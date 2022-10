El polémico método para aprobar en el colegio, el lugar donde nunca tuvo sexo y otros 42 hechos no tan recordados de Charlotte Caniggia

Charlotte Caniggia es un personaje singular. Famosa desde siempre por ser la hija del ex futbolista Claudio Paul Caniggia y su mediática esposa, Mariana Nannis, ganó popularidad y nombre propio en 2012, cuando participó de “Bailando por un sueño”

1. Nació el 15 de febrero de 1993 Su nombre completo es Charlotte Chantal Solange Caniggia Nannis.

2. Su mamá Mariana Nannis la tuvo en Buenos Aires pero a los 45 días viajaron a Miami. Luego de unas semanas se instalaron en Europa donde jugaba su papá, Claudio Paul Caniggia.

3. Es la hermana melliza de Alexander y tiene un hermano mayor, Kevin Axel.

4. Pasó su infancia y adolescencia en Italia, Portugal, Inglaterra y España.

5. Estudió en el colegio Swans, de Marbella. La institución primaria y secundaria es considerada una de las mejores siete escuelas españolas, con clases en inglés.

Su debut en la televisión fue en 2010 en España. Acompañó a su mamá, Mariana Nannis en el reality Mujeres ricas.

6. En el Muro infernal contó que como alumna “No estudiaba un c..., pero me fue bien. Nunca repetí cursos. En matemática soy la peor que hay”.

7. En el mismo programa reveló su polémico método para aprobar. “Tenía un amigo que se metía en la computadora y entraba a los exámenes, y ya tenía todas las respuestas. Hoy en día no sé nada de nada, así que mejor no me preguntes”.

8. En el año 2012, Marcelo Tinelli la convocó para el Bailando. La primera vez que apareció en la pista hizo 24,3 puntos de rating.

9. En su segunda aparición el rating trepó a los 32,8. Ese día se dejó de lado el baile. Con ese olfato único para detectar el gusto popular, Tinelli le propuso realizar un recorrido de “gente común”.

10. El conductor la llevó a viajar en colectivo, comer pizza de parado y con la mano, para terminar armando una disco improvisada en el estudio.

Marcelo Tinelli llevó a Charlotte Caniggia a una pizzería Junto al conductor probó fainá y le hincó el diente a una porción de muzzarella de parada.

11. Admitió varios retoques estéticos a los 19 años. Una rinoplastía en la nariz, “una cosa muy chiquita porque no tenía ningún complejo, pero quería verme mejor”. En los labios se puso relleno de ácido hialurónico y también se hizo una lipo.

12. También se hizo una cirugía para aumentar su busto. Como sus padres no estaban de acuerdo, se la realizó en secreto.

13. “Me las hice porque de chica no tenía mucho. El día que me las fui a operar le pedí a mi cirujano, el doctor Alberto Ferriols, que es un amigo, que me pusiera talle D. Él me recomendó que por la contextura de mi cuerpo me pusiera prótesis más chicas, pero no le hice caso. ¡Yo las quería así y me las tuvo que hacer! Quedé muy conforme con el resultado y no me arrepiento para nada. Pesan medio kilo cada una, pero ya estoy acostumbrada. Los pómulos nunca me los toqué y la cola menos”, contó en una entrevista en el 2016.

14. Aseguró que “a la hora del sexo también soy así, una ‘femme fatale’. Soy muy fogosa en la cama, sensual y re creativa. Tengo una colección de disfraces; un body de leopardo con plumitas y un antifaz haciendo juego; también tengo trajes de policía, de enfermera y un montón más. Creo que en la cama vale todo, excepto un trío porque no me gusta compartir, soy muy celosa. Lo que más me halagan los hombres son las lolas, tienen mucho éxito”.

15. Le tiene “fobia a cantar”, porque le genera “mucha vergüenza”.

A los 17 años debutó como modelo. Fue en París pero en un desfile de diseñadores argentinos. Su mamá la filmó para Mujeres ricas. Verónica Guerman / Teleshow.com 164

16. No vota en Argentina, aunque tiene la nacionalidad. “No, no voto porque no tengo el DNI argentino. Me lo tengo que hacer. Pero no lo hice porque... me tengo que maquillar y todo para hacerme la foto porque si no ¡parezco un bicho!”, le contó a Mirtha Legrand. En otra ocasión aseguró: “Viví toda mi vida en Europa, no sé quién carajo es candidato, quién es presidente, no me interesa toda esa mierda y no sé nada. No me cambia la vida saber quién es Macri, o quiénes son los políticos. No me interesa”.

17. Ama los globos y los muñecos de peluche.

18. Como destino de vacaciones le gusta mucha Punta del Este “aunque si hay demasiada gente y tengo que elegir un destino sería el Caribe. Me fascinan los lugares con poca gente, mucha paz y mucha tranquilidad.’’

La bebida favorita de Charlotte Caniggia es el champagne, en 2012 lanzó una marca propia. Verónica Guerman/Teleshow.com 164

19. Es muy ordenada y le apasiona limpiar. Realiza las tareas domésticas sola su casa y sin ayuda. Si está nerviosa por algo, limpiar la tranquiliza.

20. No la apasionar ir al gimnasio. Su papá le recrimina la pereza para el ejercicio físico pero ella sostiene “soy vaga, no me gusta ir al gimnasio. Prefiero pagar una operación. Garpo y me sacan la grasa”.

21. Entre sus excentricidades aseguró que “cuando tengo una gala o algo importante me baño con champagne.”. También llevaba a Bubu, su bulldog francés en una carísima cartera Hermés.

22. Le gusta mucho la comida picante.

23. “Amo tener los dientes perfectos. Me fijo mucho en los dientes de las personas”, contó en sus redes.

"Somos mellizos, siempre nos vemos y somos los más unidos de la familia", contó Charlotte Caniggia sobre su relación con Alex (MTV Latinoamérica)

24. “Odio laburar”, le confesó al conductor del ciclo, Jey Mammon. “No me gusta. Me gusta cuando me pagan, que veo plata y digo ‘shopping’. Sé que no me gusta trabajar porque cuando voy al laburo me quejo”.

25. “Me gusta la plata. ¿A quién no? Hay cosas que no se solucionan con guita, pero todas las mujeres queremos comprar zapatos, carteras y algunas compran comida”, fue otra de sus afirmaciones en el programa Los Mammones.

26. De chica soñaba trabajar como cajera de supermercado también con ser gerente de un hotel de lujo y vivir en ese lugar.

27. “Yo era una nena súper caprichosa y rompía todo. Siempre tuve más relación con mi mamá porque mi papá viajaba mucho. Yo nunca fui a la cancha, ¿Quién lleva a un bebé a la cancha? A mi no me gusta el fútbol y me parece grasa que lleven a los chicos a la cancha”, aseguró en LPA, el programa de Florencia Peña.

Charlotte Caniggia participó en el ciclo ¿Quién es la Máscara?

28. Es especialista en realities. Participó en más de diez, entre ellos Gran Hermano Vip de España, Supervivientes en Italia y Masterchef en Argentina. Con su hermano estuvo tres temporadas en Caniggia Libre, en MTV

29. Su persona favorita en el mundo es su mellizo, Alex. Con el mayor hace años que no tiene relación.

30. Le molesta muchísimo que en una cena, los comensales no sepan usar los palitos de sushi.

31. “Yo ahora mismo no hablo mucho con mi papá, algunas veces: ´Hola, papá, ¿cómo andas?´. No lo veo, pero bueno, hay familias que a veces pasan por algunas cosas”, contó en el programa de Andy Kusnetzoff.

32. El conductor también quiso saber si el exfutbolista estaba en la Argentina y si a ella le gustaría verlo. “Sí, pero él nada, no me habla. Uno como hijo no puede tampoco...´Che, papá´, le mandas 80 mensajes y bueno, ya está. Si tu papá no te contesta, listo, ¿qué vas a hacer?”, respondió sincera.

Claudio y Charlotte Caniggia, tras pasar por el Snapchat. Aseguró que con sus padres se lleva "a veces bien y a veces mal, tengo padres muy rebeldes. Somos una familia medio loca".

33. La periodista Lola Cordero, también invitada al ciclo, quiso indagar sobre el motivo por el cual Charlotte actualmente no tiene relación con su padre: “¿Vos pensás que es por alguna influencia de la pareja (en referencia a Sofía Bonelli) o es decisión propia?”. Tratando de no entrar en polémicas, contestó: “No, supongo que a veces los papás meten a los hijos (en sus peleas), no sé, no tengo hijos, pero supongo que a veces sucede así”. En tanto, la exparticipante de Masterchef Celebrity también fue consultada por la situación sentimental de su madre. Pero, fiel a su perfil más reservado, apuntó: “No creo (que esté en pareja), no sé. No le pregunté todavía”.

34. Reveló que su padre, como ella se tiñe muy seguido, bromea con eso. “Mi papá me dice ‘te vas a quedar pelada’”, aseguró la hija del futbolista.

35. Durante su infancia en Europa aprendió inglés e italiano.

36. “No soy de ahorrar, me la gasto toda en boludeces. Me compro zapatos, carteras y maquillajes”, contó.

“Fue una experiencia linda, aprendí a cocinar muchos platitos, que espero algún día poder realizarlos. Y conocí gente magnífica” afirmó Charlotte Caniggia al ser eliminada de Masterchef Celebrity

37. Asegura que “No saldría con alguien con canas, obviamente tampoco las quiero, pero no estaría con alguien que las tiene”.

38. ¿Hiciste el amor en un lugar público?”, le preguntaron en LPA y su respuesta sorprendió a todos. “No, no lo hice” y agregó que quizá le gustaría hacerlo en un boliche.

39. Ante la consulta de si pensaba tener hijos, la respuesta de la modelo fue tajante: “Me tuve que poner tapones de oídos porque al lado de mi habitación hay dos nenes”, y continuó: “Imaginate si quiero tener hijos. Ni en pedo, son infumables”.

Charlotte fue cambiando su fisonomía con los años, ¡y las cirugías!

40. Ama borrar chats. “No me gusta tener el whatsapp explotado por gente. No tengo muchos grupos porque no me gustan, solo uno de amigas que se llama Hola, en el que somos tres amigas”.

41. Aunque su papá formó una dupla inolvidable con Maradona ella lo vio una sola vez. “Lo vi a Diego una vez en Marbella, pero no es que lo conocí. Ahí había un camping de fútbol que hacían con mi papá y lo vi”, le dejó en claro al conductor de Podemos Hablar. “Hola y Chau”, fueron las únicas palabras que intercambiaron.

42. Durante toda su niñez, Charlotte pasó varios años viviendo en Marbella y Madrid. En una época, vivían en un castillo antiguo que había pertenecido a un conde y una condesa fallecidos. Un día, jugaba con su hermano cuando de repente escuchó la voz de alguien riéndose, pero no había nadie en el lugar.

43. Aseguró que era como una “risa diabólica”. “Mi mamá cree un montón en esas cosas y después vino un cura a la casa. Dijo que nos teníamos que ir de ahí. Al poco tiempo nos fuimos. También los animales que teníamos, los conejos o cosas así, se morían en esa casa. Pasaban cosas feas”, cerró su anécdota en el programa PH.

44. Cuando una mujer no la está pasando bien su consejo es: “Péinate y maquíllate, nena. Si estás teniendo un mal día pues maquíllate. No se pueden olvidar, no se pueden olvidar, de pintarse la boca. No pueden salir desprolijas desde su casa. Eso nunca, nunca”.

A poco de ingresar a El hotel de los famosos 2, Charlotte Caniggia confesó que recibió consejos de su hermano aunque aseguró "Dudo que sea como el Emperador"

SEGUIR LEYENDO