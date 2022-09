La China Suárez relató cómo vivió un fenómeno paranormal: “Salté por la ventana en bombacha”

La China Suárez contó un fenómeno paranormal que vivió (Video: El Hormiguero)

Antes de que la película Objetos se estrene en las salas de cine de España, los protagonistas pasaron por un popular ciclo de entrevistas para promocionarla. Entre el elenco está Eugenia La China Suárez y en un tramo del programa sorprendió a todos al recordar un fenónemo paranormal que vivió hace unos años.

“Quiero contar primero que yo conté esta anécdota durante mucho tiempo como algo gracioso, hasta que llegué al psicólogo y me dijo: ‘Dejá de contarlo como algo gracioso porque es grave’. Para mí tiene algo de anécdota porque, en ese momento, mis amigos y mi familia me lo festejaron mucho”, comenzó contando la mamá de Rufina, Magnolia y Amancio.

“Estaba durmiendo sola con mi hija, que en ese momento tendría tres meses, y escuché un portazo en la planta de abajo de la casa. Y dije: ‘Vinieron por nosotras’. No se me ocurrió mejor idea que abrir la ventana, yo estaba durmiendo en bombacha, y salté por la ventana porque tenía que pedir ayuda”, agregó la China.

"Yo estaba durmiendo en bombacha, y salté por la ventana porque tenía que pedir ayuda”, contó la China Suárez sobre el fenómeno paranormal que vivió

“Salté un piso por la ventana, empecé a llamar a los vecinos y a seguridad. La imagen era un poco fuerte porque yo nunca me percaté de que seguía en bragas. Tuve que entrar cuerpo a tierra por una ventana pequeña que había con el de seguridad atrás”, siguió Eugenia con los detalles, mientras sorprendía a Pablo Motos, el conductor de El Hormiguero.

Quien hoy es novia de Rusherking, contó que al volver a ingresar a su hogar, descubrió que no había nadie adentro. “Además, había una botella de agua de dos litros que yo había dejado en el centro de la mesa tirada en el piso explotada. No tengo gatos y los perros no llegaban a subirse”, cerró. Luego de sorprender a todos en el estudio, la China agregó que esa no fue la única situación paranormal que vivió, aunque no dio más detalles.

"Las compras importantes", escribió La China Suárez sobre una foto en la que se la ve cargando una enorme caja de chocolates. Fue una de las primeras cosas que hizo al aterrizar en Madrid (Foto: Instagram)

Por estos días, La Chinaestá viviendo un intenso momento laboral a la vez en que se la ve feliz y enamorada. El último fin de semana la actriz aterrizó en Madrid -previo paso por Nueva York para asistir a la Semana de la Moda- para promocionar la película que protagoniza junto a Álvaro Morte y Verónica Echegui.

Una de las primeras cosas que hizo al llegar a la capital española fue proveerse de su golosina favorita, según le compartió a sus millones de seguidores en Instagram. “Las compras importantes”, escribió, divertida, sobre una foto que publicó en sus stories en la que se la ve cargando una enorme caja repleta de barritas de chocolate con leche bañadas en chocolate negro.

Sin embargo, a buena parte de los usuarios de las redes sociales les llamó la atención otra cosa, muy distinta a los chocolates. Y tiene que ver con una coincidencia. Es que a casi un año de que se desatara el Wandagate, la China coincidió en Madrid con Mauro Icardi. En plena guerra mediática con Wanda Nara por su separación, el futbolista del Galatasaray hizo una escala en la capital española camino a Milán. Y no fueron pocos los que especularon con un posible encuentro entre la actriz y el papá de Isabella y Francesca.

