Gran Hermano 2022: la reacción de Mora al ver la votación de sus compañeros generó una ola de memes en las redes sociales

La reaccion de Mora al ver la traicion de Juliana en Gran Hermano

La eliminación de Mora Jabornisky de Gran Hermano no tomó por sorpresa al público -que la expulsó con el 60,7% de los votos-, pero sí a la propia participante, que no se esperaba este resultado. Es que varias de sus actitudes -como el supuesto bullying que le hizo a su compañero Agustín-fueron repudiadas en las redes sociales, y eso terminó de condenarla a una salida de la casa muy repentina. Otro de los gestos de ella que no gustaron también fue su indefinición en cuanto a sus alianzas en el reality, de hecho muchos la calificaron como una traidora.

Sin embargo, ella también fue “víctima” de traiciones por parte de algunas de sus compañeras, como Coti, que le hizo la nominación espontánea, y Juliana, que también estaba muy cerca del grupo conformado por Julieta, Daniela, Romina y Coti. Todo esto Mora lo supo una vez que se lo mostraron en El Debate, y se mostró muy sorprendida. “Ahí están tus compañeras. ¿Qué pasa cuando salís y ves esto?”, comenzó diciendo Santiago del Moro. Al instante, la exconcursante reaccionó y contestó: “Sinceramente de Tini (Juliana) no me lo esperaba, que sea así tan lleva y trae”.

Entonces, Gastón Trezeguet, uno de los analistas, le reprochó: “¿Justo vos acusas de lleva y trae? Pasa que muchos acusan de lo mismo que ellos hacen”. Lejos de hacerse la desentendida, ella respondió: “Uno sabe lo que hace uno. Yo sabía que llevaba y traía”.

Por otra parte, Mora también estaba convencida de que quien le había hecho la espontánea era su mayor rival en el juego, Agustín. Sin embargo, la entrada del joven al confesionario en esa oportunidad había sido solo para pedir productos de limpieza, algo que ella recién se enteró al ver las imágenes afuera de la casa. En este contexto, todas estas situaciones dejaron en shock a la flamante eliminada, que lo dejó en claro con sus expresiones en El Debate y que las redes convirtieron en meme.

Los memes por las expresiones de Mora

En tanto, este lunes Cristina, la madre de Mora, dialogo con A la Barbarossa, el programa que Georgina conduce en Telefe, donde se mostró dolida por las críticas que recibió su hija en las redes. “Yo no estuve mirando, pero a los días que empezó vi que había mucho odio y mucha violencia hacia mi hija, y particularmente hacia su apariencia, con lo cual yo para resguardarme en mi buena vibra, dejé de leer noticias y comentarios”, comenzó expresando.

Y continuó: “Estuve escuchando que mi hija estuvo de un grupo al otro, y en realidad es lo que yo le enseñé en la vida, a que conocieran uno por uno para fundar su opinión. Así que mi hija hizo lo que hace en su vida diaria, conocer en primera persona a todos”. “Ella es alegre, muy decidida, tiene mucho coraje, y me parece que la están castigando por algo que debería ser una actitud de vida en todos nosotros”, agregó. En tanto, sostuvo: “Creo que está siendo castigada porque dicen que es falsa, otra que es charlatana...y en realidad me parece que con esa misma vara, la gente que juzga a Mora falsa, no juzga a otras personas dentro de la casa”.

En este sentido, apuntó a que su hija también sufrió discriminación por su aspecto físico: “Los comentarios que leí fueron el motivo por el cual yo dejé de leer notas. Twitter también, que me parece totalmente violento desde antes de esto. Me resguardé un poco más en Instagram, y aún así recibí comentarios de gente que me decía ´este hombrecito´, ´que se defina´, ¿de qué estamos hablando? Aparte, no tiene que ser el modo en el que se juzga un juego. Desde que mi hija salió en el programa, empecé a ver esas cosas”.

