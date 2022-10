Una frase de Tini Stoessel durante su show reavivó los rumores de crisis con Rodrigo de Paul

Una frase de Tini durante su show avivó los rumores de crisis con Rodrigo de Paul

La relación entre Tini Stoessel y Rodrigo de Paul está en el ojo de la tormenta ya que vienen sorteando distintos rumores de separación. Para desactivarlos, días atrás vieron la luz distintas fotos de la pareja dando un agradable paseo por las calles de Madrid, España. Sin embargo, este fin de semana volvieron a encenderse las alarmas de crisis después de una frase que la cantante soltó en un show.

“Levante la mano quién viene medio medio en el amor. Está canción es para ustedes y para los que venimos medio medio: ‘Carne y hueso’”, se la escucha decir a la hija de Alejandro Stoessel en el video que se viralizó, en el que presenta una de sus canciones de desamor.

Aunque distintas cuentas de chimentos se encargaron de alimentar la versión, rapidamente el fandom de Tini se puso al hombro la tarea de desmentirlo. “Tini repite lo mismo antes de cantar esa canción”, explicó una usuaria. “Siempre dice lo mismo, por Dios !! No tienen paz para con Martina”, defendió otra.

Rodrigo De Paul y Tini vuelven a enfrentar rumores de separación

La semana pasada y después de dar un show en Uruguay, Tini Stoessel regresó a la Argentina. Apenas llegó al aeropuerto de Ezeiza la estaba esperando con las cámaras del ciclo Socios del Espectáculo (El Trece) para preguntarle sobre los fuertes rumores de crisis con su pareja, Rodrigo de Paul.

“¿Como estás vos en tu relación con Rodri?”, le consultó el notero Tomás Díaz Cueto. “Estamos súper bien. Lo que vos viste, estamos re bien”, respondió la cantante, desmintiendo las versiones de una separación con el jugador del Atlético de Madrid y de la selección nacional.

“Nunca nos escondimos con Rodrigo”, aclaró la joven artista. Cuando el periodista le consultó si habían limado asperezas en el último encuentro, ella le contestó: “Eso no te lo voy a contar porque es una relación personal, pero todo re bien”.

Además, Tini explicó: “No tuvimos problemas nunca en salir a tomar un café, salir a caminar. Nosotros nunca salimos a decir nada de la crisis, nunca nada de nada. Cuando yo tenga ganas de salir a decir algo, lo voy a decir. Mientras tanto vivo mi vida personal de la mejor manera que puedo. Cuando uno está expuesto suceden estas cosas”.

Tini Stoessel habló de su relación con Rodrigo de Paul

Respecto a su presencia en el mundial de Qatar para apoyar a De Paul, Stoessel señaló: “Eso no lo se todavía por tema de trabajo, pero estoy re bien. Mi familia sí va a ir, o mi hermano y mi papá, pero yo todavía no sé”. “¿Seguirá tu relación con De Paul después del Mundial? “, le consultó el cronista. “No tengo ni idea que va a pasar mañana, pero hoy estoy re bien. No estoy pensando en proyectos, vivo el presente”, le contestó Tini. Por último, aclaró que Rodrigo y su papá, Alejandro Stoessel, se “llevan bárbaro”, desmintiendo que ellos tenían una mala relación.

Recientemente, el deportista y la cantante se reencontraron en Madrid, España. Y las imágenes de ambos paseando por la capital española y disfrutando un café al aire libre llegaron a las manos de Keren Weinstein, creadora de la cuenta @chismesdeker, quien las compartió con sus seguidores para desmentir cualquier tipo de ruptura.

La foto de Tini y Rodrigo de Paul paseando por Madrid que desactivó una posible ruptura (Foto: Instagram)

De esta manera, demostraron que no eran ciertos los rumores de una crisis de pareja que surgieron después de los conflictos que el jugador del Atlético de Madrid habría tenido con el club que lo tiene contratado por haber ido a acompañar a la cantante a los Premios Billboard. Es que, según se supo, el futbolista habría pedido días extra antes de retornar a los entrenamientos alegando “cuestiones personales”, pero luego apareció junto al séquito que acompañaba a la intérprete de La Tripe T en el Watsco Center de Florida desatando la indignación de los fanáticos del Colchonero.

