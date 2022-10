Charly García festejó su cumpleaños con un show privado, canciones nuevas y Lali y Palito Ortega entre los invitados

Charly García celebró su cumpleaños con un show privado y tuvo a Lali, Juanse y Palito Ortega de invitados (Video: Twitter)

El pasado domingo 23 Charly García cumplió 71 años y, fiel a su estilo, lo celebró haciendo lo que más le gusta: música en vivo. Así, los allegados al ídolo le organizaron la celebración en Bebop Club, una sala en la que usualmente se programan shows de jazz y que está ubicada en el barrio porteño de Palermo.

En la lista selecta de invitados famosos estuvieron Lali Espósito, Palito Ortega y su hija Julieta, Brenda Asnicar, Juanse, León Gieco, Nito Mestre, Joaquín Levinton, Tamara Pettinato, Jey Mammon, Andrea Rincón, Mariano Otero, Juan Pablo Sorín y Ana Paula Dutil, entre otros.

García llegó al lugar minutos después de las 22 horas, en silla de ruedas y con una latita de su gaseosa cola preferida en la mano, acompañado por su manager Tato Vega. También estuvieron presentes su mujer Mecha Iñigo y su hijo Migue.

Muchos de los invitados se volcaron a sus redes sociales para mostrar parte de la intimidad del festejo. Así, se pudo ver que a la hora de tocar, Charly estuvo acompañado por una banda conformada por Rosario Ortega, Fernando Samalea, Fernando Kabusacki y Fabián Zorrito Von Quintiero. Y entre las canciones que recrearon, estuvieron “Yendo de la cama al living”, “No voy en tren”, “Promesas sobre el bidet”, “Anhedonia”, “Fanky”, “Demoliendo hoteles” y “Nos siguen pegando abajo”, todos clásicos del músico que también integró Sui Generis y Serú Girán.

Incluso se dio el lujo de estrenar una canción que podría formar parte de La Lógica del Escorpión, su próximo disco: se llama “Rompela” y parte de la letra dice “rompé la creencia, rompela, tenés que hacerme feliz... rompe las tendencias, gritá, agitá”. “Emocionados, celebrando la vida del hombre magia”, escribió Lali Espósito sobre la Instagram Story que publicó con un fragmento de esta canción.

Lali Espósito mostró la intimidad del cumple de Charly García (Video: Instagram)

En la previa, Charly estuvo acompañado por el empresario de la moda Nico Cuño, quien lo asesoró en el look al artista para esta noche tan especial. Y García, como en una especie de devolución de gentilezas, le hizo escuchar otra de sus canciones aun inéditas: se llama “El club de los 27″ y la grabó con David Lebón. Sin embargo, para escuchar este álbum habrá que esperar un poco más: según confiaron allegados al músico a Teleshow el disco no saldrá este año porque “ya no dan los tiempos”.

Después de la música y de soplar las velitas, Charly se retiró a su casa pasadas las 2 de la mañana, ya del lunes 24 de octubre. “Un año menos”, selló García, como suele decir con ironía cada vez que cumple años.

Charly García le mostró a Nico Cuño "El club de los 27", una canción nueva que grabó junto a David Lebón

El año pasado y en la víspera de su cumpleaños número 70, Charly le dio una entrevista telefónica a Roberto Pettinato y le confirmó que su próximo trabajo discográfico se va a llamar La Lógica del Escorpión. “La lógica del Escorpión es que... ¡no hay lógica! Es suerte”, bromeó García.

En esa charla también se supo que el disco tendrá una canción titulada “Rock & Roll Star”. “Vi que la letra habla, de alguna manera, de los malos managers, ¿no?”, le preguntó el humorista. “Sí, que son todos. Deberían tener un trabajo honesto”, respondió Charly parafraseando a Pappo. “No existe el manager perfecto, o sería alguien como Brian Epstein, el de Los Beatles, de esos que te hace triunfar en serio. Después, si te roban, bueno...”, agregó. “Estuve ahí, toqué ahí... ¿quedó mi saxofón o lo borraste?”, quiso saber Petti. “¡Quedó!”, le confirmó García.

"Una de las mejores fotos de mi vida", definió Lali Espósito a esta postal que se sacó con Charly García en el día de su cumpleaños número 71 (Foto: Instagram)

En una charla con fans ocurrida en marzo de 2021, Charly reveló que tiene listas una veintena de canciones nuevas y que su intención es editar todas. “Al disco le falta la mezcla final y la masterización. Está en un punto en que siente que si le agrega más cosas, lo puede arruinar”, le contaron a Teleshow desde el entorno del músico por aquel entonces. “Yo le gané a la pandemia, porque cuando se termine voy a tener mi disco listo: ¡no me quedé de brazos cruzados!”, dicen que dice el artista.

