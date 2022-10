Volvió el pase radial entre Cristina Pérez y Baby Etchecopar: pedido de disculpas y bromas al aire

El pase radial entre Baby Etchecopar y Cristina Pérez

Este lunes al mediodía, Baby Etchecopar y Cristina Pérez volvieron a realizar el pase entre los programas que conducen por Radio Rivadavia (AM 630). De esta manera, los periodistas dejaron atrás sus diferencias y retomaron el diálogo, luego de una discusión que tuvieron en mayo pasado. Incluso se sacaron fotos juntos, como un símbolo de la reconciliación.

“Ya está, yo no me enojo”, dijo el conductor de Baby en el medio. “Sí, yo tampoco, uno tiene que ser superior a un momento de tensión, a una discusión”, señaló la conductora de Cristina sin vueltas. “Yo soy un boludo... me he peleado con gente muy grosa, como con Mario Pergolini, pero a mí se me pasa la calentura en veinte segundos”, agregó el periodista.

Más tarde, la presentadora de Telefe Noticias (Telefe) manifestó: “Además habiendo gente tan complicada para pelearse, no nos vamos a pelear entre nosotros...”. Entonces, el conductor de Basta Baby (A24) aprovechó parar aclarar que no tenía ningún conflicto con otra colega, Viviana Canosa: “El otro día que me decían si me había peleado con Canosa. No, para nada. Quiero que vuelva a la tele porque hace falta una mina así...”.

Hablando de peleas, Etchecopar recordó la discusión que Pérez había tenido con Alberto Fernández. “Sigo esperando una disculpa del Presidente, es un maleducado, me debe una disculpa. Aparte de ser un presidente inútil, un mal presidente que no se hizo cargo de sus responsabilidades, es un maleducado”, respondió la periodista. “Ahora te la devuelvo: no, para mí es un estadista, no sé por qué decís eso”, bromeó su compañero, en tono irónico.

Además, Cristina señaló entre risas que en este pase radial “podía pasar cualquier cosa” y que “le iban a hacer frente”. Fue entonces cuando su colega le dio un consejo: “Aflojate y disfrutá porque no te queda otra, es esto o Dumbo TV”. De esta manera, hizo referencia a Pluto TV, el canal que transmite las 24 horas la casa de Gran Hermano (Telefe).

Baby contó que tras esa discusión que tuvieron en mayo, él prefería no cruzarse con su compañera en los pasillos de Radio Rivadavia. Pero, destacó una linda actitud que provocó la reconciliación: “Ella es una señora, y el día que tuve el cólico en la vesícula, me la cruzo y me preguntó qué me pasaba. Le digo que no daba más, y me dijo: ‘¿Querés que te cubra?’. Eso es un gesto de compañero, por eso quería terminar con esta pelea”.

Por otra parte, el conductor resolvió el conflicto judicial que tenía con Malena Pichot. Los conductores, que mantienen un largo enfrentamiento ideológico, participaron de una audiencia virtual junto a sus respectivos abogados en el que lograron llegar a un acuerdo

Todo se originó a raíz de las palabras que lanzó Pichot en Furia bebé (Futurock Radio), donde se manifestó en duros términos contra su colega en marzo de 2018. Allí, había pedido que “mi salud me acompañe para poner otra botellita en el freezer para cuando fallezca”, haciendo alusión a Etchecopar. También había pedido “que lo asalten en la calle y que lo caguen a trompadas”.

Esto llevó a Etchecopar a iniciarle una demanda por daños y perjuicios. “Yo creo que hay un límite para todo. Los que somos transgresores o medio difíciles en la profesión conocemos el límite estricto, pero esta chica yo creo que no está en sus cabales”, expresó por entonces el conductor.

“Creo que no es bueno que esta persona esté al frente de un micrófono, que esté mandando un mensaje de tanto odio, desearle la muerte a alguien, mandarle a que otro ladrón le pegue a alguien, decir que yo hubiese matado más gente si no hubiese sido famoso”, continuó el conductor. “La cantidad de barbaridades que dijo, que nunca escuché en ningún lado, yo creo que es psiquiátrico el problema, pero yo lo voy a llevar a la Justicia y la Justicia lo determinará”, manifestó Etchecopar en aquel momento.

Luego de cuatro años y medio, las partes estuvieran frente a frente. Lo hicieron de manera virtual ante la jueza Andrea A. Imatz y acompañados de sus representantes legales. Agustín Rodríguez por el lado de Etchechopar y Cristian Encinas de parte de Pichot.

