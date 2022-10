El video del fuerte accidente del ex de Cande Tinelli: se prendió fuego el vehículo en una carrera

El accidente automovilístico de Luca Bonomi, el ex de Cande Tinelli

Luca Bonomi, exnovio de Cande Tinelli, sufrió un fuerte accidente durante una carrera este domingo en el autódromo de Buenos Aires. El auto del piloto se incendió en medio de la competencia del GT 2000. El video del episodio se viralizó en las redes sociales.

A pocos minutos de comenzar la competencia, se prendió fuego el vehículo, luego de realizar un trompo. El corredor logró bajarse del auto inmediatamente después del inicio del fuego. Podría haber sido una tragedia, pero por suerte fue solo un gran susto porque no hubo heridos.

El empresario Federico Bonomi usó las redes para llevar tranquilidad a los fanáticos de su hijo. “Gracias a dios Luca está bien. Gran piloto. Auto de mierd...”, escribió el esposo de la diseñadora textil Cynthia Kernen una historia de Instagram.

La historia de amor entre Luca y la hija de Marcelo Tinelli se blanqueó en 2018. Ellos solían compartir escapadas juntos a Punta del Este, Uruguay. Tuvieron algunas idas y vueltas en el noviazgo, hasta que finalmente se separaron en 2019. Su hermana Juanita también estuvo de novia con el hermano de Lucas, Mika.

Cande Tinelli y Luca Bonomi, en Punta del Este, en el 2020 (GM Press)

Ahora la influencer está en pareja con el cantante Coti Sorokin. Recientemente, el popular artista hizo un show en Madrid, España. Entre el público se encontraba Cande, como una fanática más. Durante el recital, el popular artista anunció una noticia desde el escenario, con una copa de vino con la que invitó a brindar a su público: “El año que viene me caso yo”.

El momento exacto en que lo mencionó fue captado en un video por la periodista Luciana Longstaff, que lo compartió en las redes sociales. Además, mostró que la joven estaba presente en el show en Madrid, España, al momento del sorprendente anuncio.

Según se escuchó decir por parte de los espectadores, como también lo escribió la usuaria en la historia de Instagram, la cantante “dijo que no”. Por lo que en la misma imagen, señaló con picardía, “Se picó todo”. Este episodio fue noticia en varios portales que ya anunciaban una próxima boda para formalizar la relación amorosa.

En este contexto, la joven se cansó de las especulaciones y reaccionó a través de las redes sociales. “Dejen de suponer cosas, pregunten antes”, señaló la hermana de Micaela Tinelli en sus stories de Instagram, un poco fastidiada por los rumores.

Unos meses antes, Cande y Coti estuvieron distanciados. “Hay un impasse, pero prefiero no hablar... Lo adoro, está todo bien, pero hay un impasse”, confesó en diálogo con LAM, tras haber eliminado todas las fotos junto a su pareja de su cuenta de Instagram.

Sin embargo, la crisis duró poco y, luego de confirmar que están juntos nuevamente, la influencer analizó su vínculo con el intérprete de “Nada fue un error”. “Es así, las relaciones hay que trabajarlas. A esta generación le cuesta mucho sostener algo, hay poca tolerancia y paciencia. Me parece que hay que aprender, como la gente que sigue casada y uno dice ´¿cómo hicieron?´. Se trabaja, se ceden algunas cosas, hasta cierto punto”, comenzó explicando en una entrevista con el ciclo que conduce Ángel de Brito. Y agregó: “Como dice (Gabriel) Rolón, hay que aprender a amar lo que le falta a la otra persona”.

“Hay que intentar pelearla, para mí ese es el secreto de las relaciones. Porque si uno no tiene paciencia, mandás todo a la m...y no va”, continuó. Aunque admitió ser muy impulsiva: “A veces me rescato y pienso. Pero somos re calentones los dos”. Por último, reconoció: “A mí me encanta estar en pareja, no me gusta la soltería y joder, no es lo mío”.

