Tomás Holder volvió a generar polémica en Gran Hermano 2022: “No me subo a un colectivo”

Tomas Holder de Gran Hermano dijo que no le gusta viajar en colectivo

Todavía no va una semana de competencia y los participantes de Gran Hermano ya empiezan a definir sus perfiles. Y en esta construcción a dos puntas entre el adentro y el afuera, uno de los que se roba las miradas es Tomás Holder, uno de los tres nominados de la primera placa de eliminación que se resolverá el próximo domingo

El rosarino viene cultivando un alto perfil desde antes de entrar a la casa y es una especie de influencer con sus videos de TikTok. De hecho, en el juego se presentó contando que “en las redes hago un personaje de un tincho, medio clasista, homofóbico, típico rugbier... A la gente le hace reír mucho”, explicó. Una vez adentro de la casa, generó polémica cuando su madre le entregó un papel hasta confesar un grave delito que habría cometido cuando era adolescente.

Ahora, el joven fue tendencia en redes con una frase que bien se condice con su perfil de influencer. El hecho ocurrió en uno de los tiempos muertos de la casa, mientras el grupo de Los monitos que integran con Martina, Juan y Nacho tomaban un poco de sol y charlaban de temas diversos, hasta que llegaron a opinar sobre el status social y económico de un eventual pretendiente a la hora de una cita.

Te puede interesar:

En determinado momento, Tomás tomó la palabra y lanzó la frase de la discordia: “Te doy mi punto de vista, que yo también soy un asqueroso. Si la mina es buena y es un diez que me parece hermosa, pero me dice ‘Tomi, te voy a buscar en colectivo y nos vamos para tal lado’, yo no me subo a un colectivo porque no me gusta prefiero ir a pie”, señaló de manera tajante. Y siguió con su conclusión: “Para mí pasa de un diez a un ocho, sigue siendo linda... pero no tiene plata”, remató, ante las risas de Martina y el estupor de Juan.

Mientras puertas adentro todo es estrategia y conspiración, por fuera de la casa empiezan a circular información de los participantes en su vida antes de Gran Hermano. En el caso de Holder, se viralizó un video en el que se lo veía pararse encima de varios autos.

Gran Hermano 2022: Tomás Holder confesó haber cometido un grave delito antes de entrar en la casa

En aquel momento, el rosarino contestó a la acusación con un particular mensaje. “Vengo a defender mi nombre, todo esto está sacado de contexto... yo no entré a un estacionamiento por entrar.. sino que ahí está el gym de un conocido mío, jamás pensé en dañar ningún auto.. pedí disculpas y me voy a hacer cargo como corresponde”, escribió Tomás para justificarse. Ahora que es una especie de celebridad, el hecho obtuvo un mayor eco y repudio.

Pero la polémica rodea al influencer desde el momento en el que ingresó a la casa. Es que cuando fue a saludar a sus amigos y familiares, la cámara captó el momento en el que su mamá le puso algo en uno de los bolsillos de su pantalón. Al otro día se reveló qué fue lo que le dieron, para despejar todas las dudas que se sembraron desde ese momento. El Gran Hermano convocó al participante al confesionario y allí contó todo.

“Necesito que chequees tus bolsillos porque nos contó tu mamá que te dejó una cartita, algo afectuoso”, le pidió el dueño de la casa a Tomás, mientras en pantalla se repetían las imágenes de la gala inicial del lunes cuando ocurría este polémico hecho. Así, Holder revisó en su pantalón y encontró la carta, mientras el Gran Hermano le llevaba tranquilidad: “Te pido que no la leas, que no la abras, que te quedes tranquilo, que no hay sanción porque no tenés nada que ver”, aclaró.

Seguir leyendo: