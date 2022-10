Agustina Sol Pereyra, la subcampeona de Canta Conmigo Ahora: “Pensé que iba a durar una o dos galas”

Agustina Sol Pereyra durante la final de canta Conmigo Ahora (Fotos: Ramiro Souto. LaFlia)

Agustina Sol Pereyra no lo puede creer. Es que la joven de 23 años llegó a la final de Canta Conmigo Ahora, el certamen por el que Marcelo Tinelli apostó este año y por el que pasaron cientos de artistas en busca de su sueño. Si bien finalmente se terminó consagrando Nicolás Reyna, su balance es más que positivo. “Pensé que iba a durar una o dos galas”, confiesa en diálogo con Teleshow.

“Vengo a mostrarle mi amor al arte y a demostrar que hay que tener coraje para seguir el camino que uno quiere”, había dicho en su primera gala, cuando ni siquiera imaginaba que podía llegar a la instancia final. En su debut, logró cautivar a 93 de los 100 jurados y hoy, tras una emotiva noche, cuenta sus sensaciones sobre su paso por el programa, además de revelar cómo seguirá su carrera profesional a partir de ahora.

—¿Qué balance hacés de haber llegado hasta la final?

—Fue muy emocionante. No puedo creer haber llegado hasta donde llegué, más con Nico, que para mí es un gran artista, me parece sublime lo que hace. Ya con llegar a la final yo ya gané.

Agustina Sol Pereyra en la final de Canta Conmigo Ahora

—¿Qué fue lo que más te costó en este camino?

—Creo que, al igual que nos pasó a todos, fue bancarse la crítica de tanta gente que no te conoce. Esta cosa de la crítica constante sin ser constructiva, hoy por hoy está normalizado que la gente ponga en redes que sos ´malísima´ o sos una ´tarada´, o cosas más terribles, y es difícil sobrellevar eso cuando tenés que salir en otra gala a dar la cara nuevamente. Me quedo con la gente que me manda mensajes hermosos, pero es un proceso hasta que entendés que tener que concentrarte en los que tiran buena onda.

—¿Cómo decidiste anotarte en el casting de Canta Conmigo Ahora?

—Me enteré del casting por la academia de Sebastián Mellino, yo sabía por una compañera que había iniciado el programa, así que me inscribí y me llamaron al mes y medio. Yo pensé que ya no iba a ir. Así que fui al casting, después tuve que esperar otro mes y ya me llamaron para ir a grabar.

—¿Cómo viviste estar gala a gala frente a 100 jurados?

—Es muy avasallante que sean tantos, es como una ola que se te viene encima, y aparte tenés público a los costados, y están todos opinando todo el tiempo. Más allá de la buena onda, te distrae un poco y es muchísimo. Me ponía bastante nerviosa, pero siempre buscaba la concentración y trataba de abstraerme.

Agustina Sol Pereyra junto a Marcelo Tinelli en la gala final de reality

—Debutaste con “Malo”, una canción muy emblemática de Bebe, ¿por qué la elegiste?

—Fue una elección en conjunto, y además me parecía muy jugado arrancar con esa canción, podía salir bien o mal, pero estaba bueno dejar un mensaje. De hecho, con (Alejandro) Paker lo hablamos, que es esta cosa de respeto. La canción habla en femenino, pero también de respeto en general, hacia las personas. Gracias a Dios es una situación que no pasé nunca, pero sí he tenido personas cercanas que lo han pasado y no han hablado, cosa que a uno lo enoja mucho. Y también es lo que uno ve en el noticiero día a día, la realidad.

—Fuiste la participante que más conquistó a Alejandro Paker, el jurado más difícil ¿Con qué cualidad creés que lo cautivaste?

—No sé si fue conquistarlo, creo que fui una alumna que estudió, que le prestó atención en las galas. Lo entendí mirando después los programas. Vengo de la misma escuela que él, en el sentido de que somos muy comprometidos a la hora de brindar nuestro arte. Todos mis compañeros también lo están, pero cada uno tiene lo suyo que lo hace especial, y yo creo que lo que le entendí es que había que meterse en la canción, imaginarte y poner a alguien a quien le estés cantando. Él lo dijo: cada compositor se tomó mucho trabajo para componer esa letra, entonces yo le tengo mucho respeto porque yo también soy compositora y quiero que la gente sienta cada palabra.

Agustina Sol Pereyra y Nicolás Reyna, los dos finalistas de Canta Conmigo Ahora

—¿Te consideraste su protegida?

—No, porque de hecho no se ha parado siempre y me ha dicho el por qué, como todos los jurados. Lo sentí más como un maestro que hizo que todos creciéramos, por eso se puso exigente.

—¿Cómo tomaste la crítica de Bebe Contempomi que señaló que al principio te costaba salir del género español?

—A todos nos encasillaron un poco en un estilo. Al ver la repercusión del jurado y la gente, que me decían que siempre ‘me hacía la gallega’ y el comentario que te afecta, empecé a proponer otros temas. Y un día propongo el de Damas Gratis, “Me vas a extrañar”, y todos me miraron con cara rara hasta que les dije que iba a hacer una versión más acústica y les encantó. A partir de ahí me empezaron a buscar otro tipo de temas y yo también quería mostrar que era más versátil, porque la realidad es que con el flamenco me encontré más en el programa. Canto de todo un poco y quería mostrarle al público que podía hacer otra cosa. Después que guste o no, eso ya es otro tema. Creo que es una competencia interna.

—¿Cómo superabas los nervios de cada gala?

—Suelo ser muy trasparente, soy lo mismo que ven en la pantalla, y siempre cuando estoy nerviosa, me río. Pero cuando fueron pasando las galas, me fui sintiendo más cómoda y empecé a apropiarme del escenario. Además, el jurado, Marcelo y la producción me hicieron sentir cómoda y ya iba tomando cancha.

Agustina Sol Pereyra deslumbró en su paso por Canta Conmigo Ahora (Fotos: Ramiro Souto. LaFlia)

—¿Qué te sorprendió de Marcelo Tinelli?

—No sé si sorprender, pero veo que le tiene mucho respeto a los participantes, siempre me dio el espacio para hablar. Realmente escuchaba cada cosa que decía y además es súper carismático, y trasparente. Es muy buena onda.

—¿Fue muy difícil tu carrera como cantante antes de entrar al programa?

—Sí, antes yo estaba con mis alumnos, y además tenía mi proyecto musical, que son mis canciones. También trabajé en un call center, en atención al cliente, pero tuve que dejar porque ya me estaba desgastando muchísimo la voz y mi sueño era dedicarme a esto. Uno de los sacrificios fue dejar de tener un sueldo fijo para ponerme a dar clases y no todos los meses cobrar lo mismo. Es difícil, pero lo hice para lograr mi sueño.

—¿Qué esperás ahora a nivel profesional?

—Lo lindo que me deja este programa es la proyección que tiene, la gente que te ve y se acuerda. Aunque no le haya gustado, dice ´la chica que cantaba flamenco´, de alguna manera quedás y me pone contenta porque quizás si hubiese sacado mis canciones antes, no hubiese tenido la repercusión que creo que puede tener ahora. Te da visibilidad.

