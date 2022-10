Oscar Mediavilla, lapidario contra Alejandro Paker en Canta Conmigo Ahora: “Conseguí un productor, te va a ir mejor”

El cruce entre Oscar Mediavilla y Alejandro Paker

La segunda edición de Canta Conmigo Ahora llegó recargada, no solo por el excelente nivel de los participantes, sino por la renovación de algunos integrantes del jurado que no solo trajo talento, sino también polémicas. Entre las nuevas figuras están Lwrdes de Bandana, los ex participantes de la primera edición Pamela Rosenstock y Miguel Ángel Roda, y el productor Oscar Mediavilla, que ya tuvo sus primeros cruces.

Fue en el momento de la devolución a Jano, el participante y pareja de la finalista de la temporada anterior Sofía de Blas, que cantó “Everything I Do”, de Bryan Amdams y obtuvo 98 puntos.

El primero en realizar su evaluación fue Mediavilla que lo elogió: “Estabas entrando en el camino de entregar y esa magia hace que todo fluya, te falta la oportunidad y esta por ahí es, dependerá de cuánto empeño sigas poniendo, cuando entregues tu corazón, el de los demás se pondrá a tu disposición”. Luego el Puma dijo que el concursante y su pareja eran “explosivos”.

Te puede interesar:

Por último, Alejandro Paker opinó y llegó el ida y vuelta y dijo que no estaba de acuerdo con algunas cosas: “Te vote teniéndote fe, hubo cosas que no tienen que ver con lo técnico pero sí con lo interpretativo”. Al ver a Mediavilla, Tinelli interrumpió: “¿Por qué hace caras Oscar? No entiendo”. Entonces el productor explicó: “Algunas cosas que dice no me parecen interesantes, pero pueden serlo para él, no quiero ofender pero bueno...”.

Muy seguro el cantante y actor respondió: “Esa es la diferencia de criterio entre productores y artistas”. Fue entonces que el flamante jurado se preguntó: “¿Vos conoces a los artistas que se produzcan solos o tienen un productor?”. Al unísono los integrantes del jurado gritaron que sí, ya que en la actualidad hay mucha autogestión Paker sumó que “por suerte ya no hay solo discográficas”.

“Yo sé que son amigos de Paker y yo soy nuevo pero no voy a contarles quién soy yo, averigüen, pero la mayoría de los artistas importantes tienen un productor que los acompaña en sus carreras. Los artistas nuevos en cambio hacen sus trabajo, hacen todo cuando antes había gente que hacía su trabajo. La mirada de un artista generalmente tiene mucho de competencia, la mirada de un productor no tiene eso, la mirada del productor se refiere a lo que esta entregando el artista y uno trata de recibir el productor trata de interpretar lo que se necesitaría para que tenga éxito, no conozco muchos artistas, ¿Michael Jackson no tuvo productores’ ¿No les gustaría que los grandes productores los produzcan? Me parece que la mirada de un artista a otro artista siempre tiene un dejo de que le gustaría estar ahí, una mirada de un productor a un artista no tiene nada que ver”, agregó.

Te puede interesar:

Fue el turno de Paker: Tengo mi historia y Oscar que nos conocemos hemos trabajado juntos, nos queremos hay respeto. Tenemos una hermosa relación y hay algo que aprendí y es que no me hago cargo e las expectativas de los demás, es algo de lo que me operé hace un montón y hay cosas que caen por su propio peso, los tiempos han cambiado y hay muchos artistas que gracias a no sé qué, hay una justicia divina, hay autogestión y los cantantes no dependen de una discográfica para hacerse conocer. Hay un lugar donde se les da visibilidad cuando las compañías discográficas han encajonado a artistas maravillosos”.

“Si alguna vez podés, conseguí un productor, que te va a ir mejor”, cerró muy cortante Mediavilla el tema. Para descontracturar, Tinelli preguntó si ese era un palo para él, “¿o es para (Fede) Hoppe y (Chato) Prada?” y todo terminó en risas incómodas.

Seguir leyendo: