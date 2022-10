En medio de alianzas y traiciones, Gran Hermano 2022 tuvo su primera fiesta temática

Así empezó la primera fiesta temática en Gran Hermano 2022 (Telefe)

Es viernes y Gran Hermano lo sabe. La edición 2022 del reality no se iba a quedar sin su fiesta temática para que los participantes liberen tensiones, germinen algunos romances, se distiendan un poco y sigan desarrollando sus estrategias. Claro está, sabiendo que en cada minuto alguien los está mirando y cualquier error lo pueden pagar caro.

La primera celebración comenzó cerca de las 23 y las primearas imágenes las difundieron en La noche de los ex, un programa de debate que emitió Telefe con la conducción de Robertito Funes Ugarte y la presencia de conocidas luminarias de ediciones anteriores, como Cristian U, Ximena Capristo, Jesica “Osito” Gómez, Gustavo Conti, Diego Leonardi y Nadia Epstein

Con su experiencia de haber estado allí y haber sobrevivido con éxito para contarlo, los seis repasaron los momentos más importantes de estos cuatro días y analizaron las estrategias y las alianzas mientras cada tanto espiaban lo que ocurría en la casa de Martínez. Allí, los hermanitos se probaban sus mejores ropas para la fiebre del viernes por la noche.

Una temática flúor con el requisito de vestir de negro, y empezaron a sonar cumbias de ayer y de hoy, mientras los participantes aflojaban sus nervios con coreografías improvisadas y pasitos de baile. Las redes, como siempre, no tardaron en advertir la química entre Julieta y Coti, la poca movilidad de Holder y en el comentario de Funes Ugarte que aseguró que cada participante podía beber apenas una lata de cerveza, la única ingesta de alcohol permitida.

Martina salvó a uno de los cuatro nominados de Gran Hermano (Telefe)

Pero si hay alguien que se lleva todas las miradas por estos días es Alfa. Y el hombre de 60 años, el más longevo en la historia del reality, empezó a todo ritmo y generando elogios por su look con tiradores, pero se fue desinflando con el correr de la noche y terminó dormitando. Acaso sabiendo que tiene su lugar a salvo en la gala de eliminación del domingo.

Te puede interesar:

Nadie se anima a aventurar cómo terminará la fiesta, más teniendo en cuenta el clima que se vive en la casa. En la gala del jueves, Martina realizó una jugada arriesgada y polémica que alteró los ánimos de los hermanitos. Como ganadora de “la prueba del líder”, la profesora de educación física no solo tenía inmunidad, sino que también contaba con el poder de salvar a uno de los cuatro nominados. Su decisión iba a influir directamente en la vida de Tomás, Marcos, Agustín y Alfa, los integrantes de la primera placa.

Martina aseguró que tenía muy claro su voto, y cuando todos pensaron que iba a optar por Tomás -su compañero en el subgrupo Los Monitos- eligió salvar al participante más polémico de los primeros días de la casa. “Le voy a dar una semana más a Alfa para que aprenda a vincularse un poco con las mujeres”, sentenció.

El beneficiado pidió la palabra, agradeció de manera protocolar y dio su punto de vista. “Es como yo digo. Nos estamos conociendo, no hay que prejuzgar, no hay que tratarnos mal. Espero que esto sirva para que estemos todos juntos y no hablemos de grupos, sino de un gran grupo de amigos que estamos compitiendo”. Martina quiso tener la última palabra, y repitió. “Y que aprendamos a valorar a las mujeres”.

Te puede interesar:

Y mientras afuera de la casa las actitudes y los dichos de Alfa repercuten en la política nacional -vale recordar que tanto el presidente Alberto Fernández como su vocera, Gabriela Cerruti se refirieron a sus dichos que acusaron al primer mandatario de ser un corrupto-, adentro no parecen ser los días de Martina. En las últimas horas, la profesora fue llamada al orden por la voz del ojo que todo lo ve.

“Atención, por favor”, dijo el Gran Hermano con firmeza y un tono muy serio, actitud que tomó por sorpresa a los participantes. “Chicos, ayer hablamos de las sanciones si no se cumplían las reglas que tiene mi casa. Necesito que los micrófonos sean cuidados, que no se golpeen, que no se tapen”, explicitó y apuntó contra la mujer en cuestión: “Te lo digo por segunda vez, Martina. Necesito que no golpees con el cuadro tu micrófono”.

Seguir leyendo: