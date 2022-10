Fuerte cruce entre Juan y Marcos en Gran Hermano 2022: “El domingo te vas”

Fuerte discusión entre Marcos y Juan en Gran Hermano 2022

Que los ánimos están caldeados en Gran Hermano 2022 no es ninguna novedad. La casa más famosa del país vive horas decisivas y la cuenta regresiva para la primera gala de eliminación no ayuda. Son tres hermanitos los candidatos a no llegar a la primera semana de competencia: Tomás Holder, Marcos Ginocchio y Agustín Guardis, después del polémico salvataje de Alfa Santiago a manos de Martina Stewart Usher.

En este panorama, a cada rato se presentas situaciones de conflicto y una de las más calientes la protagonizaron precisamente Marcos, el estudiante de abogacía oriundo de Salta, y Juan Reverdito taxista de 44 años nacido en Jujuy pero residente del barrio porteño de Boedo. Este último se muestra como uno de los líderes dentro de la casa, en la alianza que forman con Martina, Tomás y Nacho Castañares, en el grupo autodenominado Los monitos, que también viven horas de replanteos al tener a uno de sus integrantes en la placa.

Todo ocurrió en el living de la casa, con los hermanitos en ronda bajo la consigna de relatar anécdotas hasta que el taxista reparó en que el salteño se había levantado mientras él hablaba. “Estaría bueno que cuando esté hablando, vos estés acá prestando atención. Te lo digo de onda, porque yo te voy a escuchar si vos hablás no me voy a levantar e irme a buscar agua”, apuntó Juan, visiblemente molesto.

Su postura parecía contrastar con la de Marcos, que en un tono bajo, replicó: “¿Cuál es tu problema? No entiendo... ¿Tanto te cuesta entender que me fui a servir agua?”, le preguntó el salteño, señalando su vaso y su cabeza.

“Que tenés que tener más personalidad y ser más educado. Estuviste sentado mientras todos hablaban, empecé a hablar yo, te levantaste y te fuiste”, replicó Reverdito levantando la voz. “Es una actividad, tenemos que estar todos acá, apuntó Martina, poniéndose del lado de su compañero. Pero a Marcos todavía le quedaban cosas para decir. “¿No tengo personalidad? Personalidad no tenés vos, que hablas mal de todos y no lo decís en la cara.

“Estás equivocado, yo no hablo mal de nadie”, lo corrigió Juan, pero Marcos se mantuvo en su postura: “Tenés 42 años, ya podrías demostrar”, lo picó. Y el taxista ahí pareció perder la paciencia: “Perfecto, el domingo te vas”, sentenció de cara a la gala que definirá al primer eliminado.

Martina eligió salvar a Alfa en lugar de Tomás y generó regvuelo en la casa de Gran Hermano (Telefe)

Rápidamente el video se viralizó en las redes sociales y generó sorpresa la actitud del joven, que dejó su habitual parsimonia y se animó a enfrentar a una de las personalidades más fuertes de la casa. Y empezaron a correr diversas teorías sobre cómo repercutirá este enfrentamiento de cara a la votación del domingo. Muchos celebraron la postura de Marcos y propusieron ir en contra de Tomás, para debilitar la estructura de Los monitos.

Esta situación se deriva de la polémica gala del jueves, cuando Martina eligió salvar a Alfa por sobre Tomás, uno de los integrantes de su grupo. Como ganadora de la prueba semanal, la profesora de gimnasia gozaba de esta potestad, además de la inmunidad: “Me duele porque estoy dejando un amigo adentro, pero estoy jugando y confío cien por ciento en mi grupo. Le voy a dar una semana más a Alfa para que aprenda a vincularse un poco con las mujeres”, fue el argumento que utilizó para justificar su arriesgada estrategia. Habrá que esperar hasta la noche del domingo para que el público le dé o no la razón.

