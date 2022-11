La emotiva reacción de los hijos de Diego Brancatelli al enterarse que viajarán al Mundial de Qatar 2022

La reacción de los hijos de Diego Brancatelli cuando les dijo que viajarán al Mundial de Qatar 2022:

Faltan menos de 20 días para el Mundial de Qatar y ningún famoso quiere perderse la posibilidad de ver a la selección argentina en la cita más importante del fútbol, mucho menos teniendo en cuenta que seguramente sea la última vez que Lionel Messi dispute esta competencia. Sin embargo, son solo algunos los afortunados que viajarán. Entre ellos, está Diego Brancatelli, quien viajará con su familia y en las últimas horas decidió comunicarle, junto con su esposa Cecilia Insinga, la gran noticia a sus hijos Valentín y Luca, de 6 y 3 años, respectivamente. Pero además, decidió filmar el momento para que quede registrada la emotiva reacción de sus pequeños.

“Necesito que abran y vos, que sos el hermano mayor, leas y los dos presten atención y digan que les parece”, se lo escucha decir al periodista, mientras les entrega una misteriosa caja a los pequeños. Acto seguido, los nenes proceden a abrirla, y descubren que contiene varios objetos y merchandising de la Scaloneta. Pero la sorpresa llega cuando el mayor lee en voz alta la carta. “Contrato de viaje al Mundial de Qatar 2022″, comenzó expresando en voz alta, y se detuvo para secarse una lágrima de emoción. Luego, continúa: “Viajarán al Mundial de Qatar de futbol 2022″. Y procede a leer todas las “condiciones” que deben cumplir: “Uno, alentar mucho a la Selección. Dos, en cada grito de gol deberá abrazarse fuerte con su familia”.

Diego Brancatelli le dio una gran sorpresa a sus hijos

Entonces, el panelista de Argenzuela (C5N), les aclara: “Esta es una invitación y una confirmación del viaje al Mundial. ¿Acepta estas condiciones para ir al Mundial?”. “¡Yes!”, responde el mayor. “Firme, vamos”, le responde su padre, que le entrega el papel casi como si fuera un documento, y luego hace lo propio el más chiquito. Para coronar el emotivo y feliz momento, toda la familia se concentró en el living de la casa para celebrar cantando canciones típicas de aliento a la Selección.

El festejo familiar después de la gran noticia

Para acompañar el video, Brancatelli escribió un emotivo texto en su cuenta de Instagram. ”Y un día llegó el momento de decirles a Valentín y Luca que viajaríamos al Mundial de Qatar 2022 a alentar a la Selección. Vamos a cumplir un sueño. Algo que empezamos a darle forma hace más de 2 años. Ir en familia al evento más importante del mundo. Un poco por trabajo y otro poco por placer. ¡Pero estando los 4 juntos todo será hermoso!”, comenzó expresando.

Y continuó: “Nos costó mucho llegar. Años de sacrificio y ahorro. Sueños Proyectos. ¡De mucho esfuerzo! Pero llegamos. ¡Y ahí vamos! ¡Con muchas ganas de gritar goles de Leo Messi y toda la Scaloneta!”. Por último, cerró: “Gracias a todos los que nos han ayudado a cumplir este increíble sueño. A los que se alegran con esta noticia y a todos los que nos van a seguir minuto a minuto. ¡Porque generaremos mucho material! ¡Vamos Argentina! ¡Todos juntos por la Celeste y Blanca!”.

En los últimos días, el periodista también había sido noticia luego de responderle a un inversor extranjero que había mostrado fotos de la cantidad de billetes que debió usar para pagar una cuenta de más de $140.000. “They saw your face. You went to a very expensive place. Silver is worth but if they see your stupid face you end up spending stupid. Bring dollars and eat very well. Stay in your country we don’t need you”, le respondió en un inglés algo particular, aparentemente traducido del castellano una forma tan literal que despertó la sospecha de que fue hecho con un traductor automático.

Pasado al español, el tuit de Brancatelli podría leerse así: “Te vieron la cara. Fuiste a un lugar muy caro. La plata vale pero si te ven la cara de estupido terminas gastando estúpidamente. Traé dolares y comerás muy bien. Quédate en tu país no te necesitamos”.

