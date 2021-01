Sofía Jujuy Jiménez reveló cuál fue el regalo erótico que le hizo a un ex novio: “Quedan para la vida y están buenísimos”

Sofía Jujuy Jiménez

En medio de un debate sobre las tendencias de los hombres a la hora de usar ropa interior, Sofía Jujuy Jiménez hizo una revelación que terminó sorprendiendo a sus compañeros de Informados de Todo, el ciclo de América al que se sumó a principios de enero.

Y si bien no nombró a ninguno en particular, involucra a dos famosos de los tres ex novios que asegura haber tenido. Estuvo en pareja con el conductor Guillermo El Pelado López, el tenista Juan Martín del Potro, y también con un hombre que no pertenece al medio. Cabe aclarar que recientemente se separó del polista Jerónimo del Carril, pero cuando anunció su ruptura, aseguró que no habían sido novios.

“¿Calzoncillo de elefantito no usan? ¿O es solo para chiste?”, preguntó la co-conductora a sus compañeros, quienes comenzaron a reír y no pudieron evitar el interrogatorio sobre si alguna ex pareja de ella lo había usado en el marco de su intimidad. “No voy a decir el nombre de mi ex, pero sí, he vivido esa situación”, siguió Sofía y agregó: “Tuve varios novios, tres”.

Ante la consulta puntual sobre si hablaba de Del Potro, la modelo fue contundente. “No, él no tiene onda. Olvidate que se va a poner eso. No importa quién fue igual”, sostuvo descartando las posibilidades al Pelado López o a su otro novio, de quien no quiso revelar su identidad porque cultiva un bajo perfil fuera de los medios.

“En realidad se lo regalé yo para hacerle un chiste. Hay un regalo que a mí me parece muy lindo que es la caja de los cinco sentidos”, continuó la conductora y detalló qué contenía dicha caja con un obsequio para el gusto, olfato, tacto, visión, y audición.

Uno de los pasatiempos que adquirió en la cuarentena: patinar

“Para el gusto le regalé un chocolate que era su favorito. Para el olfato el perfume que más le gustaba y para lo auditivo un CD con nuestros temas favoritos. Entre tacto y visión era como que se mezclaban un poco los dos, porque para el tacto me parecía divertido esto del slip de elefantito para que yo toque y juegue un poquito”, siguió Sofía, generando la risa de sus compañaros. “Y para la visión era una carta súper linda con una lamparita de luz que la hacía muy atractiva visualmente”

Por su parte, aseguró que dicho regalo lo hizo hace muchos años, y sugirió a la audiencia -y a sus compañeros- hacer ese tipo de presentes con juegos eróticos. “Son regalitos que quedan para la vida y están buenísimos”, indicó.

“Fue divertido y quedó de recuerdo porque, por lo menos conmigo, no lo volvió a usar”, aclaró y uno de sus compañeros le consultó si se había enterado de que su ex novio lo hubiera usado con otra pareja. “Uno nunca sabe. Hay cosas que quedan... Éramos chicos igual”, concluyó Sofía Jujuy Jiménez.

