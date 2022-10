Sergio Lapegüe llega al teatro con un espectáculo novedoso

Sergio Lapegüe

Sergio Lapegüe se anima a un nuevo desafío en su carrera: debutará con un novedoso show en el teatro Broadway (Av. Corrientes 1555) el próximo 21 de octubre. El periodista encabeza esta producción original de UNO+UNO y el Ballet de las chicas@, creado y dirigido por Facundo Vivon.

En el espectáculo, que mezcla la magia del music-hall con la comedia musical, Lapegüe estará acompañado por Lapeband, la banda compuesta por diez músicos. Además participa el Ballet de las chicas, compuesto por un encantador grupo de mujeres comunes de entre cincuenta y más de ochenta años.

De esta forma, con treinta personas en escena y durante una hora y media de show, se podrá leer un claro mensaje dirigido al público en general que pone en valor a la tercera edad y destaca lo maravilloso que resulta el hecho de soñar a pesar de las adversidades.

Esta producción cuenta con escenografía, vestuario, multimedia y música original, diseñados especialmente para la ocasión y el espectáculo ha sido declarado de interés cultural por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Las funciones se realizarán todos los jueves a las 21 en el Broadway y las entradas se pueden conseguir desde los 1380 pesos.

Por otra parte, en este 2022 Sergio se bajó de unos de sus proyectos laborales: la conducción del NotiTrece, el ciclo informativo del mediodía de El Trece al que sumó a principios de 2019.El anuncio fue a través de un video que compartió en sus redes sociales.

“Al final pude, lo que siempre tanto me costó, que es dejar, lo logré. ‘El futuro es hoy’, me dijo alguien que conocí en las vacaciones. Y tiene razón. Los quiero. ¡¡¡Solo tengo palabras de agradecimiento!!!”, escribió el conductor junto al video en el que explica los motivos que hace mucho tiempo le venían rondando en su cabeza hasta poder tomar la decisión.

“Amigos, ¿cómo están? Para ustedes, para todos los que me han preguntado tantas veces qué voy a hacer... ‘¿Volvés al mediodía?’, ‘¿No volvés?’ -comenzó Lapegüe-. Es difícil tomar determinaciones, por lo menos para mí, dejar cosas que uno ama y que uno quiere, pero ya lo venía meditando hace un tiempo. Escribí un libro que se llama Parar y he tomado la determinación de dejar uno de los noticieros. Dejo el Notitrece”, aseguró quien seguirá al frente del noticiero de la primera mañana de TN (Todo Noticias) junto a Roxy Vázquez, quien se encuentra de licencia por maternidad, y también continuará con el su clásico programa de radio La 100.

Así lo expresó a sus casi 700 mil seguidores de Instagram: “Nos vamos a seguir viendo en Tempraneros, vamos a seguir despertándonos juntos de 6 a 10 de la mañana, y obviamente en la radio, en La 100, cada vuelta, cada tarde”.

Y explicó cuáles fueron los motivos que lo llevaron a tomar esta decisión: “Eran muchas horas de aire. Estaba verdaderamente cansado y después de haber tocado fondo con el Covid, como ustedes saben, tomé la determinación de disfrutar más de la familia, de mis amigos, de mis tiempos libres: ir al gimnasio, tocar la guitarra con mis amigos de la banda, estar más tiempo con mi mamá, que eso no lo podía hacer, estar más tiempo con mis hijos”. El conductor está en pareja con Silvia -popularmente conocida como Bochi- y es padre de Micaela y Elvis.

“Dejo muchos amigos en el Notitrece, que los voy a seguir viendo. Es un noticiero muy querido por mí. Solo tengo palabras de agradecimiento para todos: para los productores, todo el equipo técnico. Nos vamos a seguir viendo, por cierto. Agradezco a mi productor ejecutivo, a Carlos D’Elía, que me dio la oportunidad de conducirlo y a Ricardo Ravanelli, que me ayudó un poco a tomar esta determinación, porque no es fácil dejar cosas”, continuó quien compartió la conducción del ciclo con la periodista Silvia Martínez Cassina.





