No es para menos: acaba de salir de Gran Hermano, hace menos de 48 horas, y todavía no entiende muchas de las cosas del “afuera”. De hecho, nunca pensó que iba a ser eliminada: su realidad adentro de la casa era totalmente diferente. La imagen que ella tenía de quienes eran jugadores fuertes resultaron ser todo lo contrario, y viceversa. Estaba convencida, incluso, que ella misma tenía una buena imagen.

Pero el público la expulsó con el 60,7% de los votos y las críticas que recibió en las redes sociales fueron lapidarias. No gustaron las actitudes y las alianzas que forjó allí adentro, especialmente el supuesto bullying que muchos consideraron que le hizo a Agustín Grandis, que hoy por hoy es uno de los candidatos de la gente. Horas después de salir del encierro, y al ver algunos compilados de los que tanto se hablaron, entendió mucho más. Sobre esto, la espontánea que sufrió por parte de Coti y demás cuestiones habló con Teleshow, en una entrevista exclusiva.

—¿Cómo estás viviendo las primeras horas afuera de la casa?

—Es rarísimo...ya es cambiar la forma de hablar, poder decir cosas que en cámara no podía, como el nombre de marcas y otras cosas, que la gente me frene y me pida fotos... estoy tratando de adaptarme.

—¿Te esperabas una pronta eliminación?

—No, para nada. Siento que lo que está pasando afuera y adentro de la casa son dos mundos completamente distintos, con lecturas muy diferentes.

Los primeros instantes de Mora afuera de la casa, cuando la recibió Santiago del Moro en el estudio

—¿En qué sentido?

—Lo que pasa es que nosotros no tenemos contacto con el exterior y cada uno veía una realidad distinta ahí adentro. Afuera había un panorama completo de las situaciones, nosotros ahí tenemos los que nos contamos entre nosotros. Entonces, si constantemente a mí me están diciendo que fulanito hace tal cosa, voy a creer que para el afuera no cae bien. Todas las personas que yo creía que caían mal, resulta que no, y yo, que creía que había caído bien, resulta que no.

—¿Sentís que la edición te perjudicó?

—Creo que todos los recortes que se hicieron, me jugaron un poco en contra. Ayer veía unos clips, y entiendo que es el trabajo del programa, pero que si los pasaban enteros y con un poquito de contexto, daban otra imagen completamente.

—¿Cuál es la traición que más te dolió adentro de la casa?

—La de Coti con la espontánea, porque si bien no éramos mejores amigas, creía que estaba claro el hecho de no sacarnos entre nosotras. Cuando vi que me hizo la espontánea, no lo pude creer. Con la Tora lo habíamos planteado, en ningún momento lo imponemos, pero todas estuvieron a favor. Pero evidentemente no era tan así.

Mora se sorprendió al ver que Coti le hizo la espontánea

—¿Se vive todo tan intensamente cuando se va alguien o es más una actuación para el afuera?

—Es todo intenso, el gesto más mínimo que puede parecer una pavada, ahí adentro es para pelearse porque todos los sentimientos se maximizan, y más sin tener contacto con el afuera, sin tener un espacio para uno...es complicado.

—¿Cuál era tu objetivo al entrar a la casa?

—Yo quería mostrarme tal cual soy yo, pero creo que no es un objetivo que se cumplió. Si bien sí me mostré tal cual soy, las cosas que más se marcaron no me representan para nada. A todos nos viene bien el premio, pero no era a lo que apuntaba.

—¿Entonces considerás que no hiciste en ningún momento un personaje?

—Creo que fui más yo, pero con los recortes, los videos, sí se crea un personaje. Porque para conocerme a mí, tenés que estar en Pluto TV las 24 horas, y es imposible. Creo que de apoco, en la medida que el psicólogo me habilite, iré viendo porque me intriga saber qué opina la gente.

—¿Querías también derribar algún prejuicio al entrar a Gran Hermano?

—Sí, el hecho de la exposición me dio un poco el pie a derribar un poco la imagen de mujer heterosexual pelo largo, flaca, alta y maquillada. Todo lo contrario a lo que soy yo. Sí soy heterosexual, pero un poco también era mostrar que puede haber un abanico de posibilidades más amplio.

El reencuentro de Mora con su novio en el estudio de Gran Hermano

—¿Adentro de la casa tuviste la necesidad de hablar con un psicólogo?

—La necesidad no la sentí en ningún momento, pero fui a hablar una vez por una cuestión de no llegar a un punto de cargarme de cosas. Por suerte la producción se portó bien y lo teníamos al alcance, podíamos hablar cuando queríamos. El encierro y la convivencia no me detonaron, era más el desgaste de pensar que constantemente podían estar mintiéndome en la cara, entonces iba al psicólogo para bajar eso y también para tener un espacio sola.

—¿Te arrepentís de haber entrado a la casa?

—No, para nada. me arrepiento quizás de cosas que hice adentro, pero de haber entrado no.

—¿De qué cosas en particular?

—Quizás de contestar mal alguna vez, o cosas así, que en el afuera en un recorte puede quedar como la mala de la película, siendo que mi realidad era otra.

—¿Te referís puntualmente a las actitudes que tuviste con Agustín?

—Sí, con él, con Walter también...Si bien del otro lado yo también recibía maltrato y demás, yo no debería haberme sumado a eso.

—¿Volverías a entrar en un repechaje?

—Obvio que sí, quiero mi revancha. Quiero volver a entrar y ver qué pasa con Coti. No le diría que sé lo que hizo porque no puedo hablar del afuera si vuelvo a entrar, pero más que obvio que le haría saber que vi todos los clips.

Mora, instantes antes de ingresar a la casa, junto a Wanda Nara y Robertito Funes (Fotos: Prensa Telefe)

—¿Pudiste ver algo de lo que se comentó de vos en redes?

—Poco y nada, recién hoy tengo el celular y sinceramente solo vi en Instagram algún que otro mensaje, pero muy poco.

—Tu mamá habló al respecto y dijo que le dolieron los comentarios, sobre todo porque asegura que te discriminaron por tu aspecto físico...

—Es que no tengo ni idea porque todas estas cosas yo no las vi, realmente estuve aislada hasta hoy a la mañana y todo lo que pudo hacerse de discriminación hacia mí, no la la vi porque no entré a Twitter.

—¿A quién ves como posible ganador?

—Viendo los clips y demás, me parece que Agustín está re encaminado. Evidentemente desde adentro hay una lectura que no se está haciendo,, que él sí la tiene. Es al que más centrado lo veo.

—¿Te ves haciendo una carrera en los medios?

—Estudio ingeniería civil, pero supongo que a medida que el tiempo pase se va a ir dando, me encantaría trabajar en los medios y en las redes sociales. Me gustaría ir más por el lado de stremear, de trabajar más en algún programa como Nadie dice nada, de esa onda.

—¿Qué balance hacés de tu paso por Gran Hermano?

—Evidentemente tuve un montón de comentarios y encuentros desafortunados, en los cuales adentro de la casa no los percibí así. Mi realidad ahí adentro era otra, a mi me decían fulano dijo tal cosa y yo reaccionaba. No vi las redes, pero creo que mi salida alegró a muchas personas. Pero bueno, es un juego. Por ahora solo me contacté con amigos y familia, pero me imagino que por los clips no era la favorita de la casa.

—¿Cómo crées que te va a afectar el hate de las redes?

—No lo sé, realmente es algo súper nuevo para mí, tanto el hate como el cariño en masividad. Así que veré cómo seguiré, supongo mientras lo vaya viendo de a poco, no va a haber problema. Es hasta que pase la ola y se vaya el siguiente la semana que viene.

