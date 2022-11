Wanda Nara y sus hijas pasearon por Roma: un guiño bien argentino y la llamativa reacción de Mauro Icardi

Wanda Nara y Mauro Icardi en Miami, en una de sus últimas apariciones juntos

Desde que Wanda Nara anunció en las redes sociales su separación de Mauro Icardi, los mensajes cruzados y los gestos virtuales estuvieron a la orden del día. Con tantas idas y vueltas, y con antecedentes de pasos en falso en este sentido, las palabras fueron tomadas con pinzas y hasta que no se vean las respectivas firmas, todo parece transitar el camino de la especulación.

Todo empezó a cobrar formalidad hace una semana, durante la visita de Ana Rosenfeld, abogada de la empresaria, a lo de Mirtha Legrand. “¿Están separados?”, le peguntó de repente la conductora, y todos sabían de quiénes estaban hablando. “Firmaron lo que se llama la separación. Wanda quería que quede claro, porque hay un poco de resistencia de parte de Mauro Icardi. Él no se quiere separar”, sentenció la letrada, aunque aclaró: “Hoy por hoy es unilateral, la gente puede separarse cuando no hay más amor ni más ganas de seguir juntos”.

A continuación, Rosenfeld, que viajará próximamente a Turquía para agilizar los trámites, dio más detalles de la cuestión legal. “Lo que trascendió es la realidad, firmaron lo que se llama la separación de bienes, que cada uno administraba su patrimonio y en función de eso cada uno tenía la libertad de seguir generando”, explicó, y negó que se haya desvinculado de la representación del futbolista. “Es falso, ella incluso está cobrando honorarios por representarlo cuando estaba en el Inter”, afirmó.

Por estos días, la empresaria y el futbolista vuelven a estar distanciados también en lo físico. Después de pasar por Turquía, donde se reencontraron para el cumpleaños de su hija, Wanda voló con sus cinco hijos rumbo a Londres. Los tres varones se quedaron unos días con su padre Maxi López, y ella pasó primero por París y por estos días se encuentra en Italia con Francesca e Isabella, las hijas que tuvo durante su relación con Icardi.

Desde allí subió a sus redes pequeño álbum de sus días en Roma. Se las ve a las tres en un restaurante, sonriendo a cámara y comiendo un postre un tanto particular para la ocasión: un clásico chupetín argentino, dando una muestra más de la nostalgia gastronómica que cada tanto invade a la rubia y que trasladó a sus hijos. En el resto de las imágenes hay paseos por la capital italiana, pedido de deseos en la Fontana di Trevi y un simpático corazón dibujado por una de las pequeñas con la inscripción que más vale: “Mamá te amo”.

El mensaje de Mauro Icardi para Wanda Nara en Instagram

“Roma con amor” escribió Wanda y la publicación tuvo gran repercusión entre los internautas con un detalle que llamó la atención. Entre los más de 200 mil “me gusta” y los casi dos mil comentarios, se destaca el de Mauro Icardi. El delantero reaccionó a la foto de su ex y sus hijas con una leyenda “Mis tres amores” y un corazón.

Su intervención no pasó desapercibido para los seguidores de la rubia, ya que superó las seis mil reacciones entre “me gusta” y comentarios. Claro está, la que no se dio por aludida fue la propia Wanda, que no registró al menos con un gesto el paso de su ex por su muro, aunqeu vale aclarar que ambos se siguen mutuamente en las redes. Y muchos recordaron las palabras de Rosenfeld en la mesa de la Chiqui.

