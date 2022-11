Coti Sorokin le dedicó un tierno video a Cande Tinelli por su cumpleaños

Coti Sorokin le dedicó un tierno video a Cande Tinelli (Instagram)

Parecía que la historia de amor había llegado a su fin. Y fue la mismísima Cande Tinelli la encargada de confirmar la crisis. “Lo adoro, pero hay un impasse”, dijo la hija de Marcelo Tinelli en diálogo con LAM a mediados del mes de septiembre, al ser consultada por su relación con Coti Sorokin. Sin embargo, la realidad es que el músico nunca se dio por vencido. Y, al cabo de unos días, logró que la joven le diera una nueva oportunidad a la pareja, al punto que hasta se animó a hablar de planes de casamiento.

Lo cierto es que, este domingo, la artista y jurado de Canta Conmigo Ahora cumplió 32 años. Y el creador de Nada fue un error y Tu nombre, entre otros tantos hits, decidió saludarla de manera pública con un video en el que muestra distintas imágenes de Cande y de la pareja, al que decidió musicalizar con el tema Woman, de John Lennon.

“Quiero que todas las mañanas te despiertes feliz, que todos los atardeceres sean tuyos. Quiero acompañarte y que seas mi compañera. Para siempre. Te amo. Feliz cumpleaños mi amor”, fue el texto que Sorokin escribió para acompañar el posteo, en el que arrobó a su novia y con el que cosechó un centenar de tiernos comentarios.

Cande Tinelli festejó su cumpleaños en familia (Instagram)

Cande, sin embargo, no le respondió de manera pública a su novio, pero compartió el video en sus historias junto a un corazón y una carita emocionada. Y allí se pudo ver que en la noche anterior lo había estado acompañando en un show y que, luego del mismo, había comenzado su aniversario soplando las velitas junto a él y un grupo de amigos. La artista recibió también los saludos de su padre, su madre, Soledad Aquino, y de su hermana Mica, previo al almuerzo dominical al que también se sumaron Juanita y Francisco, los hijos que Marcelo tuvo con Paula Robles, y El Tirri, entre otros. El único ausente fue Lolo, fruto de la relación de Tinelli con Guillermina Valdés, según lo que se pudo ver en el Instagram del conductor.

Cabe recordar que, al momento de confirmar su reconciliación con el músico, Cande aseguró en diálogo con el ciclo que conduce Ángel de Brito: “Es así, las relaciones hay que trabajarlas. A esta generación le cuesta mucho sostener algo, hay poca tolerancia y paciencia. Me parece que hay que aprender, como la gente que sigue casada y uno dice: ´¿Cómo hicieron?´. Se trabaja, se ceden algunas cosas, hasta cierto punto”.

Luego agregó: “Como dice (Gabriel) Rolón, hay que aprender a amar lo que le falta a la otra persona. Hay que intentar pelearla, para mí ese es el secreto de las relaciones. Porque si uno no tiene paciencia, mandás todo a la mie... y no va”. Aunque admitió ser muy impulsiva: “A veces me rescato y pienso. Pero somos re calentones los dos”. Y acotó, a modo de broma, increpando al cronista Alejandro Castelo: “Espero que no vengas cada vez que me separe o me pelee, porque puede pasar mil veces más”. De todas formas, reconoció: “A mí me encanta estar en pareja, no me gusta la soltería y joder, no es lo mío”.

