Se filtró un adelanto del videoclip que la China Suárez grabó con el Polaco

Se filtró un adelanto del video que la China Suárez grabó con el Polaco

En este 2022, la China Suárez puso sus energías en una de sus mayores pasiones: la música. En abril pasado, la popular actriz lanzó un videoclip del tema “El juego del amor”, que interpretó con el artista cordobés Santiago Celli. Luego, presentó “Lo que dicen de mí”, su primera canción como solista que habría escrito durante el escándalo que protagonizó con Wanda Nara y Mauro Icardi.

Ahora, la novia de Rusherking volvió a realizar un proyecto musical de la mano de Ezequiel Iván Cwirkaluk, más conocido como el Polaco. En esta oportunidad, la periodista Laura Ubfal publicó en su cuenta oficial de Instagram un adelanto del videoclip que grabaron juntos. “Así se ven juntos El Polaco y La China Suárez en su video que saldrá en noviembre”, dijo la conductora.

En las imágenes se los puede ver bailando un tema movedizo muy alegres. Ella luce un corset y unos jeans, mientras que él tiene una remera blanca y un short. Hay una gran expectativa de los fanáticos para escuchar esta canción que seguramente se transformará en un hit en los próximos meses.

El look de la China Suárez

Hace unas semanas, La China también participó en el videoclip de “Perfecta”, la nueva canción de Rusherking, que hizo en colaboración con Mariano Castro, líder de, Dread Mar I. “Nadie va a entender jamás, no hay nadie más. Solo vos cuando me miras, y el mundo que se para. De ti nada me separa”, reza parte del estribillo del tema.

En el ciclo Almorzando con Juana Viale, el joven artista habló de esta canción que le dedicó a su novia: “Habla del amor. Hace mucho que no sacaba una canción así, se la escribí a la Chinita, y Dread se sumó”. Luego, agregó: “Dread me propuso hablar de un sentimiento verdadero, de lo que me estaba pasando”. En tanto, se refirió a la posibilidad de hacer una colaboración con la ex Casi Ángeles: “Sí, vamos a hacerlo. Nunca lo hablamos, me lo han preguntado y nunca nos juntamos a escribir. Seguro se va a dar en algún momento”.

Por su parte, Eugenia también le había hecho una fuerte declaración de amor en las redes a su pareja, luego de ver un video de un show que el trapero hizo en San Nicolás. “Me enamoré de él porque luchó por un sueño que parecía imposible de alcanzar. Me enamoré de él por cómo lo quieren sus amigos. Me enamoré de él porque no es que no sienta miedo, sino porque avanza a pesar de él. Me enamoré de su forma de quererme, de su corazón y mirada nobles. Me enamoré porque no sé cómo lo hace, pero me abraza y sé que todo va a estar bien”, comienza diciendo la actriz en el posteo.

Y luego continúa: “Me enamoré porque me valora como madre, mujer y profesional. Me enamoré porque sabe acompañar, porque maneja kms, o se toma cuántos aviones sean necesarios para verme. Me enamoré porque me abraza y se funde en mi piel. No se conformen con menos nunca, nunca. Hoy te admiro y quiero más que ayer, y te lo digo a vos, pero me gusta también compartir el orgullo que siento cuando @silvitinacanal me manda estos videos. Sos grande arriba y abajo @rusherking”.

