Charlotte Caniggia se hizo retoques estéticos en el cuello y la cara

Charlotte Caniggia

Charlotte Caniggia es fanática de las cirugías y los tratamientos estéticos. En esta oportunidad, la modelo se realizó retoques en la cara y el cuello. En su cuenta oficial de Instagram, compartió con sus seguidores imágenes de este procedimiento.

El polémico método para aprobar en el colegio, el lugar donde nunca tuvo sexo y otros 42 hechos no tan recordados de Charlotte Caniggia Polémica, carismática, mezcla de inocencia y superficialidad, la hija del exjugador de la Selección se convirtió en una figura mediática que siempre atrae. Ya confirmó su presencia en "El Hotel de los famosos" VER NOTA

“Me puse hilos para tonificar el cuello”, señaló la hija de Mariana Nannis y el Pájaro Caniggia junto a una imagen en la que aparece con agujas abajo de su rostro. Luego, contó que se iba a colocar botox en la parte superior de su cara.

La joven se realizó este tratamiento con el médico Sergio Escobar, quien también lo atendió a su hermano, Alex. El influencer se realizó una marcación en la mandíbula. En este procedimiento, el doctor le puso ácido hialurónico para modificar las facciones de su rostro. “¡Qué facha, mirá esa mandíbula! Gracias a mí amigo el uno y los unos con los unos, la mandíbula del emperador te re cabió Zac Efron, Brad Pitt, Tom Cruise”, señaló Alex en un video que grabó.

En el ciclo Toda la vida (Net TV), conducido por Viviana Saccone, entrevistaron a Fernando Felice, especialista en cirugía plástica y medicina estética. “Los hilos de PDO lisos sirven para aportar más colágeno a la piel. En consecuencia mejorar su tensión y al ser colocados generan una inflamación subclínica que cura con cicatrización interna y en consecuencia, aporte de colágeno”, explicó el doctor. Luego, manifestó que los hilos y el botox podrían tener un costo aproximado de 400 dólares.

El tratamiento estético que se hizo Charlotte Caniggia en el cuello

Cabe recordar que Charlotte comenzó a operarse a partir de los 19 años cuando se sometió a una rinoplastia. También se rellenó los labios con ácido hialurónico y se sometió a una liposucción. Luego, se hizo una cirugía estética para aumentar su busto.

“Me las hice porque de chica no tenía mucho. El día que me las fui a operar le pedí a mi cirujano, el doctor Alberto Ferriols, que es un amigo, que me pusiera talle D. Él me recomendó que por la contextura de mi cuerpo me pusiera prótesis más chicas, pero no le hice caso. ¡Yo las quería así y me las tuvo que hacer! Quedé muy conforme con el resultado y no me arrepiento para nada. Pesan medio kilo cada una, pero ya estoy acostumbrada. Los pómulos nunca me los toqué y la cola menos”, contó en una entrevista en el 2016.

Ahora, la joven participará en la segunda temporada de El Hotel de los famosos 2 y competirá contra Rocío Marengo, Marian Farjat, Fernando Carrillo, Florencia Moyano, Delfina Gerez Bosco, Florencia Moyano, Mimi Alvarado, Sebastián Cobelli, Alejo Ortiz, Martín Coggi, Erica García, Emiliano Rella, Enzo Aguilar, Abigail Pereyra, Federico Barón y Juan Martino.

Carolina Pampita Ardohain y Leandro Chino Leunis serán nuevamente los conductores del certamen que se caracteriza por sus juegos de destreza física donde los concursantes tienen que demostrar sus habilidades. Las grabaciones se realizarán en la misma casona de Cañuelas, la cual sigue a la venta por casi 3 millones de dólares.

Charlotte reconoció en la presentación del reality que ya le pidió consejos a su mellizo, quien ganó la primera temporada. “Alex me dio tips y me dijo que me haga amiga de todos, que vaya viendo quién es quién. Soy antisocial, me gusta estar con poca gente, cuando estén todos peleándose me iré a la naturaleza”, había dicho en diálogo con Socios del espectáculo (El Trece).

Seguir leyendo: