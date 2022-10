Las sensaciones de Anita Co al reencontrase con Darthés en el juicio de Thelma Fardin: “Se armó un silencio en toda la sala”

Anita Co charló con Teleshow en un alto en las grabaciones de Canta Conmigo Ahora (Ramiro Souto)

Hacía mucho tiempo que Anita Co no trabajaba en televisión. Si bien siempre se caracterizó por ser una actriz independiente, sus comienzos estuvieron marcados por su aparición en importantes novelas como Tiempo Final y Máximo Corazón, entre otras. Hoy, es una de los 100 jurados de Canta Conmigo Ahora, el reality que conduce Marcelo Tinelli en las noches de El Trece. Pero en el medio, vivió una explosión mediática: en 2018 se animó a hablar sobre el acoso que sufrió por parte de Juan Darthés cuando ambos compartían elenco Gasoleros, en la novela protagonizada por Juan Leyrado y Mercedes Morán.

“A Darthés lo conozco desde mi 11 años porque mi papá es director musical y laburaba en una comedia musical con Susana Giménez en la que él trabajaba. Venía a mi casa a ensayar, vivía a dos cuadras de casa y nos veíamos siempre: para mí fue una sorpresa que me pasara con él porque yo confiaba...”, dice Anita, en diálogo con Teleshow.

No fue nada fácil para ella. Hasta el 2018 solo Calu Rivero había denunciado al actor, y muchos no le creían. Recién cuando Thelma Fardin lo denunció en la Justicia, con el respaldo del colectivo de Actrices Argentinas, la mirada de la sociedad hacia la palabra de Anita y de Calu, cambió.

—¿Sufriste mucho el ruido mediático cuando te animaste a hablar?

—Cuando yo lo conté, me pasó algo muy importante. Ceci Milone, que es mi amiga, me dijo que tenía que ir a un programa a hablar porque tenía gente en la puerta de mi casa y me llamaba todo el mundo. Ahí fui a Intrusos, mucha gente me criticó, pero desde que yo me senté, todo el panel me dijo que me creía y me apoyaron. No me pasó lo de Calu, que era otro panorama distinto. Lo que me dolió fue sentir que mucha gente que me tildaba de ser una persona conflictiva, como que había que tener un cuidado conmigo. Además, hay una mirada de “¿querrá fama? ¿querrá dinero?”. Pero los periodistas me súper abrazaron. Sí me dolió lo de las redes. Hoy, muchas veces les contesto y me pongo hablar para revertir lo que piensan.

Anita Co detalló cómo hizo para seguir adelante tras contar lo que le sucedió con Juan Darthés

—¿Te molesta que te reconozcan más por lo que hablaste que por tu trabajo como actriz?

—No, porque yo hablé para ayudar a Calu y a otras mujeres, y desde que eso pasó se abrió un canal: me escriben mujeres todo el tiempo para contarme situaciones. Que te escriban para decirte que gracias a que vos hablaste, ellas pudieron hablar, o se dieron cuenta de que habían sufrido un abuso... eso no tiene precio.

—¿Sentís que quedaste estigmatizada laboralmente?

—Quedás como que sos una persona conflictiva. Nos catalogaron como que nosotras podemos generar un conflicto porque somos capaces de hablar. Nadie habló para generar un conflicto, sino para romper con algo naturalizado de que te podían hacer cualquier cosa y que tenías que aceptarlo. Y no es así: no contamos cada conflicto que tenemos, sino que fueron situaciones puntuales e importantes en las que decidimos apoyarnos entre nosotras, y acompañando un cambio cultural que se daba, que todavía está en tránsito.

—¿Cómo ves ese cambio?

—Lento. Veo que se dieron muchos pasos atrás, y eso cuesta entenderlo.

—Bueno, pasó con el juicio de Thelma...

—El tema es que la Justicia debería acompañar todos los cambios sociales que se fueron instalando y generando. Pero si vos seguís viendo que hay diez tipos que violan a una mujer y a los dos años están libres porque les redujeron la condena, porque se portaron “bien”, es como que todo vale. Me parece que es un país donde podés delinquir de cualquier manera y vas a quedar libre igual. Entonces la que queda marcada es la mujer que se animó a contar. Queda ella como culpable, de alguna manera, y es ella la que no vuelve a trabajar, la que no se vuelve a relacionar de ninguna manera. Fijate que a los tipos (acusados de violencia de género) hasta les blurean las caras.

Antia Co, sobre su rol como jurado en Canta Conmigo Ahora: "Estoy muy contenta de estar trabajando acá, siento que es una oportunidad, un visto bueno hacia mi persona"

—¿Esta es la primera vez que te convocan a algo tan importante después de que contaste lo que te hizo Darthés?

—Sí. Yo soy una artista independiente, siempre laburé así. Cuando era más chica, sí trabajaba más en novelas. Pero hacía mucho que no iba a la televisión a hacer algo distinto que no sea ir a sentarme a dar una nota y hablar de algún caso puntual. En ese sentido, es algo súper gratificante. Un amigo que es productor le sugirió el nombre a la productora, y me llamaron. Estoy muy contenta de estar trabajando acá, porque siento que es una oportunidad, un visto bueno hacia mi persona.

—¿Con Thelma seguís en contacto? ¿Son amigas?

—No tanto amigas. Amiga me hice de Dignity (Calu Rivero) y su familia. Ella la pasó muy mal, fueron años de bullying, nadie le creía, se le burlaban en la cara. Recién le creyeron cuando habló Thelma. A principios de 2018 le quise habar porque no aguantaba más que todo el mundo se le cagara de risa en la cara. Y ella enseguida me llamó y desde ese día, la adoro. Con Thelma no somos amigas, pero nos apoyamos, por supuesto, desde el día uno.

—¿Seguís en el colectivo de Actrices Argentinas?

—Sí, aunque no estoy tan operante porque no tengo tiempo: doy clases de canto, a veces me salen laburos como actriz, también laburo como productora en el teatro San Martín....Entonces no estoy yendo a las asambleas, no estoy militando, pero apoyo todas las causas.

Anita Co junto a parte del colectivo de Actrices Argentinas: Mirta Busnelli, Melania Buero, Noemí Frenkel, Melisa Melcer, Luisa Kuliok, Marina Glezer y Silvina Acosta (Instagram @anita.co)

—En tu caso, ¿seguiste el juicio?

—Yo le gané (a Darthés). En realidad, es una forma de decir, porque cuando yo hablo, él me hace un juicio a mí por injurias. Él quería que yo conciliara, que le pidiera disculpas y se terminara todo. No pedí disculpas, y además él nunca se presentó. En un momento, mi abogada ofreció hacerlo por Zoom, pero él decía que tenía ataques de pánico; yo también los tuve e iba igual a Tribunales. Terminé ganando, pero después ellos apelaron porque no estaban de acuerdo con el fallo. Después nos comió el tema de la pandemia y recién lo gané en mayo del año pasado. Fueron como tres años. Esos tipos de juicios parecen ser como un ejemplo a las chicas que quieran hablar, como para decir que “si vos hablás, te van a hacer un juicio por injurias”.

—¿Tuviste algún resarcimiento económico?

—No. En general, la gente cuando gana después inicia un juicio civil por daños y perjuicios, pero yo no lo quise hacer. No me interesa ganar plata de esa manera, para mí se cerró ahí. Después cuando yo fui a declarar al juicio de Thelma, le hablé como para cerrar la historia. Él estaba en Brasil y yo acá, pero nos veíamos por la cámara. No puedo contar lo que le dije porque es un juicio reservado, pero le hablé desde un lugar muy budista y cerré el tema. Yo necesitaba perdonar, cerrar y seguir adelante.

—¿Qué incluye perdonar para vos?

—Perdonar para mí es: ”Vos hiciste eso, lo sé y ya llego hasta acá”. Conmigo está todo saldado. No te puedo decir textual, pero le dije algo como que asuma lo que hizo, se perdone a sí mismo y empiece de nuevo. Lo perdono en el sentido de que necesito que él asuma lo que hizo. Sé que suena muy espiritual, soy budista y tengo una visión medio diferente de las cosas, no me puedo quedar con el rencor y el odio porque me termina haciendo mal a mí.

—¿Él que te respondió?

—Él se emocionó en el momento y no dijo nada. Se armó como un silencio en toda la sala y fue súper profundo. No me pudo decir que lo asume porque él no puede aceptar lo que hizo, pero en ningún momento negó nada de lo que yo dije que hizo. Eso fue muy importante: ni él ni sus abogados me contradijeron en nada. Incluso después yo tuve una conversación con su abogado representante en Buenos Aires, donde también cerré una etapa.

Anita Co reconoce que ya perdonó a Juan Darthés (Fotos: Ramiro Souto)

—¿Te afectó esta situación a nivel sentimental?

—No estoy en pareja hace mucho tiempo: me dan fobia las relaciones. Quizás porque tuve muchos fracasos amorosos y entonces no me vinculo muy a fondo. Sí salgo con gente, no es que estoy sola, pero me cuesta engancharme, no confío mucho. Sufí mucho por amor y me da miedo. Me paso también que los tipos cambiaron mucho la actitud conmigo: antes me invitaban más a salir. Es raro que nadie se anime a acercarte o decirte algo lindo. Es el otro extremo. Los primeros dos años, si a mí me gustaba alguien, ya no sabía que hacer: aprendí a los golpes a encarar yo, a animarme. Sentí que no se había interpretado el mensaje que estábamos tratando de dar todas las que estábamos hablando. Hasta el día de hoy me pasan cosas, pero no por haber hablado solamente, sino de escuchas comentarios como: “Ah, después dicen que las abusaron”. Como que se confundió todo.

