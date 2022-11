Tras el conflicto con su ex, Paulo Londra habló por primera vez de su relación con sus hijas

Paulo Londra habló de su relación con sus hijas

En la cuenta regresiva de cara al lanzamiento de su próximo disco Back to the Game, Paulo Londra brindó una charla en la que habló de sus inicios, su paso por la facultad de Derecho, su parate por un conflicto legal y por primera vez, de su relación con sus hijas Isabella y Francesca de dos años y de ocho meses.

Durante toda la entrevista con Bebe Contepomi para Telenoche, el cordobés hizo menciones a su familia, a quienes les agradece el constante acompañamiento durante su carrera. “Hay cosas importantes en la vida y siempre con los pies en la tierra, mirando para adelante y siempre lo dije soy famoso gracias a ellos porque me trataron como una estrella”, dijo.

A sus dos pequeñas hijas las definió como su “motor” y al ver una foto de él jugando con ellas, dijo que ese es su “lugar más tranquilo y seguro”: “Es el amor más puro. Mis amigos me preguntan ’qué se siente’. Yo les digo: ‘imagínate que amás más a tus hijos más que a tu propia mamá'. Eso hace que entiendas más a tus padres”.

Paulo Londra con sus hijas

Hace unos meses el músico mantuvo un conflicto legal con su ex pareja, Rocío Moreno, quien había asegurado que él no le pasaba el dinero suficiente para la mantención de las hijas que tienen en común y que además, prácticamente no las veía. Finalmente, y con ayuda de los abogados de ambos, llegaron a un “mega acuerdo”, a través del que establecen los derechos y obligaciones de ambos.

Entre los puntos, sobresalen: compensación económica, ya que ella estudiaba Ciencias Veterinarias y dejó para acompañarlo; Cuota alimentaria y “todo lo que las nenas necesiten”; obra social; casa y régimen comunicacional.

En la entrevista en Telenoche, además, habló del parate que tuvo en la música por un conflicto legal: “Lo agradecí porque si no fuese por esop, y por la pandemia, no hubiera podido disfrutar del nacimiento de mi hija Naomi Isabella. De Francisca también. Se lo agradezco a Dios un montón y mi mamá también me lo hizo entender. Cuando aparece un dolor o una derrota, es una enseñanza. Alguien tiene que aprender en ese momento. Y sé que la vida en ese momento en que me hice papá, o cuando estuve luchando por volver a las canchas, alimentó mucho mi alma y me dio un norte. Saber qué personas depende de mí”.

Paulo Londra y su ex Rocío Moreno en el cumpleaños número uno de su hija Isabella

Muy divertido en otro pasaje de la nota también recordó su paso por la facultad de Derecho. “No sé qué flashee con abogacía”, rió y agregó: “Fui dos años, y puse cabeza, promocioné un montón de materias, Derecho Romano, viste que las películas yankees son entretenidas con los abogados y no es tan así”.

Paulo contó que fue gracias a su hermana que se abrió camino en la música: “Ella me empezó a mostrar Daddy Yankee, ‘Gasolina’, Don Omar o Wisin y Yandel. Esa escuela de reggaetón que hasta hoy veo como los adolescentes de ahora la siguen disfrutando. Me encanta. Tengo recuerdos de personas viéndome competir y pidiéndome que vuelva. No me gustaban las batallas y con la facu iba muy poco. Ahí, esa devolución, los gritos y las felicitaciones me volvieron loco”.

Luego, llegó el reconocimiento masivo y la fama y en ese momento agradeció la educación que le dieron sus papás que según dice, le hicieron poner los pies sobre la tierra: “Siempre me apoyaron enserio. No tuve límites y por eso me animé a cualquier cosa”.

