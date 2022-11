Coldplay le envió una sentida carta a la artista que convocó de emergencia para uno de sus shows

Coldplay tuvo un cariñoso gesto con Clara Cava

En medio del éxito arrollador que está teniendo en la Argentina, Coldplay no deja de sorprender con sus gestos, tanto hacia sus fans como a los artistas a los que invitan a sumarse a sus shows. En este sentido, en las últimas horas conmovió una carta que la banda inglesa le envió a Clara Cava, la cantante que fue convocada para reemplazar como telonera a Zoe Gotusso, que se enfermó y no pudo ser parte de lo que fue la antesala del sexto show de los británicos en el Estadio Monumental -donde continúan presentándose con sus funciones totalmente agotadas-.

A pesar de ser citada a último momento por esta emergencia, la joven de 28 años se mostró muy feliz por esta oportunidad: “No caigo de todo lo que sucedió ayer. Acá probando sonido para abrir en River para abrir la noche de Coldplay, banda que admiro infinito y estadio al que vine tantas veces para ver tantos recitales y que siempre soñé algún día estar ahí”, escribió, horas antes del show.

Y luego, una vez finalizada su presentación, compartió con sus seguidores de Instagram el cariñoso texto que le hicieron llegar los intérpretes de “Fix you”. “Clara, gracias tanto tanto. Love, Coldplay”, le escribió el propio Chris Martin, de puño y letra. Muy emocionada, la artista agregó en sus stories: “Me dejaron una cartita, o sea no pueden ser más atentos, cálidos y buena gente”.

La carta de Coldplay a Clara Cava

En tanto, Zoe, la cantante que tuvo que ser reemplazada, se había mostrado triste por no poder estar allí presente. “Hola a todos, les quería contar que hoy amanecí con mucho dolor de garganta y esta tarde no voy a poder acompañar a Coldplay. Me apena mucho porque me hacía ilusión verlos”, escribió en sus redes sociales. Sin embargo, llevó tranquilidad a sus fans: “Ya me estoy recuperando y espero verlos el viernes ahí”. Momentos más tarde, la banda también tuvo un cálido gesto con ella y le deseó una pronta recuperación, desde la cuenta oficial.

Entre tantos gestos de Coldplay, otro de los que se destacó fue el que tuvo el líder de la banda con los vendedores de una tienda de música ubicada en la calle Talcahuano, que se sorprendieron cuando Chris ingresó al local para ver instrumentos, tocó algunos temas, y hasta compró. “Típico que estas trabajando y viene Chris Martín de Coldplay...”, escribió en sus redes sociales Emiliano, uno de los trabajadores. Samuel, otro de los vendedores que además tocó la batería, agregó en sus redes sociales: “Flojito el cliente que me vino a comprar hoy”. Luego compartió un video en el que contó cómo fue la experiencia y otros de las zapadas cuando con el cantante -guitarra en mano-, entonaron temas de Oasis y “De música ligera” de Soda Stereo.

“Vamos a contar como fue lo de Chris Martin”, dijo en un video uno de los vendedores y otro agregó que no lo podía creer y que estaba temblando. Luego, siguieron: “Vino primero la jermu (mujer) hablando en inglés, mucho no le entendimos porque hablaba muy rápido, la cosa es que se va y veo que pasa un flaco alto al local de al lado y digo es él, y cuando pasa hace así (pulgares para arriba)”. “Nos quedamos hablando, ‘es él. es él, es él’ y viene, y agarra una guitarra del local, y dice ‘vamos a tocar algo, ¿qué quieren tocar?’, ‘Oasis’ le digo”, contó Samuel y también tocaron “De música ligera”. “Y además, nos anotó con tres entradas, ¡y encima compró! Redondito”, celebraron.

